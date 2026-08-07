Bộ trưởng GD&ĐT đề xuất cấp học bổng cho ngành, lĩnh vực trọng điểm

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đưa ra tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án Luật Phát triển đô thị , sáng 7/8.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: Minh Châu)

Liên quan đến phát triển giáo dục - đào tạo, Bộ trưởng bày tỏ quan tâm đến quy định chính sách cấp học bổng hỗ trợ người học và chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Tư lệnh ngành Giáo dục và Đào tạo nhận định, quy định về cơ chế ưu đãi đặc biệt cho người năng khiếu, tài năng có thành tích đặc biệt xuất sắc là chính sách rất tốt.

“ Với TP.HCM và các đô thị khác không chỉ cần hỗ trợ với học sinh tài năng mà cần bổ sung thêm đối tượng là người học những ngành, lĩnh vực trọng điểm của thành phố. Có nghĩa là việc cấp học bổng không chỉ dành cho các em giỏi mà cấp học bổng để định hướng đối với các ngành mà thành phố cần “, ông Hoàng Minh Sơn nói.

Dự thảo Luật quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ khác cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực, ngành trọng điểm trên địa bàn thành phố... Bộ trưởng đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ, thu hút giảng viên xuất sắc, đặc biệt là từ nước ngoài về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Khẳng định đây là chính sách rất quan trọng, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhận định hiện có rất nhiều trí thức, giảng viên, nhà khoa học người Việt Nam đang ở nước ngoài muốn về làm việc, công tác tại các trường đại học.

“ Thành phố nếu có các quy định, chính sách đặc biệt vượt trội, tương tự như thu hút nhân lực khoa học - công nghệ thì các giảng viên về đây sẽ là nguồn lực rất quý báu. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng coi người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực rất quan trọng “, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.

Về chính sách với cơ sở giáo dục đại học, ông Hoàng Minh Sơn nhận định các khu đô thị đại học hiện nay cũng chính là các khu công nghệ cao. Các cơ sở trong các đô thị đại học không chỉ đào tạo mà còn nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thu hút các trung tâm nghiên cứu phát triển của các tập đoàn.

Do vậy, Bộ trưởng đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu đô thị đại học, áp dụng tương tự như khu công nghệ cao.

“ Đây là quy định rất quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học thu hút nguồn lực, hợp tác với doanh nghiệp để cùng thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức “, ông nói thêm.

Bảo đảm nguồn lực ổn định cho y tế cơ sở

Bày tỏ sự thống nhất cao với các chính sách về y tế trong dự thảo Luật, đại biểu Lê Văn Khảm (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng một đô thị đặc biệt cần được xây dựng trên nền tảng xã hội bền vững, phong phú và văn minh. Trong đó, sức khỏe của người dân là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải bảo đảm công bằng và hiệu quả trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đại biểu Lê Văn Khảm. (Ảnh: Phạm Thắng)

Liên quan đến hệ thống y tế cơ sở, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế cụ thể nhằm bảo đảm mỗi người dân TP.HCM được chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời, phù hợp với chủ trương tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

“ Theo đó, y tế xã, phường phải giữ vai trò chủ động trong quản lý sức khỏe người dân. Mỗi người dân cần được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh, khám, chữa bệnh ban đầu và các hoạt động nâng cao sức khỏe “, ông Lê Văn Khảm nêu rõ.

Về nguồn tài chính, ngoài những dịch vụ và chương trình được ngân sách chi trả theo quy định, đại biểu Khảm đề nghị ngân sách thành phố bảo đảm phần kinh phí còn lại trên cơ sở số dân tại từng khu vực quản lý.

Thành phố cũng cần xây dựng cơ chế khoán tổng chi, đồng thời điều chỉnh mức kinh phí dựa trên nhu cầu thực tế, kết quả và hiệu quả hoạt động. Những khu vực có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn hoặc tổ chức hoạt động hiệu quả cần được xem xét bổ sung kinh phí tương ứng.

Theo đại biểu, việc quản lý, phân bổ kinh phí phải gắn với danh mục nhiệm vụ, khối lượng công việc và kết quả thực hiện, qua đó nâng cao trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở.

“ Các cơ chế này sẽ góp phần củng cố nền tảng y tế ban đầu, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên và bảo đảm người dân thành phố được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng, liên tục và hiệu quả “, đại biểu TP.HCM nêu quan điểm.