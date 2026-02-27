Bỏ phố về quê nuôi loài chim quý hiếm, anh kỹ sư thu lãi 1 tỷ đồng/năm

Từng là kỹ sư xây dựng làm việc tại TP.HCM, anh Tô Vũ Thành Tín (34 tuổi, xã Vạn Đức, Gia Lai) đã quyết định bỏ phố về quê từ năm 2014 để khởi nghiệp với mô hình nuôi động vật hoang dã và gây dựng trang trại đa dạng sản phẩm nông nghiệp. Sau hơn một thập kỷ kiên trì, anh không chỉ tạo ra nguồn thu ổn định gần 1 tỷ đồng mỗi năm, mà còn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng tại Đại học Quy Nhơn và đi làm ở TP.HCM khoảng một năm, anh Tín nhận ra công việc văn phòng không thỏa mãn đam mê thực sự của mình. Xuất phát từ tình yêu thiên nhiên và mong muốn tạo ra sản phẩm riêng cho quê hương, anh quyết định trở về cao nguyên để khởi nghiệp với mô hình nuôi chim trĩ thương phẩm – một loài chim quý, được thị trường ưa chuộng nhờ thịt ngon và giá trị kinh tế cao.

Khởi đầu bước đi mới không hề dễ dàng. Với khoảng diện tích ban đầu hơn 3.000 m², Tín xây dựng chuồng trại và tiến hành nuôi trĩ. Những năm đầu, anh đối mặt nhiều khó khăn từ kỹ thuật chăm sóc tới việc ổn định đàn chim trong điều kiện khí hậu miền Trung. Tuy vậy, nhờ tự nghiên cứu, thử nghiệm và rút kinh nghiệm, đàn chim dần sinh trưởng ổn định và sinh sản tốt, từ đó mở rộng quy mô và đưa thêm nhiều chủng loại chim quý vào trang trại.

Không chỉ dừng lại ở chim trĩ, Tín tiếp tục mở rộng sang các loài chim quý khác như trĩ 7 màu, chim công xanh Ấn Độ, công má vàng Việt Nam, công trắng…. Đàn chim hiện tại của trang trại có gần 1.400 cá thể, trong đó nhiều loài nằm trong danh mục động vật được bảo vệ theo Công ước CITES và được nuôi nhốt hợp pháp với giấy phép đầy đủ.

Bên cạnh nuôi chim, anh còn phát triển thêm mô hình nuôi ong dú – loài ong nhỏ quý cho mật có giá trị cao. Thông qua việc thiết kế thùng nuôi mô phỏng môi trường tự nhiên, Tín hiện có hơn 400 thùng ong dú, mỗi thùng cho khoảng 0,5 lít mật/năm. Với giá bán từ 1,6 – 1,8 triệu đồng/lít, sản lượng mật mỗi năm khoảng 200 lít, góp phần đáng kể vào tổng doanh thu mô hình.

Nhờ việc đa dạng hóa sản phẩm như mật ong dú, trứng chim trĩ, thịt chim quý và các loại gà cảnh, trang trại của anh có nguồn thu ổn định gần 1 tỷ đồng mỗi năm – mức thu nhập khá với người làm nông ở khu vực nông thôn. Đây cũng là câu chuyện khởi nghiệp nông nghiệp khác biệt so với mô hình trồng trọt truyền thống.

Trang trại của Tín không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 4–5 lao động với thu nhập 5–6 triệu đồng/tháng, cùng nhiều lao động thời vụ vào mùa cao điểm. Anh cũng tích cực hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống và chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim, nuôi ong cho nhiều bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong khu vực.

Ngoài giá trị kinh tế, Tín còn thực hiện các hoạt động bảo tồn tự nhiên bằng cách thả chim về môi trường hoang dã hàng năm với số lượng từ 20–30 con, nhằm góp phần tăng sinh quần thể các loài trong tự nhiên. Mô hình này được đánh giá không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên tại địa phương.

Với những đóng góp nổi bật vào phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương và hoạt động bảo tồn thú vị, anh Tô Vũ Thành Tín đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba — một trong những ghi nhận quan trọng cho hành trình hơn 10 năm theo đuổi nông nghiệp đặc thù trên vùng đất Gia Lai.