Làm freelance, tiết kiệm giỏi, không nợ thẻ tín dụng: Người trẻ chọn tự chủ tài chính kiểu mới

Khi tự do công việc đi cùng kỷ luật tài chính

Một thế hệ lao động mới đang xuất hiện: không ký hợp đồng dài hạn, không cố bám vào biên chế, không vay tiêu dùng quá tay – nhưng lại sở hữu khả năng kiểm soát tài chính đáng nể.

Khảo sát không chính thức trên các cộng đồng freelancer tại Việt Nam cho thấy nhiều bạn trẻ đang áp dụng những nguyên tắc rất rõ ràng:

- Không chi tiêu khi chưa có kế hoạch dòng tiền

- Không để thu nhập đổ về một tài khoản duy nhất

- Không sử dụng thẻ tín dụng nếu không kiểm soát được kỳ thanh toán

Thay vì xem freelance là công việc tạm thời, họ xem đây là một mô hình tài chính cá nhân: thu nhập có thể biến động, nhưng cách quản lý tiền phải ổn định.

Một bạn freelancer 29 tuổi tại Hà Nội chia sẻ: "Thu nhập của tôi không đều mỗi tháng, có tháng 18 triệu, có tháng hơn 35 triệu. Nhưng vì chia tiền ngay khi nhận, tôi chưa từng rơi vào cảnh cuối tháng hoang mang".

Tư duy mới: Thu nhập không cố định, nhưng tài chính phải có cấu trúc

Khác với thế hệ trước thường gắn tài chính với mức lương cố định, người trẻ freelance lại đặt trọng tâm vào cấu trúc dòng tiền.

Một nguyên tắc phổ biến là chia thu nhập thành 3 phần:

- Chi tiêu thiết yếu: tiền nhà, ăn uống, di chuyển

- Quỹ dự phòng: đảm bảo có thể sống 3–6 tháng nếu công việc gián đoạn

- Tích lũy dài hạn: tiết kiệm, đầu tư nhỏ, quỹ nghỉ hưu sớm

Nhiều người trẻ lựa chọn bắt đầu với số tiền nhỏ, ví dụ 1–2 triệu/tháng, thay vì chờ khi thu nhập cao mới tiết kiệm.

Điểm đáng chú ý là họ ưu tiên sự linh hoạt: không ép bản thân vào mức tiết kiệm quá cao, nhưng luôn duy trì thói quen để tiền không “trôi đi vô thức”.

Không nợ thẻ tín dụng: Dấu hiệu của sự tỉnh táo tài chính

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng người trẻ thích tiêu trước – trả sau, một bộ phận freelancer lại chọn cách hạn chế hoặc không dùng thẻ tín dụng.

Lý do không phải vì thiếu khả năng tiếp cận tài chính, mà vì muốn giữ quyền kiểm soát chi tiêu.

Một bạn designer 31 tuổi cho biết: "Tôi từng dùng thẻ tín dụng và thấy rất dễ chi tiêu vượt mức. Sau khi chuyển sang freelance, tôi bỏ thẻ và chỉ dùng tiền mình đang có. Cảm giác chủ động hơn rất nhiều."

Thay vì tận dụng hạn mức tín dụng để mua sắm, họ ưu tiên xây dựng quỹ dự phòng trước. Khi có khoản tiết kiệm đủ lớn, áp lực chi tiêu cũng giảm đi rõ rệt.

Bảng ngân sách tham khảo cho freelancer sống một mình

Hạng mục Số tiền (VNĐ/tháng) Tiền nhà 6.000.000 Ăn uống 3.000.000 Đi lại – điện thoại 1.000.000 Bảo hiểm – sức khỏe 1.200.000 Học kỹ năng 1.000.000 Tiết kiệm dài hạn 3.000.000 Quỹ dự phòng 2.000.000 Giải trí 800.000 Tổng 18.000.000

Mức chi tiêu này có thể thay đổi theo thu nhập từng tháng, nhưng điểm chung là luôn có khoản dành cho tích lũy và dự phòng.

Freelance không còn là lựa chọn rủi ro như trước

Trước đây, freelance thường gắn với hình ảnh thu nhập bấp bênh. Nhưng khi nền kinh tế số phát triển, nhiều lĩnh vực như thiết kế, viết nội dung, marketing, lập trình… đang tạo ra nguồn việc ổn định hơn.

Quan trọng hơn, người trẻ đang thay đổi cách nhìn về sự ổn định.

Thay vì phụ thuộc vào một công ty, họ xây dựng nhiều nguồn thu nhập nhỏ:

- nhận dự án dài hạn

- làm việc theo giờ

- bán sản phẩm số

- dạy kỹ năng online

Sự đa dạng này giúp giảm rủi ro mất thu nhập đột ngột.

Tự chủ tài chính không phải là kiếm thật nhiều tiền

Một điểm chung dễ nhận thấy là người trẻ theo đuổi freelance không đặt mục tiêu trở nên giàu nhanh.

Họ quan tâm nhiều hơn đến:

- khả năng tự chi trả cuộc sống

- không phụ thuộc tài chính vào gia đình

- có quỹ dự phòng khi gặp biến động

- không bị áp lực nợ nần

Một freelancer 34 tuổi chia sẻ: "Tôi không có mức lương cố định, nhưng cũng không có khoản nợ nào. Điều đó giúp tôi ngủ ngon hơn rất nhiều".

3 thay đổi nhỏ giúp người trẻ tự chủ tài chính sớm hơn

1. Chia tiền ngay khi nhận thu nhập: Không đợi cuối tháng mới tiết kiệm, mà tách tiền ngay khi có khoản thu mới.

2. Xây quỹ dự phòng trước khi nghĩ đến đầu tư: Có sẵn 3–6 tháng chi phí sinh hoạt giúp giảm áp lực khi công việc gián đoạn.

3. Giữ chi tiêu ở mức đủ dùng thay vì chạy theo xu hướng: Không phải cứ kiếm nhiều hơn là phải tiêu nhiều hơn.

Một mô hình tài chính phù hợp với thời đại linh hoạt

Sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp đang kéo theo thay đổi trong cách quản lý tiền.

Freelance không còn là phương án tạm thời, mà trở thành một lối sống: linh hoạt hơn, cá nhân hóa hơn và yêu cầu trách nhiệm tài chính cao hơn.

Người trẻ không còn xem tự chủ tài chính là mục tiêu xa vời. Họ bắt đầu từ những điều rất nhỏ: không nợ thẻ tín dụng, không chi tiêu vô thức và luôn giữ một khoản tiền cho tương lai.

Có thể thu nhập chưa cao, nhưng cảm giác chủ động với tiền bạc đang trở thành một tiêu chuẩn mới của sự trưởng thành.