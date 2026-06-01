Thái độ của MAYonair gây tranh cãi

Mới đây, thông tin về MAYonair (Mai Âm Nhạc) trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội khi cô có những hành động đốp chát từng câu với nhiều netizen xung quanh việc đánh giá chất lượng âm nhạc. Sự việc ngày càng căng thẳng và tạo thành luồng tranh cãi lớn trên mạng xã hội về các hành động của nữ nghệ sĩ.

Cụ thể, sự việc bắt nguồn từ một bài đăng của MAYonair trên nền tảng Threads với nội dung: “ Ở Việt Nam không ai nghe nhạc của MAYonair nhỉ, khá niche. ” Nội dung này vốn là xu hướng thịnh hành trên Threads khi nhiều người sử dụng cấu trúc tương tự để giới thiệu về những bài hát hoặc ca sĩ có chất lượng tốt nhưng chưa được biết đến rộng rãi. MAYonair nhanh chóng bắt nhịp trào lưu này nhằm tương tác với người hâm mộ.

Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng dưới bài đăng lại xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Thay vì nhận được sự đồng cảm, nữ nghệ sĩ đối mặt với những lời nhận xét thẳng thắn. Nhiều netizen cho rằng nguyên nhân cốt lõi khiến âm nhạc của cô không thể tiếp cận số đông là do chất lượng sản phẩm chưa thực sự thuyết phục. Khán giả chỉ ra giọng rap của MAYonair còn nhiều hạn chế, đồng thời khuyên cô cần nghiêm túc trau dồi kỹ năng nếu muốn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Phản ứng sau đó của MAYonair mới là nguồn cơn khiến tranh cãi bùng nổ. Khi nhận được những góp ý thẳng thắn, thay vì thể hiện thái độ cầu thị hoặc chọn giải pháp im lặng, MAYonair lại liên tục đáp trả trực diện từng bình luận chê bai với phong cách bỡn cợt, mỉa mai để phản pháo khán giả. Việc một nghệ sĩ than thở về dòng nhạc kén người nghe thường dễ khơi gợi sự đồng điệu, nhưng cách MAYonair "bật" lại công chúng một cách gay gắt đã tự phá vỡ thiện cảm ban đầu. Hành động này biến một bài đăng giao lưu thành một cuộc tranh luận căng thẳng, khiến nữ rapper mất điểm trầm trọng trong mắt người xem.

Thực tế, trong số hàng loạt bình luận dưới bài đăng, không thiếu những ý kiến mang tính công kích cá nhân, tiêu cực và khiếm nhã hướng về phía nữ rapper. Dù vậy, việc một nghệ sĩ chuyên nghiệp lựa chọn cách đốp chát từng chút một, thậm chí dùng lời lẽ thách thức để đối đầu với dư luận vẫn được đánh giá là một ứng xử thiếu cân nhắc. Thay vì giữ khoảng cách cần thiết của một người làm nghệ thuật, cô lại để cảm xúc dẫn dắt vào những cuộc tranh biện không đáng có.

Chưa dừng lại ở đó, MAYonair tiếp tục đẩy sự việc đi xa hơn khi chủ động nhắn tin riêng cho một tài khoản mạng xã hội để đối chất. Trong đoạn tin nhắn, nữ rapper yêu cầu người này tập trung vào việc học tập thay vì lên mạng bình luận chỉ trích cô. Ngay sau đó, chủ tài khoản đã chụp lại toàn bộ nội dung trò chuyện và đăng tải lên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, bài đăng đạt hơn 500.000 lượt xem, gần 17.000 lượt thích, hơn 10.000 lượt chia sẻ cùng hàng ngàn bình luận phản hồi.

Hầu hết khán giả đều bày tỏ sự thất vọng và ngán ngẩm trước cách xử lý khủng hoảng truyền thông của MAYonair. Nhiều ý kiến nhận định rằng thái độ bất cần, thiếu tiếp thu của cô chính là lý do khiến sự nghiệp âm nhạc sau nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ. Từ những hoài nghi về năng lực chuyên môn cho đến lùm xùm về thái độ, MAYonair đang tự đánh mất cái nhìn thiện cảm về mình trong mắt công chúng. Nghệ sĩ văng tục, đốp chát khán giả là thái độ khó chấp nhận nhất. Mở rộng xa hơn, đây là văn hóa ứng xử của người nổi tiếng. Hiện tranh cãi về Mai Âm Nhạc vẫn đang căng thẳng trên mạng xã hội.

Nỗ lực thoát mác “hiện tượng mạng” chưa thành của MAYonair

Mai Âm Nhạc tên thật là Hoàng Hương Quỳnh Mai, sinh năm 1997, hiện đã đổi nghệ danh sang MAYonair, là một trường hợp khá đặc biệt của thị trường nhạc Việt. Cô đi lên từ một hiện tượng mạng xã hội, có xuất phát điểm thuận lợi về mặt truyền thông nhưng con đường chuyển mình thành nghệ sĩ chuyên nghiệp lại gặp không ít trắc trở.

Trước khi chính thức hoạt động với vai trò rapper, cô là một ca sĩ tự do, từng sinh hoạt trong tổ đội 29 Ice Mode. Thời điểm đó, cô nổi đình đám trên TikTok và Facebook nhờ tính cách hài hước, những phát ngôn tạo xu hướng và các bức ảnh chế. Biệt danh Mai Âm Nhạc cũng gắn liền với giai đoạn cô được yêu mến như một nhân tố giải trí thuần túy.

Đến năm 2021, MAYonair tham gia chương trình Rap Việt Mùa 2 và nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút truyền thông. Đây được xem là bệ phóng lớn nhất giúp cô bước ra ánh sáng và tiếp cận khán giả đại chúng. Ngay từ vòng casting và vòng đầu tiên với tiết mục Vòng Suy Ngh ĩ, cô đã tạo nên hiệu ứng thảo luận mạnh mẽ. Tuy nhiên, hành trình của cô tại cuộc thi khép lại khá sớm do kỹ năng rap được đánh giá là chưa thực sự hoàn thiện và toàn diện so với các thí sinh khác.

Đến năm 2023, để khẳng định sự nghiêm túc với con đường nghệ thuật và thoát khỏi cái bóng của một "cây hài mạng", cô chính thức đổi nghệ danh thành MAYonair. Nữ rapper liên tục thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ việc phát hành các sản phẩm cá nhân đến tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế như Sàn Đấu Vũ Đạo hay Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố nhằm chứng minh năng lực đa dạng của bản thân.

Dù sở hữu bệ phóng truyền thông mạnh mẽ, lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội cùng mối quan hệ hợp tác với nhiều nghệ sĩ có tiếng trong giới, các sản phẩm âm nhạc của MAYonair khi ra mắt lại nhận về thành tích khá ảm đạm. Đỉnh điểm là dự án album Sign và MV Biết Chơi phát hành vào năm 2025.

Sản phẩm Biết Chơi được đầu tư rất lớn về mặt hình ảnh, xây dựng concept công phu và phát hành kèm cả phiên bản CD vật lý cho album Sign. Tuy nhiên, sau gần một tháng ra mắt, MV này chỉ thu về vỏn vẹn khoảng 21 000 lượt xem trên YouTube. Đây là một con số quá khiêm tốn, thậm chí là một bước lùi đối với một tên tuổi có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Giới chuyên môn và các hội nhóm yêu âm nhạc chỉ ra rằng phần flow rap cũng như cách xử lý của MAYonair trong bài hát bị lạc quẻ so với bản phối, ca khúc thiếu cao trào và không có điểm nhấn đủ mạnh để giữ chân người nghe. Âm nhạc của cô bị nhận xét là quá kén người nghe và chưa phù hợp với thị hiếu của số đông khán giả Việt Nam.

Việc các hoạt động nghệ thuật của MAYonair vốn đã chưa đạt được những dấu ấn tích cực về mặt chuyên môn, nay cộng thêm scandal thái độ ứng xử với cư dân mạng càng khiến tình hình trở nên bất lợi. Khi chưa thể định hình một vị trí vững chắc trong lòng công chúng bằng âm nhạc, những tranh cãi về mặt hình ảnh cá nhân chỉ khiến con đường thoát mác "flop" của MAYonair ngày càng trở nên gập ghềnh hơn. Đối với một nghệ sĩ trẻ đang trên đường khẳng định mình, sự cầu tiến và lắng nghe luôn là yếu tố tiên quyết thay vì lựa chọn thái độ thách thức dư luận.

