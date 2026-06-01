Mới đây, màn ảnh Hàn lại vừa cho ra lò thêm một bộ phim siêu hài khiến khán giả "cười mệt", đó là Reborn Rookie (tựa Việt: Chủ Tịch Tập Sự). Lấy đề tài hoán đổi linh hồn quen thuộc, thế nhưng tác phẩm này lại có nhiều điểm khác biệt.

Cụ thể, nếu như các tác phẩm khác thường mang đến sự hoán đổi giữa nam chính và nữ chính, thì Reborn Rookie lại kể câu chuyện giữa một chủ tịch tài phiệt lão luyện và một chàng trai trẻ tuổi.

Vị chủ tịch ấy là Kang Yong Ho, người đứng đầu tập đoàn Choiseong lớn bậc nhất Hàn Quốc. Ông tự tay gây dựng nên đế chế này và được biết đến với danh xưng "thần kinh doanh". Trong khi đó, chàng trai trẻ Hwang Jun Hyeon là một cầu thủ vừa gia nhập đội bóng FC Choiseong thuộc Giải hạng nhất. Thế nhưng không may, anh bị một chiếc xe tông trúng và người gây tai nạn là con của Kang Yong Ho.

Sau khi gây tai nạn, họ bỏ trốn và còn lợi dụng thế lực gia đình để tiêu hủy chứng cứ hòng xóa bỏ mọi trách nhiệm. Còn với Hwang Jun Hyeon, đôi chân của anh bị ảnh hưởng và khó lòng tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Hwang Jun Hyeon vô tình có được bằng chứng nên đã mang nó đến chỗ chủ tịch Kang Yong Ho. Vì muốn bảo vệ con minh, Kang Yong Ho đã dùng tiền để bịt miệng Hwang Jun Hyeon. Mọi chuyện tưởng đến đây là chấm dứt, nhưng một tai nạn tiếp theo xảy đến khiến linh hồn của hai người hoán đổi cho nhau.

Kang Yong Ho bị sốc khi thấy mình ở trong cơ thể của Hwang Jun Hyeon.

Giờ đây, Kang Yong Ho sống trong cơ thể của Hwang Jun Hyeon. Ông gia nhập Tập đoàn Choiseong với tư cách "ma mới", bắt đầu một hành trình mang đến thú vị và đầy ắp tiếng cười cho khán giả.

Sau khi 2 tập đầu tiên lên sóng trên JTBC, Reborn Rookie ghi nhận rating lần lượt là 3.695% và 5.156% - một thành tích khả quan. Việc rating tập 2 tăng mạnh so với tập 1 là bằng chứng cho thấy phản ứng rất tốt của khán giả với nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên.

Đảm nhận vai nam chính là Lee Jun Young, gương mặt đầy tài năng của màn ảnh Hàn, đóng phim nào cũng khiến người hâm mộ phải khen ngợi. Anh thể hiện diễn xuất cực duyên, khắc họa được sự khác biệt giữa một Hwang Jun Hyeon trẻ tuổi và vị chủ tịch Kang Yong Ho sau cú sốc linh hồn bị đưa vào cơ thể của người khác. Trong khi đó, vai Kang Yong Ho do tài tử Son Hyun Joo đảm nhận. Bằng kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, nam diễn viên mang đến một nhân vật với màu sắc hoàn toàn khác so với nhà khoa học điên độc ác Ha Won Do trong Biệt Đội Siêu Khờ.

Ngoài 2 cái tên kể trên, Reborn Rookie còn có sự tham gia của các diễn viên Lee Joo Myung, Jeon Hye Jin, Jin Goo, Yun Yu Sun...

