Bỏ nghề nơi đất khách, 9X Hà Tĩnh về quê dựng xưởng làm lưới cho ngư dân

Video: Cận cảnh cơ sở sản xuất ngư lưới cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh.

Gian nan khởi nghiệp bằng nghề sản xuất ngư lưới cụ

Thấy khách lạ đến, anh Trần Văn Linh (SN 1990), trú thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh , chẳng kịp rửa tay niềm nở ra đón, trên người vẫn còn bám đầy dầu nhớt. Nở nụ cười hiền khô, chân chất của người con vùng biển, anh bảo: "Mình đang sửa cái máy. Đợi mình thay ù cái áo rồi nói chuyện".

Anh Trần Văn Linh xây dựng mô hình sản xuất lưới ngư cụ trên khuôn viên nhà xưởng có diện tích khoảng 140 m2.

Sinh ra và lớn lên ở đây nên hồi nhỏ anh đã từng đi đánh cá. Cuộc sống mưu sinh vất vả nên vừa tròn 20 tuổi thì anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Năm 2018, anh trở về rồi loay hoay trong bài toán khởi nghiệp.

"Thực tế, mình đã đi nhiều nơi, làm rất nhiều việc khác rồi, nhưng cuối cùng vẫn muốn về quê. Dù biết vất vả nhưng sau nhiều năm bôn ba thì không muốn đi đâu nữa", anh cười.

3 dây chuyền sản xuất lưới ngư cụ sản xuất với 3 dòng sản phẩm.

Xuất thân từ nghề biển, anh Linh nhận thấy lưới đánh bắt hải sản là dụng cụ quan trọng của bà con. Tuy nhiên, lâu nay, ngư dân chủ yếu đan lưới theo truyền thống thủ công, vừa tốn thời gian lại ít hiệu quả. Bởi vậy, anh quyết định đầu tư máy sản xuất ngư lưới cụ để phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng.

Nghĩ là làm, bằng số vốn sau nhiều năm lao động, cùng với việc vay ngân hàng hơn tỷ đồng, năm 2019, anh Trần Văn Linh bắt tay xây dựng mô hình sản xuất lưới ngư cụ trên khuôn viên nhà xưởng có diện tích khoảng 140 m2, với 3 dây chuyền sản xuất lưới ngư cụ sản xuất với 3 dòng sản phẩm chủ lực: lưới bắt ghẹ, bắt mực, lưới đánh bắt cá... chiều rộng từ 2 - 5 m (tùy loại), chiều dài từ 1- 5 km.

Loại sợi anh dùng có đặc tính bền, nhẹ, chịu lực tốt và ít bị ảnh hưởng bởi môi trường nước mặn.

Ngư lưới cụ do cơ sở anh Linh sản xuất bởi chất lượng tốt, bền, sử dụng được lâu dài.

"Một trong những động lực của mình chính từ gia đình. Bố mẹ cho mượn sổ đỏ để cầm cố, vợ ủng hộ trong từng hành trình khởi nghiệp. Thậm chí, một số người thân cũng tham gia làm cùng, với nhiều năm đánh cá thì họ chính là các cố vấn kinh nghiệp nhất cho mình hoàn thiện sản phẩm", anh Linh nói.

Anh cho biết, mặc dù có máy móc hỗ trợ nhưng đòi hỏi người thợ đứng máy phải có kỹ thuật cao, tính tỉ mỉ, cẩn thận, thường xuyên kiểm tra. Khi máy đang vận hành, trong hàng nghìn sợi cước nếu một sợi bị đứt sẽ ảnh hưởng cả quá trình sản xuất lưới.

Cơ sở sản xuất ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương

Để đảm bảo chất lượng, uy tín, nguyên liệu sợi cước được anh nhập từ nước ngoài. Loại sợi này có đặc tính bền, nhẹ, chịu lực tốt và ít bị ảnh hưởng bởi môi trường nước mặn. Bởi vậy, lưới do cơ sở của anh sản xuất không chỉ đáp ứng cho hàng nghìn tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn Hà Tĩnh mà còn vươn sang các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An...

Cơ sở của anh tạo việc làm cho một số người thân và lao động tại địa phương.

"Mình làm nghề bằng cái tâm nên may mắn được nhiều người giúp đỡ. Hàng chủ yếu do khách đến đặt, không khi nào hết việc. Một số người ở xa nhưng không biết nghe tin từ đâu cũng đến đặt hàng. Nhưng khổ nỗi là vốn ít nên đầu tư còn hạn chế, chưa thể mở rộng cơ sở sản xuất được", anh Linh cho hay.

Hiện tại, 3 máy của cơ sở mỗi ngày sản xuất được hơn 50 tay lưới, bán với giá từ 150 – 400 nghìn đồng/tay lưới (tùy loại). Tuy nhiên, cơ sở của anh vẫn tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương với thu nhập gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Bởi vậy, thời gian tới, anh Linh mong muốn chính quyền xã Tiên Điền tư vấn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. "Nếu có thêm vốn chắc chắn mình sẽ mở rộng quy mô cơ sở. Nhu cầu lớn nhưng sản xuất có hạn, dẫn đến việc hàng cung cấp có hạn", anh Linh cho hay.

Do cơ sở đang nhỏ nên anh Linh hi vọng sẽ được hỗ trợ để mở rộng sản xuất.

Trao đổi về cơ sở sản xuất ngư lưới cụ, ông Kiều Đình Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Điền, cho biết đây là cơ sở đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất ngư lưới cụ, phục vụ nhu cầu cho bà con ngư dân.

"Hiện cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu của ngư dân trong tỉnh mà còn cung cấp ngư lưới cụ cho nhiều địa phương ven biển miền Trung. Nhờ chú trọng chất lượng, giá thành hợp lý và dịch vụ sửa chữa, gia công theo yêu cầu, sản phẩm của anh Linh ngày càng được thị trường tin tưởng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương", Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Điền trao đổi.