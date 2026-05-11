Bố mẹ cãi nhau, bố bảo con trai "dọn đồ cho mẹ đi luôn" nhưng không ai tin nổi đằng sau là cả 1 kịch bản đỉnh chóp

Có những câu chuyện gia đình khởi đầu bằng "giông bão" nhưng kết thúc lại là một cú lừa ngọt ngào. Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau bài đăng của một người con về màn "quay xe" gắt hơn cả phim hành động của hai vị phụ huynh:

"Sáng nay bố mẹ mình cãi nhau, mẹ giận dỗi bỏ đi. Bố bảo dọn đồ cho mẹ đi luôn. Chiều thấy bố xách vali bỏ lên xe chở đi. Tối nay mình thấy 2 người check-in xem cầu Rồng phun nước ở Đà Nẵng".

Khi đứa con bỗng thành "người ngoài" trong cuộc tình của bố mẹ

Giữa lúc người con đang lo sốt vó, tưởng chừng mái ấm sắp lung lay, thì bố mẹ đã kịp xách vali đi hâm nóng tình cảm tận Đà Nẵng. Cú lừa này không chỉ khiến người trong cuộc ngơ ngác mà còn khiến cộng đồng mạng được một phen cười ra nước mắt:

" Chứng tỏ bạn là cái bóng đèn, lúc cần thì bị tắt. Có thế thôi!".

"Rồi bạn chuẩn bị có em đi là vừa".

"Phải giả vờ vậy thì bạn mới không đòi theo đó".

Thậm chí, không ít cặp vợ chồng tag nhau với lời nhắn nhủ: "Nên học kịch bản này dần thôi nhỉ!".

Đằng sau tiếng cười "haha" của netizen, câu chuyện này lại vẽ nên một chân dung rất khác về tình yêu của thế hệ bố mẹ thời hiện đại.

Tình yêu tuổi xế chiều có thể thú vị đến thế sao?

1. Cãi nhau là "gia vị", không phải là "vực thẳm"

Nếu như ngày xưa, cãi nhau thường dẫn đến chiến tranh lạnh kéo dài, thì bố mẹ thời nay lại chọn cách "giải quyết mâu thuẫn" cực kỳ văn minh: Rủ nhau đi du lịch. Họ hiểu rằng, những va chạm đời thường chỉ là lớp bụi bám trên bề mặt, chỉ cần một chuyến đi, một không gian riêng, mọi thứ lại đâu vào đấy.

2. Biết cách "ngược đãi" đứa con để chiều chuộng chính mình

Sự "vô tâm" của bố mẹ trong tình huống này thực chất là một điều đáng mừng. Nó cho thấy họ đã bắt đầu biết sống cho bản thân mình nhiều hơn. Thay vì hy sinh mọi niềm vui cá nhân để xoay quanh con cái, họ chọn cách tận hưởng cuộc sống, chọn làm "người tình" của nhau trước khi làm "bố mẹ" của một ai đó.

3. Tình yêu trung niên thời hiện đại

Check-in cầu Rồng, tay trong tay du hí, đó là cách bố mẹ khẳng định: Tình yêu không có tuổi. Dù tóc đã điểm bạc, dù có cãi nhau "cháy nhà", thì người cuối cùng họ muốn ở bên trong mỗi chuyến hành trình vẫn là đối phương.

Phận làm con, đôi khi bị "ra rìa" lại là một loại hạnh phúc. Bởi không gì yên tâm hơn khi biết rằng, sau những trận cãi vã nảy lửa, bố mẹ vẫn chọn cách đi tận hưởng cuộc đời. Thôi thì, hãy cứ làm một chiếc bóng đèn ngoan ngoãn bị tắt, để bố mẹ được tỏa sáng rực rỡ trong thế giới riêng của họ!