Thịt bò là một trong những thực phẩm quen thuộc, bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe. Thông thường khi nhắc đến thịt bò, mọi người thường nghĩ ngay đến các phần thịt thăn, thịt lõi vai, thịt bắp bò,... Tuy nhiên, có một bộ phận của bò cũng bổ dưỡng không kém gì các phần thịt kể trên, đó là gân bò.

Gân bò là phần nằm xen kẽ giữa bắp thịt của con bò. Đặc biệt, gân bò không quá cứng, hơi dai dai, khi ăn có vị giòn, mềm và không bị mùi khó chịu.

Tại Việt Nam, gân bò đã được người dân sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như phở gân bò, bún bò Huế, gân bò hầm thuốc bắc,...

Gân bò được người Việt sử dụng trong nhiều món ăn.

Theo trang tin Sohu, gân bò cũng rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Người Trung Quốc ví gân bò “bổ như nhân sâm” và thường sử dụng để chế biến thành các món ăn khác nhau giúp bồi bổ cơ thể và trị một số bệnh lý. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng chỉ ra rằng gân bò có tính ôn, vị ngọt, thuộc kinh can, có tác dụng bổ khí, bổ xương, bổ tỳ, thích hợp cho người khí huyết hư, eo gối yếu.

Gân bò nhiều protein hơn ức gà

Theo cuốn “Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm” (tạm dịch) do Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe Trung Quốc xuất bản, trong 100g gân bò chứa 34,1g protein. Con số này vượt xa lượng protein trong ức gà, khoảng 24,6g protein. Mặc dù rất giàu protein nhưng gân bò chỉ chứa 0,5g chất béo và cung cấp 151 kcal, được đánh giá là thấp hơn nhiều với các loại thịt đỏ khác, trang QQ News đưa tin.

Với đặc tính nhiều protein, ít chất béo, gân bò được đánh giá là một trong những thực phẩm lý tưởng cho những ai yêu thích tập luyện thể thao và đang muốn tăng cường cơ bắp.

Gân bò chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.

Đặc biệt, gân bò chứa hàm lượng collagen phong phú, đặc biệt có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bổ sung các thực phẩm giàu collagen, bao gồm cả gân bò, có thể giúp duy trì sự đàn hồi của da, tăng cường sức khỏe khớp và các mô liên kết.

Ngoài ra, collagen trong gân bò chứa một lượng lớn axit amin proline, một chất có khả năng làm giảm huyết áp và tăng cường sức khỏe của mạch máu. Proline giúp tái tạo mô thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt ở những người có tiền sử cao huyết áp.

Các axit amin như glycine trong gân bò cũng có thể hỗ trợ niêm mạc ruột, bảo vệ và tăng cường sự phát triển của mô liên kết, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột hiệu quả.

Gân bò giàu collagen.

Mẹo ăn gân bò để tối đa lợi ích

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù gân bò đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên mọi người vẫn nên tiêu thụ ở mức vừa phải. Theo đó, người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn gân bò 1-2 lần/tuần, mỗi lần ăn khoảng 120-200g gân bò.

Ngoài ra, mọi người nên ăn gân bò kèm theo các loại rau củ giàu vitamin C như cà chua, ớt chuông, bông cải xanh. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết vitamin C trong các loại rau này có thể thúc đẩy cơ thể tăng cường tổng hợp collagen.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyến khích người dân nên chế biến gân bò bằng cách hầm, om hoặc luộc để giúp gân mềm và dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, mọi người cần hạn chế thêm quá nhiều muối, đường hoặc dầu mỡ khi chế biến để đảm bảo sức khỏe.