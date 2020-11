Bộ phim "Cheat On Me, If You Can" ra mắt khán giả Việt Nam trên Truyền hình FPT

Bộ phim Cheat On Me, If You Can (tên Việt hóa: Lừa Chị, Tiêu Cưng Rồi) thuộc thể loại tâm lý xã hội có yếu tố hài hước được sản xuất bởi bàn tay đạo diễn Kim Hyoung Seok. Bộ phim là câu chuyện ly kỳ về một gia đình quái lạ gồm anh chồng luật sư Han Woo Sung (Go Joon), chuyên về các vụ ly hôn và cô vợ, nữ tiểu thuyết gia Jang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong) luôn bị ám ảnh về chuyện ngoại tình.

Sau khi cùng bộ phim Parasite (Ký Sinh Trùng) đạt giải Oscar, nữ hoàng cảnh nóng Jo Yeo Jeong sẽ tái xuất trong vai nữ tiểu thuyết gia danh tiếng Jang Yeo Joo. Truyện của cô viết chuyên trị các đề tài bí hiểm và các màn trả thù tình tàn độc. Yeo Joo bị ám ảnh bởi việc tiêu diệt những người đàn ông ngoại tình đến nỗi được độc giả đặt biệt danh là "bọ ngựa", loài động vật mà con cái sẽ xơi tái con đực ngay sau khi "ân ái".

Mỹ nhân Jo Yeo Jeong trong vai nữ tiểu thuyết bí ẩn luôn bị ám ảnh về chuyện bị ngoại tình

Trái với những chuyện rùng rợn trên trang sách, cuộc sống hôn nhân thực tế của Yeo Joo ban đầu lại hết sức bình dị và đầm ấm. Chồng của cô là Han Woo Sung, một luật sư chuyên về các vụ ly hôn. Woo Sung luôn sẵn sàng giúp đỡ các thân chủ vượt qua nỗi đau hôn nhân và xử lý ổn thỏa các vấn đề trong phân chia tài sản. Sự hào hiệp và nhiệt huyết hết mình của Woo Sung rất được người dân yêu mến nhưng lại khiến anh nhiều lần gặp rắc rối với quan tòa.

"Ông chồng quốc dân" Han Woo Sung chuyên về các vụ ly hôn

Cuộc sống hôn nhân của họ những tưởng hạnh phúc cho đến một ngày Yeo Joo phát hiện chồng mình thực nhất là một "tay chơi" có quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ chứ không hề là một "ông chồng quốc dân" mẫu mực như mọi người khen ngợi. Vì bản cam kết "nếu ai lừa dối người đấy sẽ phải chết" mà cả hai đã ký từ đầu, Yeo Joo quyết định trừng phạt người chồng bội bạc bằng cách tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên vào lúc này cô lại nhận ra mình phải lòng chàng thư ký Su Ho điển trai (do Kim Young Dae thủ vai).

Về phần Su Ho, anh là nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, mật phục theo dõi Yeo Joo vì nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng. Đứng trước tình cảm của nữ tiểu thuyết gia có nhan sắc xinh đẹp này, Su Ho trở nên do dự giữa cảm xúc cá nhân không thể chối bỏ và nhiệm vụ được giao.

Mỹ nam Kim Young Dae trong vai thư ký Su Ho, nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc

Bộ phim này dự đoán sẽ là một cuộc thử sức táo bạo của đạo diễn Kim Hyoung Seok. Trước nay ông được biết đến như một đạo diễn quen tay với dòng phim tình cảm hài hước, có thể kể đến hai dự án nổi bật Tiếng Anh là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (2017) và Nàng Thơ của Ngày Hôm Qua - C’est Si Bon (2015). Phim của đạo diễn Hyoung Seok được đánh giá thường có cốt truyện nhẹ nhàng và cách dẫn dắt phù hợp với thị hiếu giới trẻ.

Tuy nhiên bộ phim Lừa Chị, Tiêu Cưng Rồi do đài KBS đầu tư sản xuất lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Ngay khi poster và teaser được công bố, mọt phim màn ảnh nhỏ đã rất xôn xao và háo hức bởi bầu không khí bí ẩn cũng như cốt truyện có vẻ như sẽ ẩn chứa rất nhiều drama ngoại tình dữ dội cùng những cú twist dồn dập bất ngờ.

Dàn diễn viên thực lực của bộ phim Lừa Chị, Tiêu Cưng Rồi

Bên cạnh các diễn viên gạo cội đóng vai trò chủ đạo trong phim như Jo Yeo Jeong, Go Joon và Song Ok Sook... là lớp diễn viên tài năng thế hệ mới của xứ sở kim chi như Kim Young Dae và Yeon Woo… Điều này cho thấy bộ phim Lừa Chị, Tiêu Cưng Rồi trong tay đạo diễn Kim Hyoung Seok sẽ có yêu cầu cao về thực lực diễn xuất để thể hiện tốt nhất về thế giới của những người trưởng thành với đủ các "mánh khóe" xấu xa và tâm lý phức tạp. Dường như không có ai thật sự chính diện trong phim, tất cả mọi nhân vật đều có những cuộc đời tốt đẹp và những góc khuất cần ẩn giấu.

Bộ phim Lừa Chị, Tiêu Cưng Rồi (Cheat On Me, If You Can) sẽ được phát sóng đầu tiên tại Việt Nam trên ứng dụng Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT, song song với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 02/12/2020. Bộ phim gồm 16 tập, lên sóng vào mỗi thứ 4 và thứ 5 hàng tuần, với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.