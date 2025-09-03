Bố mẹ cho căn nhà 8 tỷ, tháng kiếm 50 triệu, tự mua được hơn 12 cây vàng: Vẫn chưa yên tâm lắm!

Nghe qua vài gạch đầu dòng như trên, hẳn nhiều người sẽ buột miệng thốt lên: “Ước gì mình cũng được thế…”. Tầm này mà có nhà, có vàng, thu nhập lại còn ổn vậy, đương nhiên không phải ai cũng làm được. Thế nhưng chính chủ lại chưa cảm thấy yên tâm, vẫn đang đau đầu vì một 1 lý do cũng không của riêng ai.

Ngoài mua vàng ra chẳng biết làm gì để “tiền đẻ ra tiền”

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ - người có nhà, có vàng, có thu nhập ổn, cho biết: “Em có 1 con nhỏ, đang làm công việc văn phòng, mỗi tháng thu nhập khoảng 45-50 triệu. Bố mẹ chồng em đã cho bọn em căn nhà, định giá hiện tại khoảng 8 tỷ, nhà sang tên rồi. Ngoài tài sản này ra thì em còn có 12,5 cây vàng bao gồm 1 ít vàng cưới, còn lại em tự mua.

Tuy nhiên vài năm gần đây thì em là trụ cột kinh tế, hàng tháng chi tiêu cũng nhiều nên mỗi năm chỉ để dành được khoảng 100-120 triệu.

Ảnh minh họa

Hiện tại thì vợ chồng em không nợ nần gì, cũng không khó khăn tài chính nhưng em vẫn thấy không yên tâm được vì tiết kiệm hơi ít. Ngoài mua vàng ra em cũng không biết làm gì, giá vàng giờ cũng cao nên có khi vài tháng mới mua được 1 chỉ. Giờ em có nên bán vàng đi mua đất hoặc ngưng không mua vàng nữa, để tiền đầu tư chứng khoán hoặc tiền số không các bác?”.

Trong phần bình luận của bài đăng, có người cho rằng cô đang hơi “overthinking”, cũng có người động viên biết lo xa thế là tốt. Còn vấn đề tiết kiệm ít thì chỉ có 2 cách: Một là giảm chi tiêu, hai là tăng thu nhập. Mà nếu làm được song song cả 2 việc đó cùng lúc thì quá ok!

“Chứng khoán hay tiền số thì tính thanh khoản cũng tương tự như vàng, nhưng với người chưa có kiến thức kinh nghiệm thì mình nghĩ rủi ro cao hơn đấy. Mua tích sản thì vàng hoặc bạc mình nghĩ ok nhất với người chưa từng đầu tư. Còn nếu vẫn muốn thử đầu tư thì rót vốn ít một thôi, mất đỡ tiếc” - Một người khuyên.

“Bán vàng mua đất thì ổn chứ còn bán vàng lấy tiền đầu tư chứng khoán với tiền số thì không nhé mom ơi, rủi ro lắm. Tự tìm hiểu thị trường là biết thôi” - Một người khác đồng tình.

“Em mà là bác thì em xem lại chi tiêu với cố gắng tăng thu nhập thôi. Có nhà, có vàng với công việc đang ổn rồi thì cũng yên tâm, đừng nghĩ nhiều quá không lại thành ra lo rồi quyết định bồng bột” - Một người khác chia sẻ.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng?

Với những người đang đều đặn tiết kiệm được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.