Chief Detective 1958 (Chánh thanh tra 1958) là bộ phim từng có màn ra mắt vô cùng hoành tráng, ghi nhận rating mở màn cao nhất lịch sử đài MBC. Thế nhưng sau một thời gian phát sóng, rating phim lại chỉ duy trì ở mức ổn định, không bứt phá như kỳ vọng của ekip và khán giả. Dù vậy, vẫn phải khẳng định đây là một tác phẩm xuất sắc và xứng đáng bùng nổ hơn nữa ở thị trường quốc tế.

Chief Detective 1958 được giới thiệu là phần tiền truyện của tựa phim lừng danh Chief Detective . Phim lấy bối cảnh năm 1958, trước 10 năm so với tác phẩm gốc từng lấy bối cảnh những năm 1970 -1980. Theo đó, bộ phim kể về câu chuyện thời trẻ của Park Young Han trước khi trở thành chánh thanh tra lừng danh. Và dù là phim trinh thám phá án với bối cảnh lịch sử nhưng Chief Detective 1958 lại được lồng ghép nhiều tình tiết hài hước, dễ chịu, khiến người xem thật sự thoải mái và đắm chìm tuyệt đối vào câu chuyện của nhân vật.

Nếu ở bản phim cũ, người vào vào vai Park Young Han là nam diễn viên Choi Bul Am thì ở Chief Detective 1958 , người đảm nhận vai chính, dẫn dắt cả tác phẩm Lee Je Hoon, mỹ nam nổi đình đám với khả năng biến hóa cực kỳ xuất sắc. Khán giả được thấy hình ảnh một Park Young Han sôi nổi, nhiệt huyết và tính cách lập dị rất đặc trưng. So với chánh thanh tra của Choi Bul Am, thì chàng thám tử trẻ Lee Je Hoon có phần năng động, hoạt náo hơn, một phần do độ tuổi của nhân vật, khi Chief Detective 1958 khai thác bối cảnh 10 năm trước phần phim gốc.

Lee Je Hoon và Choi Bul Am

Dĩ nhiên, tính cách có phần thay đổi so sự khác biệt về độ tuổi nhân vật nhưng Park Young Han ở cả hai phần phim vẫn chỉ là một người. Chính bởi vậy, cách diễn xuất của Lee Je Hoon bắt buộc vẫn phải phảng vấn những nét của tiền bối để đảm bảo tính logic của câu chuyện. Và Lee Je Hoon được cho là đã thể hiện xuất sắc điều này. Anh thực sự tái hiện hoàn hảo phong cách diễn xuất của Choi Bul Am nhưng vẫn mang đến đặc trưng của chính chính mình trong tác phẩm này. Nhiều bình luận của khán giả Hàn, những người từng xem cả hai phần phim, còn cho rằng ở một vài khoảnh khắc, Lee Je Hoon diễn như bị Choi Bul Am... "nhập", cách diễn bằng mắt của anh mang đến sự đồng nhất tuyệt đối với tiền bối.

Bình luận của khán giả: - Lee Je Hoon chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thật điên rồ. Tôi xem cùng bố và ông ấy nói có vài cảnh, Lee Je Hoon diễn y chang Choi Bul Am luôn. Thật sự đỉnh. - Lee Je Hoon diễn đỉnh đó giờ, chỉ cần xem Taxi Driver là thấy ổng có thể đóng được tất cả các dạng vai. Lần này cũng thế, chưa bao giờ hết - Thỉnh thoảng tui thấy Choi Bul Am ở Lee Je Hoon, diễn như bị nhập ấy. - Bộ phim này đang bị đánh giá thấp, lẽ ra nó phải nổi tiếng hơn. Những nhân vật, câu chuyện, diễn xuất tuyệt vời... Những cảnh hành động khiến tôi wow luôn, cảnh hài cũng không bị lố. - Bộ phim xứng đáng được chú ý nhiều hơn. Yêu tất cả mọi thứ về nó cho đến nay. Cốt truyện, kỹ thuật quay phim và dàn diễn viên, nhất là Lee Je Hoon.

Nguồn ảnh: MBC