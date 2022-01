Bộ phận này của phụ nữ nếu to sẽ tốt hơn: Không chỉ thông minh mà còn bảo vệ nội tạng, sống thọ hơn người khác

Chúng ta đã nghe nhiều về những đặc điểm sống thọ xuất hiện trên khuôn mặt và bàn chân. Nhưng bạn có biết rằng mông to cũng là dấu hiệu của một người có sức khỏe tốt, cơ thể có khả năng "miễn dịch" với các căn bệnh nghiêm trọng, từ đó giúp cho tuổi thọ được kéo dài.

Phụ nữ mông to nhận được 4 lợi ích tốt hơn cả dùng thuốc bổ

1. Tim mạch và mạch máu não

Bệnh tim mạch và mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người mỗi năm, thế nhưng nếu bạn sở hữu vòng 3 "khủng" thì phần nào có thể yên tâm đến sức khoẻ tim mạch, mạch máu não của mình.

Theo Tiến sĩ Pamela M. Peeke (bác sĩ và đồng thời là người phát ngôn của trường Cao đẳng Mỹ), mỡ mông là một loại mỡ không gây hại. Không giống như chất béo trắng dư thừa trong ruột, bao quanh nội tạng và có thể dẫn đến viêm, huyết áp cao. Mỡ mông chứa đầy chất béo màu vàng dưới da, hoàn toàn lành tính.

Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ mông to hơn và vòng eo nhỏ hơn thường sở hữu lượng cholesterol HDL cao hơn (loại cholesterol tốt) và mức cholesterol LDL (loại xấu gây tắc nghẽn động mạch) thấp hơn. Đồng thời mỡ mông còn có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim, mạch máu và phổi tốt hơn.

2. IQ cao

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà tâm lý học Mỹ đã phát hiện ra rằng hơn 65,7% phụ nữ mông nở có chỉ số IQ cao hơn những người bình thường. Chất béo chất lượng cao ở mông và chi dưới chứa DNA, các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần. Hai chất này có thể hoạt động trên sự phát triển của não, tế bào thần kinh và chất dẫn truyền thần kinh.

Không những vậy, một nghiên cứu vào năm 2007 đã chỉ ra rằng, những phụ nữ có thân hình quả lê (mông to) sẽ có chức năng não tốt hơn, sẽ sinh ra những em bé thông minh hơn. Lý do có thể là vì việc dự trữ nhiều axit béo omega-3 ở hông và đùi sẽ giúp nuôi dưỡng bộ não, đặc biệt cần thiết cho thai nhi trong tháng thứ 3 của thai kỳ.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường



Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất béo chất lượng cao và protein chất lượng cao ở mông có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Mỡ mông có thể hấp thụ chất dinh dưỡng và sản xuất axit kích thích chất béo lưu thông máu, thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và hoạt động miễn dịch. Từ đó giảm tỷ lệ mỡ tổng thể và đồng thời ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

4. Sống thọ hơn



Phụ nữ sở hữu vòng mông to không chỉ phòng tránh được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thông minh hơn mà còn sống thọ hơn. Vì chứa lượng axit béo tốt, người sở hữu mông to sẽ có nguy cơ mắc rất nhiều bệnh bao gồm mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tiểu đường thấp hơn hẳn so với người khác, từ đó khả năng sống thọ sẽ cao hơn.

Phụ nữ nên làm gì để vòng mông luôn căng tròn, gợi cảm?

1. Tránh ngồi lâu

Qua các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, lười vận động là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về não và các bệnh tim mạch, mạch máu não, ngồi lâu cũng sẽ dẫn đến sự phát triển của mỡ và cơ vùng mông. Như vậy, một lượng lớn chất béo và hợp chất lipid sẽ được chuyển theo hệ tuần hoàn máu vùng bụng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mạch máu.

Để giúp mông được khoẻ mạnh và chứa chất béo tốt, nên tăng cường các bài tập aerobic, như vậy cũng sẽ bảo vệ xương tốt hơn.

2. Kiểm soát chế độ ăn uống

Chế độ ăn nhiều calo, nhiều chất béo sẽ làm tăng lượng mỡ ở bụng, chân, mông khiến cơ mông kém săn chắc. Chính vì thế, chị em nên chú ý kiểm soát chế độ ăn uống, ăn ít thức ăn có hàm lượng calo cao, chọn chế độ ăn có thịt nạc, rau xanh, hoa quả và tập thêm các bài tập giảm mỡ phần thân dưới, như vậy mông sẽ căng tròn và gợi cảm hơn.

https://afamily.vn/bo-phan-nay-cua-phu-nu-neu-to-se-tot-hon-khong-chi-thong-minh-ma-con-bao-ve-noi-tang-song-tho-hon-nguoi-khac-20220112173423994.chn