Tiểu thư Đặng Tiểu Tô Sa được bạn trai cầu hôn bất ngờ, ekip tạo ra “cú lừa” có cả bố mẹ chồng tương lai

Đặng Tiểu Tô Sa (SN 1998) - cháu ngoại PGS Văn Như Cương vừa có màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn và không kém phần kịch tính. Theo đó, chồng tương lai của cô nàng đã dàn dựng một "cú lừa" thành công, kèm theo đó là sự hỗ trợ từ ekip "hùng hậu" khiến Tô Sa không kiềm chế được cảm xúc vì quá bất ngờ và hạnh phúc.

Cụ thể, Tô Sa được hội bạn giả vờ hẹn đi ăn chụp ảnh sau đó một người bạn gọi Tô Sa ra sân bóng ở trường để tâm sự chuyện buồn lúc gần... nửa đêm. Dù có hơi băn khoăn nhưng vẫn đi. Tô Sa vô cùng bất ngờ khi người yêu xuất hiện ở sân bóng và cầu hôn vì cô nghĩ anh đang đáp chuyến bay về Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Tô Sa viết: "Cuối cùng cũng có người làm em vừa khóc vừa cười, gật đầu lia lịa và lắp bắp mấy ngôn ngữ ĐỒNG Ý cùng một lúc!"

Chồng tương lai của Đặng Tiểu Tô Sa lần đầu lộ mặt sau bao bức hình úp mở

Theo chia sẻ của Tô Sa, netizen biết được chồng tương lai của cô nàng tên Đạt Phùng đang ở nước ngoài và có cuộc sống kín tiếng trên MXH. Cặp đôi bắt đầu công khai hẹn hò từ những bức hình do chính chủ tự đăng nhưng tuyệt nhiên không lộ mặt. Cho đến khi được cầu hôn, dân tình mới nhìn rõ diện mạo của chú rể tương lai.

Đọc lời cảm ơn do Tô Sa viết dành cho bạn đời và những người thân yêu của mình mới thấy được cô nàng đã cảm động với màn cầu hôn bí mật này thế nào: "Chưa bao giờ nghĩ anh bình thường ít nói thế mà liên hệ tổ chức như thật vậy. Giữa không gian thân thuộc nhất của mình, giữa những người thân yêu nhất, anh quỳ xuống mà em vẫn chưa định thần ra tròn vành rõ chữ nên nói "vâng ạ" hay "có ạ" hay "yes" hay "i do" nhưng trong đầu em đã văng vẳng từ lâu rằng "đây là người em muốn dành cả đời ở cạnh! Đặc biệt cảm ơn Anh đã đến bên và lựa chọn ở lại với em cả cuộc đời này."

Màn cầu hôn lãng mạn được chuẩn bị bí mật dành cho Tô Sa

Sau khi nhận được lời "say yes", người thân và bạn bè của cặp đôi đã gửi đến những lời chúc tốt đẹp, nhân tiện "flex" luôn mức độ đầu tư của ekip lần này. Ngoài sự hỗ trợ từ A-Z của vợ chồng ca nương Kiều Anh, còn có sự giúp sức của bố mẹ chồng tương lai và bạn bè thân thiết nhất. Mọi người đã chuẩn bị màn cầu hôn này hơn 5 tiếng đồng hồ!

Vợ chồng ca nương Kiều Anh hỗ trợ hết mình cho 2 em

Ekip "hùng hậu" cho màn cầu hôn này