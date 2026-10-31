Bộ phim chưa quay đã gây bão, cặp đôi chính nhan sắc đỉnh cao nhưng diễn dở thôi rồi

Mới đây, Dương Dương và Trần Đô Linh xác nhận sẽ đóng chính trong dự án ngôn tình hiện đại Đợi Gió Hôn Em. Đây là lần hợp tác thứ 2 của họ sau bộ phim điện ảnh Tai Trái ra mắt năm 2015. Khi ấy, mối tình dang dở của Hứa Dực (Dương Dương) và Lý Nhị (Trần Đô Linh) từng để lại nhiều tiếc nuối, khiến màn tái hợp này được kỳ vọng sẽ mang đến cái kết trọn vẹn hơn.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu, Đợi Gió Hôn Em xoay quanh mối tình đổ vỡ thời trẻ của Hứa Tinh Thuần (Dương Dương) và Phó Tuyết Lê (Trần Đô Linh). 6 năm sau, họ bất ngờ gặp lại trong những thân phận hoàn toàn khác biệt, cô trở thành nữ minh tinh hàng đầu với vẻ ngoài rực rỡ, phóng khoáng, còn anh là một pháp y lạnh lùng, kín đáo và luôn giữ khoảng cách với người khác.

Cuộc tái ngộ kéo theo những màn giằng co giữa tình yêu, tổn thương và lòng tự trọng. Mô típ yêu lại từ đầu sau nhiều năm xa cách vốn không mới trên màn ảnh Hoa ngữ, nhưng sự đối lập giữa một nữ minh tinh nổi bật và một pháp y lạnh lùng vẫn có thể tạo ra sức hút nếu được triển khai hợp lý.

Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng lại không hoàn toàn tích cực. Một bộ phận fan nguyên tác cho rằng Trần Đô Linh chưa đủ khí chất để thể hiện Phó Tuyết Lê, nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài quyến rũ, sắc sảo và có phần nổi loạn. Trong khi đó, người hâm mộ Dương Dương cũng tỏ ra dè dặt, lo ngại nam diễn viên tiếp tục gặp vấn đề với diễn xuất như ở một số tác phẩm trước.

Thậm chí, có người nhận xét việc lựa chọn diễn viên chưa thực sự thuyết phục, bởi hình tượng trong nguyên tác đòi hỏi cả 2 ngôi sao phải thể hiện được những cảm xúc phức tạp bên dưới vẻ ngoài tưởng như đối lập. Với một bộ phim đã nhận nhiều sự chú ý từ trước khi bấm máy, áp lực dành cho diễn viên vì thế cũng lớn hơn.

Dương Dương vốn được đánh giá cao về ngoại hình, đặc biệt khi xuất hiện trong những tạo hình chỉn chu và mang khí chất lạnh lùng. Vai Hứa Tinh Thuần với hình tượng pháp y ít nói, kín đáo và có phần cố chấp khá phù hợp với vẻ ngoài của anh. Dẫu vậy, ngoại hình hợp vai chưa đồng nghĩa với việc anh có thể truyền tải trọn vẹn những lớp cảm xúc phức tạp của nhân vật.

Trong sự nghiệp, Dương Dương từng ghi dấu với Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, nhưng cũng phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều về cách diễn trong các bộ phim sau này, đặc biệt là những vai đòi hỏi sự bùng nổ cảm xúc. Hơn nữa, Dương Dương dễ rơi vào tình trạng diễn gồng, biểu cảm thiếu tự nhiên và quá chú trọng vẻ ngoài. Với Hứa Tinh Thuần, thử thách lớn nhất có lẽ nằm ở việc thể hiện một người đàn ông luôn cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong lại chất chứa tình cảm sâu đậm suốt nhiều năm.

Trần Đô Linh cũng không tránh khỏi tranh cãi. Sở hữu đường nét thanh tú và khí chất nhẹ nhàng, cô thường được giao những nhân vật có vẻ ngoài trong trẻo, trầm lắng. Nhưng Phó Tuyết Lê lại là một nữ minh tinh nổi bật, chủ động và biết cách che giấu sự yếu đuối sau vẻ ngoài rực rỡ. Sự khác biệt giữa hình tượng quen thuộc của Trần Đô Linh và nhân vật lần này khiến nhiều người hoài nghi liệu cô có đủ sức tạo ra một diện mạo mới trên màn ảnh hay không.

Dù vậy, việc một diễn viên có hình tượng ngoài đời khác với nhân vật không đồng nghĩa chắc chắn sẽ thất bại. Nếu biết điều chỉnh ánh mắt, biểu cảm, giọng nói và thần thái, Trần Đô Linh vẫn có cơ hội thể hiện những khía cạnh khác biệt so với các vai diễn trước.

Đáng chú ý, Đợi Gió Hôn Em còn được so sánh với Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh vì cùng khai thác chuyện tình giữa một người đàn ông có năng lực chuyên môn nổi bật và một nữ minh tinh xinh đẹp. Sự tương đồng này có thể giúp khán giả dễ hình dung sức hút của tác phẩm, nhưng cũng khiến bộ phim đối mặt với nguy cơ bị đánh giá là thiếu mới mẻ nếu không tạo được dấu ấn riêng.

Sau cùng, sức nóng trước ngày khởi quay mới chỉ phản ánh sự quan tâm của khán giả, chưa thể chứng minh bộ phim sẽ thành công hay thất bại. Dương Dương và Trần Đô Linh đều có lợi thế về ngoại hình, còn câu chuyện tình yêu dang dở sau nhiều năm xa cách cũng sở hữu tiềm năng thu hút người xem. Điều quan trọng là cả 2 có thể vượt qua những nghi ngại về diễn xuất, tạo nên chemistry đủ thuyết phục và khiến khán giả tin vào hành trình tình cảm của nhân vật hay không.