Bộ phim thách thức Oscar

Phim kinh dị có doanh thu gấp 300 lần kinh phí sản xuất

Variety nhận định mỗi mùa giải thưởng đều xuất hiện một bộ phim buộc Hollywood phải nhìn lại những quy tắc và định kiến của chính mình. Năm nay, bộ phim đó đến từ một YouTuber.

Ra mắt vào đầu tháng 5, bộ phim 18+ thuộc thể loại kinh dị Obsession (tạm dịch: Ám Ảnh ) đã gây sốc với khán giả toàn cầu.

Dự án được sản xuất bởi Curry Barker - một YouTuber nổi tiếng với kinh phí chỉ 750.000 USD - đã thiết lập một loạt kỷ lục doanh thu ấn tượng, trở thành tựa phim kinh phí thấp thành công nhất thế kỷ 21 dù không sở hữu bất kỳ siêu sao đình đám nào.

Doanh thu toàn cầu của phim hiện đã tiến sát mốc 300 triệu USD.

Cuối tuần công chiếu thứ năm, phim tiếp tục tạo nên thành tích chưa từng có khi thu về 19 triệu USD.

Điều đáng chú ý hơn là bộ phim kinh phí thấp này đã có bốn cuối tuần liên tiếp đạt doanh thu cao hơn cả mức mở màn vốn đã rất ấn tượng là 17 triệu USD. Đây là một quỹ đạo tăng trưởng gần như chưa từng thấy trong thời đại điện ảnh hiện nay.

Doanh thu toàn cầu của phim hiện đã tiến sát mốc 300 triệu USD. Như vậy, bộ phim có doanh thu gấp gần 300 lần kinh phí sản xuất.

Xét ở nhiều khía cạnh, Obsession là bộ phim đại chúng, thương mại và không ngần ngại chiều lòng số đông, đồng thời mang về mức doanh thu mà các hãng phát hành chuyên dòng phim nghệ thuật hiếm khi đạt được.

Đó là lý do thành công này có ý nghĩa đặc biệt với Focus Features. Obsession mang đến cho hãng cơ hội định nghĩa lại bản sắc thương hiệu của mình.

Obsession làm khán giả nhớ đến bệ phóng lịch sử của Get Out (2017) do Jordan Peele đạo diễn. Từ một dự án kinh dị có kinh phí vỏn vẹn 4,5 triệu USD bị coi thường, Get Out thẳng tiến đến Oscar với 4 đề cử lớn và mang về giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Thời điểm hiện tại cũng thuận lợi hơn bao giờ hết để Obsession ghi dấu ấn. Tại kỳ Oscar thứ 98, dòng phim kinh dị càn quét nhiều hạng mục quan trọng. Siêu phẩm ma cà rồng Sinners của Ryan Coogler dẫn đầu với kỷ lục 16 đề cử và chiến thắng 4 giải còn Frankenstein của Guillermo del Toro mang về 3 cúp vàng.

Dẫu vậy, mối quan hệ giữa dòng phim kinh dị và Viện Hàn lâm luôn đi kèm biến số. Những tác phẩm chiến thắng thường là ngoại lệ, là trường hợp đặc biệt hoặc khó lặp lại, và nhiều bộ phim được tôn vinh thực tế cũng không hoàn toàn là phim kinh dị thuần túy.

Theo Variety, mọi yếu tố cần thiết để Obsession chinh phục tượng vàng đều đã hiện diện.

Jaws của Steven Spielberg là bom tấn phiêu lưu mang hơi thở kinh dị, được thực hiện bởi một trong những bậc thầy của điện ảnh. The Silence of the Lambs là phim giật gân điều tra với một số cảnh thực sự đáng sợ, đồng thời được thúc đẩy bởi câu chuyện Anthony Hopkins cuối cùng cũng được ghi nhận xứng đáng. Ngay cả Sinners cũng vừa là phim chính kịch lịch sử vừa là phim ma cà rồng, dưới bàn tay đạo diễn của Coogler.

Tuy nhiên, Obsession có những thế mạnh riêng. Bộ phim mang dáng dấp pha trộn giữa Get Out , Smile và bộ phim giật gân năm 1993 The Crush , cùng chút ảnh hưởng từ tác phẩm về sự ám ảnh Single White Female ra mắt năm 1992.

Nhưng quan trọng hơn, bộ phim sở hữu một câu chuyện thú vị về YouTuber làm đạo diễn.

Theo Variety , mọi yếu tố cần thiết để Obsession chinh phục tượng vàng đều đã hiện diện: một hiện tượng văn hóa ngoài phòng vé, màn trình diễn tạo nên ngôi sao mới, đạo diễn sở hữu câu chuyện khởi đầu hiếm có và nhà phát hành có mọi lý do để đặt cược.

Các nguồn tin trong hãng cho biết với Variety rằng một chiến dịch vận động Oscar toàn diện đang được lên kế hoạch. Chỉ mới năm ngoái, tâm điểm của hãng còn là Hamnet , còn giờ đây là Obsession .

Liệu Oscar có đi theo hướng này hay không vẫn là câu chuyện của tương lai. Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, một bộ phim kinh dị có sức ảnh hưởng lớn như vậy đang khiến Viện Hàn lâm khó có thể làm ngơ.

Phim của YouTuber vượt khỏi khuôn khổ

Nội dung phim xoay quanh loại đồ chơi kỳ lạ mang tên One Wish Willow, được đồn đoán có thể biến điều ước của người sử dụng nó thành hiện thực.

Yêu thầm cô bạn thơ ấu Nikki đã lâu nhưng không dám nói, nam chính Bear (Michael Johnston) sử dụng món đồ chơi và ước được Nikki yêu hơn bất cứ ai trên đời.

Điều ước bất ngờ thay thành sự thật, nhưng lại biến Nikki trở thành một người hoàn toàn khác - kỳ lạ, đáng sợ và bám theo Bear mọi lúc mọi nơi.

Inde Navarrette - người thủ vai Nikki - được xem là phát hiện đáng chú ý của dòng phim kinh dị.

Tại đây, diễn xuất của Inde Navarrette trở thành điểm sáng khi thể hiện khéo léo một Nikki mới đầy ám ảnh, gây sốc và khó đoán, nhưng vẫn có những khoảnh khắc Nikki thật trở về thực tại đầy đáng thương.

Điều khiến Obsession trở thành hiện tượng là kịch bản gây chú ý bởi cách biến mô-típ quen thuộc của dòng kinh dị "hãy cẩn thận với điều mình ước" thành câu chuyện độc hại, méo mó và rất hợp thời về tình yêu cưỡng ép.

Nhờ cách kể chuyện gọn, sắc và biết khai thác sự bất an trong các mối quan hệ hiện đại, phim được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Inde Navarrette - người thủ vai Nikki - được xem là phát hiện đáng chú ý của dòng phim kinh dị năm nay.

Màn thể hiện của cô vừa có nét mong manh, vừa đáng sợ, giúp nhân vật không chỉ là nạn nhân của một lời nguyền mà còn trở thành trung tâm cảm xúc của bộ phim. Điều đó khiến Obsession vượt khỏi khuôn khổ một phim kinh dị độc lập kinh phí thấp để trở thành đề tài bàn luận trong giới trẻ.

Diễn xuất của Inde Navarrette trở thành điểm sáng.

Trước khi gây ấn tượng với cả thế giới với Obsession, đạo diễn Curry Barker có tệp khán giả riêng nhờ các phim ngắn tự sáng tạo trên nền tảng trực tuyến, với tổng cộng hàng triệu lượt xem. Anh từng thực hiện Milk & Serial - bộ phim kinh dị phong cách found footage chỉ có kinh phí khoảng 800 USD do chính anh viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính.

Bộ phim được phát hành miễn phí trên YouTube và bất ngờ trở thành hiện tượng được yêu thích trong cộng đồng yêu phim độc lập.