Phim mới của Lee Min Ho chưa lên sóng đã mơ mộng giành Oscar như sao nữ 73 tuổi, fan mỉa mai: "Bớt ảo tưởng"

Làn giải trí xứ Hàn những ngày qua được một phen chấn động trước tin nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung đạt giải Oscar 2021 ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất. Với thành tích này, Youn Yuh Jung cũng đã ghi dấu kỷ lục chưa từng có cho quê nhà Hàn Quốc, trở thành diễn viên Hàn đầu tiên chiến thắng tại Oscar.

Sau chiến thắng của Youn Yuh Jung, truyền thông xứ Hàn tiếp tục cho rằng bộ phim Pachinko với sự góp mặt của Lee Min Ho sẽ làm nên chuyện ở giải Oscar vào năm tới.

Thực tế Pachinko là dự án phim do Apple TV Plus sản xuất tại Mỹ với thời lượng 8 tập. Phim sẽ có rất nhiều diễn viên châu Á xuất hiện vì đây là bộ phim mang đề tài về những người nhập cư châu Á khá giống với phim mà nữ diễn viên Youn Yuh Jung vừa nhận giải. Thế nên việc truyền thông xứ Hàn đặt kỳ vọng Pachinko sẽ làm nên chuyện không phải là không có nguyên do.

Tuy nhiên điều này lại khiến một bộ phận khán giả cảm thấy truyền thông xứ Hàn đang quá ảo tưởng về bộ phim, nhất là dự án này còn chưa được lên sóng. Chưa kể, diễn xuất của Lee Min Ho vẫn luôn liên tục vấp phải phản ứng trái chiều của khán giả.

Diễn xuất của Lee Min Ho chính là điều khiến người xem lo lắng nhất.

Trong phim Pachinko, Lee Min Ho sẽ vào vai Hansu, một người được miêu tả có cuộc sống bí ẩn, kiêm thương nhân có liên hệ với tội phạm có tổ chức, người bị cuốn vào mối tình bất chính, để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Với kinh phí để sản xuất Pachinko lên đến 130 triệu đô la, đây cũng là bộ phim nằm trong top những dự án truyền hình có kinh phí đắt nhất được thực hiện.

Phim dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay.