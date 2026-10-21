Bộ phim chìm nghỉm không ai biết, dàn diễn viên phụ xuất sắc vẫn chẳng gánh nổi nữ chính diễn dở

Lên sóng cùng ngày 16/10, nếu Gả Kim Thoa đang gây bão màn ảnh thì Túy Mộng lại gần như "tàng hình", chẳng mấy khán giả buồn bàn luận. Công bằng mà nói, bộ phim không thiếu điểm sáng khi sở hữu cốt truyện hấp dẫn và dàn diễn viên phụ diễn xuất tốt. Đáng tiếc, màn thể hiện gây thất vọng của nữ chính Lưu Thi Thi lại trở thành điểm trừ lớn, kéo chất lượng tổng thể đi xuống.

Dàn diễn viên phụ diễn xuất nổi bật

Túy Mộng lấy bối cảnh thời kỳ công nghiệp ở Đông Bắc Trung Quốc, mở đầu bằng một vụ án mạng rồi dần kết nối với sự việc cũ xảy ra từ 16 năm trước. Chiếc nắp chai bia trở thành manh mối quan trọng, dẫn dắt câu chuyện qua 2 dòng thời gian đan xen. Với thời lượng 16 tập, phim tập trung vào quá trình phá án, hạn chế những tình tiết tình cảm rườm rà và duy trì nhịp kể tương đối nhanh.

Điểm sáng đáng kể nhất nằm ở dàn diễn viên phụ. Lý Thấm chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn với vai Lưu Tuyết Mai, nữ công nhân nhà máy có tính cách mạnh mẽ nhưng vẫn đủ sức để lại dấu ấn. Trong cảnh đối đầu với giám đốc nhà máy, cô thẳng thắn chấp nhận thử thách uống rượu đắt tiền, thể hiện sự cứng cỏi qua từng ánh mắt và hành động.

Đằng sau vẻ ngoài có phần liều lĩnh là sự khôn ngoan, quyết tâm đòi lại số tiền mồ hôi nước mắt của những công nhân bị bóc lột. Dù nhân vật sớm qua đời, Lưu Tuyết Mai vẫn khiến người xem nhớ đến nhờ cách xây dựng sống động và diễn xuất ấn tượng của Lý Thấm.

Lý Nãi Văn cũng mang đến màn thể hiện chắc tay trong vai Triệu Hải Bằng, một công nhân lớn tuổi làm việc tại nhà máy. Nhân vật không có vẻ ngoài quá nổi bật, nhưng ánh mắt dè chừng, cách trả lời vòng vo và thái độ lấp lửng trước cái chết của Lưu Tuyết Mai tạo nên cảm giác bí ẩn.

Trong khi đó, Hồ Tiên Hú vào vai cảnh sát trẻ Cao Tuyết Lâm, nhanh nhạy, linh hoạt và có phần tinh quái. Sự đối lập giữa anh với nhân vật của Lý Nãi Văn tạo nên những màn phối hợp thú vị. Lâm Gia Xuyên cũng thể hiện tốt hình ảnh viên cảnh sát già điềm đạm, chính trực Hàn Sấm.

Với kịch bản có manh mối rõ ràng, cách kể chuyện đan xen quá khứ và hiện tại cùng dàn diễn viên phụ chắc tay, Túy Mộng vốn có nhiều yếu tố để trở thành một bộ phim trinh thám đáng chú ý.

Lưu Thi Thi trở thành điểm trừ lớn

Đáng tiếc, nữ chính Thẩm Lạc Thủy của Lưu Thi Thi lại không tạo được sự đồng đều với các bạn diễn. Trong nhiều phân cảnh, cô thường xuyên giữ vẻ cau mày, môi mím chặt, khiến nhân vật thiếu sự linh hoạt. Những tình huống đòi hỏi kinh ngạc, nghi ngờ hay căng thẳng chưa tạo được khác biệt rõ rệt về cảm xúc.

Ánh mắt của nữ diễn viên cũng gây tranh cãi. Với một bộ phim trinh thám, nhân vật cần thể hiện sự cảnh giác, tính toán và hoang mang qua những chi tiết nhỏ. Đáng tiếc, ở nhiều cảnh điều tra hoặc đối diện với lời chất vấn, ánh mắt của Lưu Thi Thi bị nhận xét là vô hồn và lờ đờ. Lớp trang điểm và bộ lọc hình ảnh chỉ khiến gương mặt thêm đơ cứng chứ không thể bù đắp cho hạn chế trong biểu cảm.

Đài từ của bà xã Ngô Kỳ Long cũng là một điểm yếu khác khi cách nhả chữ của cô thiếu rõ ràng, giọng nói nhẹ và có phần hụt hơi. Điều này càng dễ nhận ra khi nhân vật được xây dựng là một phóng viên điều tra đã bôn ba bên ngoài hơn 10 năm. Cách nói chuyện mềm và thiếu sự dứt khoát của Lưu Thi Thi chưa tạo được cảm giác phù hợp với nghề nghiệp cũng như hoàn cảnh của nhân vật.

Khi diễn chung với Lý Nãi Văn, sự chênh lệch càng lộ rõ. Nam diễn viên kỳ cựu có khả năng tạo sức nặng cho từng câu thoại, trong khi phản ứng của bạn diễn đôi lúc còn nhạt, chưa tạo được sự tương tác ăn ý. Ngay cả Lý Thấm, dù thời lượng xuất hiện ít ỏi, vẫn để lại dấu ấn nhờ biểu cảm phong phú và cách thể hiện nhân vật rõ nét.

Đây cũng không phải lần đầu Lưu Thi Thi bị nhận xét hạn chế về diễn xuất. Trong các phim cổ trang, tạo hình chỉn chu cùng những vai diễn có khí chất lạnh lùng phần nào giúp cô che đi điểm yếu. Nhưng khi chuyển sang dòng phim hiện đại, đặc biệt là thể loại trinh thám đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp, những hạn chế về biểu cảm, ánh mắt và lời thoại trở nên dễ nhận thấy hơn.

Túy Mộng có kịch bản tiềm năng và những diễn viên phụ đủ sức giữ chân khán giả. Chỉ có điều, khi nữ chính chưa tạo được sự thuyết phục, các màn phối hợp quan trọng cũng khó đạt hiệu quả như kỳ vọng. Chính vì thế, bộ phim chưa thể tạo được sức hút trên màn ảnh, ngay cả khi sở hữu nhiều yếu tố đáng chú ý.