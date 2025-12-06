Mỹ nhân hạng A thất bại ê chề nhất 2025: Đóng phim nào flop phim đó, văng tục trên MXH gây phẫn nộ

Sự nghiệp lao đao

Theo ghi nhận từ Sina, năm 2025 được xem là giai đoạn kém may mắn nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh - người từng được mệnh danh là "Nữ hoàng rating". Suốt nhiều năm, cô gần như chưa từng nếm mùi thất bại nặng nề, thế nhưng loạt dự án trong năm nay lại đưa nữ diễn viên vào tình thế chật vật hiếm thấy.

Bộ phim điện ảnh Hoa Hướng Dương, ra rạp từ tháng 4/2025, trở thành tâm điểm tranh cãi khi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá "thiếu chân thật, gượng gạo". Kịch bản rời rạc, thiếu logic cộng thêm nỗ lực nói tiếng địa phương Hồ Nam của nữ diễn viên bị cho là cường điệu đã khiến nhân vật mất đi sự tự nhiên. Đây được xem là một trong những màn thể hiện gây thất vọng nhất của cô trên màn ảnh rộng.

Tiếp đó, khi xuất hiện trong Tương Viên Lộng - dự án quy tụ dàn sao đình đám như Chương Tử Di, Dương Mịch. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị lu mờ. Điểm trừ lớn nhất của cô đến từ khả năng đọc thoại và biểu cảm. Nhiều chuyên gia nhận định giọng thoại của Triệu Lệ Dĩnh "có khí nhưng không có lực", âm điệu thiếu tròn trịa, khiến diễn xuất càng mất điểm. Thậm chí, không ít ý kiến khẳng định các nhà sản xuất có thể phải cân nhắc phương án lồng tiếng nếu tình trạng này tiếp diễn.

Thất bại nối tiếp thất bại, đến Tại Nhân Gian - bộ phim truyền hình lên sóng giữa năm - tình hình càng trở nên u ám. Dù đóng chính, tác phẩm chỉ đạt trung bình 8,86 triệu lượt xem, thấp nhất trong nhóm nữ chính từ 2023 đến 2025. Khán giả chê diễn xuất của cô "đọc thoại như trả bài", ánh mắt thiếu cảm xúc, không tạo được chiều sâu nội tâm.

Hệ quả của cú flop này là trong suốt 5 tháng sau đó, Triệu Lệ Dĩnh không ký thêm dự án mới. Phòng làm việc của cô cũng tạm ngưng cập nhật lịch trình. Giới quan sát nhận định hình ảnh "nữ diễn viên thực lực" mà cô gầy dựng từ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay Dã Man Sinh Trưởng đang dần bị bào mòn. Các nền tảng trực tuyến thậm chí trở nên dè dặt khi đặt cược vào những dự án có tên cô.

Trong khi những gương mặt cùng thời như Dương Tử, Bạch Lộc hay Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục có phim mới, Triệu Lệ Dĩnh lại rơi vào trạng thái "đóng băng hoạt động", chỉ xuất hiện lác đác trong các buổi livestream thương mại. Một số blogger mỉa mai rằng việc ngôi sao hạng A như cô phải bán hàng trực tuyến là điều "khó tin".

Đời tư rối rắm

Không chỉ gặp khó khăn trong sự nghiệp, đời sống cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến dư luận xôn xao. Tin đồn tình cảm giữa cô và đạo diễn Triệu Đức Dận xuất hiện từ tháng 4, trước khi paparazzi ghi lại khoảnh khắc Triệu Đức Dận ra vào nhà riêng của nữ diễn viên trong ba ngày liên tiếp. Anh còn bị bắt gặp đưa con trai của cô đi chơi một mình.

Dù im lặng trước tin đồn, mối quan hệ này bị công chúng phản đối dữ dội. Triệu Đức Dận xuất thân trong gia đình có nhiều bê bối: mẹ và anh trai đang thụ án tù vì liên quan đến ma túy, chị gái từng vượt biên trái phép sang Thái Lan. Điều kiện kinh tế của gia đình anh cũng khá khó khăn, sinh sống ở một vùng nghèo tại Myanmar. So với Phùng Thiệu Phong - chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, người thừa kế một tập đoàn dệt may lớn - Triệu Đức Dận bị đánh giá "thua kém toàn diện".

Tờ 163 thậm chí cho biết cả hai vẫn duy trì liên lạc và có khả năng đã đính hôn. Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hôn với đạo diễn hơn 5 tuổi càng khiến người hâm mộ lo lắng cho hình ảnh của nữ diễn viên.

Giữa lúc dư luận căng thẳng, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải lời lẽ thô tục trên Weibo, được cho là nhằm phản bác các tin đồn. Hành động mất bình tĩnh này lập tức khiến cô bị đánh giá EQ thấp và không phù hợp với tư cách một nghệ sĩ hàng đầu. Trên mạng, học vấn và trình độ của Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành đề tài bị đem ra dè bỉu. Vụ việc văng tục của Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút đến 500 triệu lượt đọc.

Ngay sau đó, đài truyền hình trung ương CCTV đăng bài viết với nội dung phê bình hành vi bộc lộ cảm xúc thiếu kiềm chế của nghệ sĩ. Dù không nêu tên cụ thể, khán giả đều cho rằng đây là lời nhắc nhở nhắm thẳng vào Triệu Lệ Dĩnh, bởi thời điểm phát ngôn trùng khớp hoàn toàn với vụ việc của cô.

Năm 2025 trở thành "năm hạn" khó quên trong sự nghiệp và đời tư của Triệu Lệ Dĩnh. Từ những cú trượt dốc trên màn ảnh đến bê bối đời tư liên tiếp nổ ra, nữ diễn viên đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi vào nghề. Tương lai của Triệu Lệ Dĩnh phụ thuộc vào việc cô có thể lấy lại phong độ, cải thiện khả năng diễn xuất và xử lý khủng hoảng truyền thông một cách tỉnh táo hơn hay không.