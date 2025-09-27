Bố mẹ những đứa trẻ này là ai? Thật muốn tặng hoa họ và nói rằng: "Anh chị dạy con tốt quá!'

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh xúc động về một nhóm trẻ em chơi bóng trên con phố nhỏ. Trong số đó, có một cậu bé bị tật ở chân, phải di chuyển bằng khung tập đi. Không rõ những đứa bé này ở đâu, nhưng hành động đẹp của các em với người bạn nhỏ thiệt thòi hơn về thể chất của mình đã lan tỏa xuyên biên giới, khiến cư dân mạng nhiều nước xuýt xoa ngợi khen.

Ở loạt ảnh được chia sẻ, cậu bé khuyết tật được đặt ở vị trí sút bóng. Các bạn cùng đội đã khéo léo đưa bóng đến trước khung tập đi để bạn mình có thể chạm bóng. Khi cậu bé chạm được quả bóng và nó lăn về phía khung thành, tất cả bọn trẻ hò reo vang dội. Đáng chú ý, ngay cả "thủ môn", người lẽ ra phải cản phá cũng chạy đến ôm chầm lấy bạn, như thể cậu vừa ghi được một bàn thắng vô giá.

Những đứa trẻ giúp bạn sút bóng

Khoảnh khắc ấy, giản dị nhưng chan chứa tình người, đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Hàng trăm nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận từ nhiều quốc gia khác nhau tràn ngập dưới những hình ảnh. Một cư dân mạng xúc động viết: "Tôi muốn tặng hoa cho bố mẹ của những đứa trẻ này. Cách các em đối xử với bạn mình chính là tấm gương sáng nhất về sự nhân ái và lòng bao dung". Người khác thì cho rằng: "Đây mới là bóng đá đẹp nhất, không phải những trận cầu triệu đô trên sân vận động, mà là trận bóng nơi vỉa hè, nơi trẻ em chơi với nhau bằng tình thương và sự tôn trọng".

Những đứa trẻ chạy lại chúc mừng bạn

Hành động nhỏ, bài học lớn

Nhiều ý kiến cho rằng, chính cách cư xử tự nhiên của các em nhỏ đã cho thấy một điều: lòng nhân ái được nuôi dưỡng từ gia đình. Trẻ con không tự nhiên mà biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè, nếu như ở nhà cha mẹ không từng gieo vào con hạt mầm của sự tử tế. Có lẽ, những cái ôm hân hoan và tiếng reo vui kia chính là kết quả từ những bài học giản dị nhất trong gia đình: biết yêu thương và bao dung với người khác.

Trong xã hội ngày nay, khi nhiều phụ huynh vẫn mải mê lo lắng về điểm số, thành tích học tập của con, thì hình ảnh những đứa trẻ cùng nhau trao cơ hội chơi bóng cho một bạn kém may mắn là lời nhắc nhở mạnh mẽ. Giáo dục không chỉ là tri thức, mà quan trọng hơn, là cách nuôi dưỡng nhân cách.

Những hình ảnh đang lan truyền này không chỉ làm cư dân mạng "xuýt xoa" mà còn khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm: dạy con tử tế, nhân hậu đôi khi giá trị hơn bất kỳ tấm bằng giỏi nào.

Không cần những khẩu hiệu hoa mỹ, chính những hành động giản dị, tự nhiên mới có sức lay động và lan tỏa mạnh mẽ nhất. Trên con phố nhỏ ấy, một nhóm trẻ đã vô tình trao cho thế giới một bài học lớn: sự khác biệt về thể chất không bao giờ là lý do để ai đó bị bỏ lại phía sau.