Chả giò tôm thịt vốn là món quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng chỉ cần thay đổi một chút ở phần nhân, món ăn có thể mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Lần này, tôi thử kết hợp thêm củ sen vào nhân tôm thịt. Củ sen vốn thường được dùng để hầm canh, nấu chè hoặc làm gỏi, nhưng khi băm nhỏ rồi trộn cùng tôm và thịt heo, nguyên liệu này lại tạo nên độ giòn sần sật rất thú vị. Cuốn chả giò sau khi chiên có lớp vỏ vàng ruộm, phần nhân thơm ngọt, không bị mềm nhũn hay ngấy.

Đặc biệt, món chả giò củ sen tôm thịt không cần nguyên liệu cầu kỳ. Chỉ cần một chút khéo léo trong khâu sơ chế và cuốn bánh, bạn đã có thêm món ngon hấp dẫn cho bữa cơm gia đình hoặc những dịp cuối tuần muốn đổi vị.

Nguyên liệu làm chả giò củ sen tôm thịt

Với khoảng 3–4 người ăn, cần chuẩn bị:

200g tôm tươi đã bóc vỏ.

150g thịt heo xay, nên chọn phần có chút mỡ để nhân không bị khô.

150g củ sen.

1 củ cà rốt nhỏ.

2 tai mộc nhĩ.

1 nắm miến dong nhỏ.

Hành tím, hành lá, tiêu xay.

Bánh tráng cuốn chả giò.

Gia vị: nước mắm, hạt nêm, một chút đường.

Cách làm chả giò củ sen tôm thịt giòn ngon

Ảnh minh họa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, rửa sạch rồi băm nhỏ nhưng không nên xay quá nhuyễn để khi ăn vẫn cảm nhận được độ dai ngọt của tôm. Thịt heo xay để riêng. Củ sen gọt vỏ, thái lát rồi băm nhỏ hoặc thái hạt lựu thật nhỏ. Sau khi cắt, nên ngâm củ sen trong nước có pha chút giấm hoặc nước cốt chanh để hạn chế thâm, sau đó vớt ra để thật ráo.

Cà rốt gọt vỏ, bào sợi rồi thái nhỏ. Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch và băm nhuyễn. Miến dong ngâm mềm, cắt thành đoạn ngắn. Hành tím băm nhỏ, hành lá thái nhỏ.

Bước 2: Trộn nhân chả giò

Cho tôm, thịt heo xay, củ sen, cà rốt, mộc nhĩ và miến vào một chiếc tô lớn. Thêm hành tím, hành lá, một chút nước mắm, hạt nêm, tiêu và đường rồi trộn đều. Không nên nêm quá nhiều gia vị vì tôm đã có vị ngọt tự nhiên, còn nước chấm sẽ giúp món ăn đậm đà hơn.

Một mẹo nhỏ là không nên cho quá nhiều miến hoặc cà rốt vì nhân dễ bị ẩm và lấn át vị giòn của củ sen. Phần nhân sau khi trộn nên có độ kết dính vừa phải, không chảy nước.

Bước 3: Cuốn chả giò

Trải bánh tráng lên mặt phẳng sạch, cho một lượng nhân vừa đủ vào gần mép bánh rồi gấp hai bên và cuốn đều tay. Không nên cho quá nhiều nhân vì khi chiên dễ làm bánh bị bục, phần nhân cũng khó chín đều. Cuốn vừa chặt để thành phẩm có hình dáng đẹp nhưng không bị căng quá.

Bước 4: Chiên chả giò vàng giòn

Đun nóng dầu trong chảo, lượng dầu nên đủ để chả giò ngập khoảng một nửa hoặc gần ngập. Khi dầu nóng vừa, thả từng cuốn vào chiên ở lửa vừa. Trở đều các mặt để chả giò vàng từ từ, phần nhân bên trong có đủ thời gian chín. Khi vỏ chuyển sang màu vàng ruộm, giòn đều thì vớt ra đặt lên giấy thấm dầu.

Nếu cuốn chả giò to hoặc nhân nhiều, nên chiên kỹ hơn ở lửa vừa, tránh để bên ngoài vàng quá nhanh trong khi phần nhân bên trong chưa chín. Không nên xếp chồng chả giò ngay sau khi chiên vì hơi nóng có thể khiến lớp vỏ mất độ giòn.

Bí quyết để chả giò củ sen tôm thịt ngon hơn

Ảnh minh họa

Điểm quyết định của món ăn nằm ở cách xử lý củ sen. Không nên luộc củ sen trước vì sẽ làm mất đi độ giòn tự nhiên. Củ sen chỉ cần băm nhỏ, để ráo rồi trộn trực tiếp vào nhân. Khi chiên chín, phần củ sen vẫn giữ được độ giòn nhẹ, tạo sự khác biệt so với nhân chả giò thông thường.

Ngoài ra, tôm nên băm vừa phải thay vì xay nhuyễn hoàn toàn. Khi ăn, vị ngọt của tôm hòa cùng thịt heo béo nhẹ, củ sen giòn sần sật và mộc nhĩ dai giòn tạo nên phần nhân có nhiều tầng kết cấu. Chả giò có thể ăn cùng rau sống, dưa góp và nước mắm chua ngọt để cân bằng vị béo.

Món này ngon nhất khi vừa chiên xong, lúc lớp vỏ còn giòn tan và phần nhân vẫn nóng hổi. Nếu muốn chuẩn bị trước, bạn có thể cuốn chả giò rồi bảo quản trong ngăn mát một thời gian ngắn hoặc cấp đông, sau đó chiên khi cần dùng.

Đôi khi, bí quyết làm mới một món ăn quen thuộc không nằm ở việc thêm thật nhiều nguyên liệu đắt tiền. Chỉ một chút củ sen giòn sần sật cũng đủ khiến món chả giò tôm thịt trở nên thú vị hơn, vừa giữ được hương vị thân quen vừa mang đến trải nghiệm mới cho cả gia đình.