Bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 Hà Nội, phụ huynh lo điểm chuẩn một số trường tăng vọt

Cuối tuần này, hàng nghìn học sinh cuối cấp cùng phụ huynh đến Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) để nghe thầy cô từ 14 trường THPT trên địa bàn tư vấn về tuyển sinh lớp 10.

Chị Hoàng Thị Hà, có con học lớp 9 cho biết tâm trạng những ngày này “như ngồi trên đống lửa”. Hà Nội bỏ phân chia khu vực, theo chị Hà vừa tạo thuận lợi nhưng cũng khiến gia đình và con bối rối.

“Năm nay, con dự định đăng ký nguyện vọng (NV) 1 Kim Liên, NV2 THPT Đống Đa nhưng đang phải cân nhắc vì có thể nhiều học sinh cùng đăng ký vào trường ở khu vực trung tâm khiến điểm chuẩn tăng vọt. Việc căn cứ điểm chuẩn của trường qua các năm tuyển sinh sẽ không còn chính xác nữa.

Nhiều phụ huynh chủ động gặp thầy cô các trường THPT để trao đổi về tuyển sinh lớp 10 năm nay

Cùng với đó, chị Hà phân tích thêm, năm nay số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng 20.000 so với năm ngoái.

“Không cần hộ khẩu học sinh cũng có thể đăng ký dự tuyển vào lớp 10 cũng khiến số lượng dự thi tăng lên trong khi chỉ có 60% em được tuyển vào THPT công lập. Do đó, gia đình vẫn phải tham khảo thêm ý kiến giáo viên, tìm hiểu kỹ về đặt NV vào trường nào”, chị Hà nói.

Em Đào Hoàng Lâm, học sinh lớp 9A8 Trường THCS Đống Đa cho biết, hiện đang phải học thêm 9 buổi/tuần, trong đó 3 buổi ở trường và 7 buổi ở các trung tâm luyện thi. “Nhà trường ôn thi cho học sinh cuối cấp nhưng chưa yên tâm, bố mẹ đăng ký cho em học thêm cả 3 môn thi ở ngoài”, Hoàng Lâm nói.

Phụ huynh nghe thông tin về tuyển sinh lớp 10

Để chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp cam go này, Lâm bắt đầu đi học thêm từ lớp 6 đến nay gần tròn 4 năm.

Các bài kiểm tra định kỳ trên lớp đạt xấp xỉ 8 điểm/môn nhưng em và gia đình dự định sẽ đăng ký NV các trường ở mức an toàn, tránh “ngã đau”. NV1 sẽ là Trường THPT Lê Quý Đôn, NV2 là Trường THPT Đống Đa và 1 phương án dự phòng vào Trường THPT Tạ Quang Bửu.

Dự đoán trường top giữa năm nay có thể tăng vọt số lượng học sinh các khu vực khác đổ về, lắm lúc em cảm thấy căng thẳng. Những lúc như thế em giải trí bằng cách dành ít thời gian chơi cờ vua, cầu lông.

Nhiều học sinh đặt câu hỏi về lựa chọn NV sao cho đúng trong bối cảnh Hà Nội điều chỉnh nhiều điểm mới như năm nay.

Chọn NV sao cho đúng?

Trường THPT Kim Liên, THPT Đống Đa, THPT Phan Huy Chú, THPT Tạ Quang Bửu cùng nhiều trường phổ thông, trường nghề khác cử thầy cô đến tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh.

Thầy Đỗ Khắc Huấn, Bí thư Đoàn trường THPT Kim Liên cho rằng, những kỳ vọng, áp lực trong kỳ thi vượt cấp là điều không tránh khỏi. Thầy cô lưu ý phụ huynh và học sinh tìm hiểu kỹ về những điểm mới trong kỳ thi năm nay như giảm điểm chênh lệch khi xét các NV đồng thời bám sát kết quả bài kiểm tra ở trường THCS để lựa chọn. Những năm trước, các em chọn nguyện vọng giữa các trường chênh 2-3 điểm thì năm nay có thể chọn trong quãng ngắn hơn.

Khi xác định được năng lực ở vùng nào và chọn trường cần vững tâm, tập trung vào ôn tập kiến thức và không bị tác động tâm lý.

Ngoài ra, thầy Huấn cũng khuyên, phụ huynh tìm hiểu về các tổ hợp môn trường THPT công bố có phù hợp với năng lực, định hướng của con hay không.

Ví dụ trường Kim Liên năm nay sẽ tuyển sinh 10 lớp với 5 tổ hợp môn học. Mỗi tổ hợp bao gồm 8 môn học bắt buộc và 4 môn lựa chọn. Mỗi học sinh khi trúng tuyển sẽ chọn 1 trong các tổ hợp để theo học suốt 3 năm THPT.

Giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú tư vấn về tuyển sinh lớp 10 cho phụ huynh.

Bà Lê Thị Hương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa cho biết, một điểm mới khá quan trọng trong kỳ thi năm nay là Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến cho học sinh đăng ký NV trực tuyến vào các trường THPT. Học sinh sẽ có thời gian khoảng 10 ngày để đăng ký. Tuy không xác định được tỉ lệ chọi nhưng có thể biết được số lượng học sinh đăng ký vào các trường phổ thông.

Nếu triển khai thực tế, đây là điểm mới khác biệt so với mọi năm. Những năm trước, việc đăng ký NV dự tuyển được thực hiện trên “tờ xanh”, nộp về nhà trường, thầy cô có thể rà soát sai sót giúp học sinh. Năm nay, học sinh và gia đình toàn quyền đăng ký trực tuyến nên cần thực hiện đúng thời gian, tránh sai sót.

Trả lời băn khoăn của phụ huynh về xét NV, đại diện các trường thông tin, các NV 1-2-3 được xét đồng thời, không phải ưu tiên tuyển hết NV1 mới đến NV2, NV3. Vì thế, học sinh yên tâm khi đăng ký các NV, trong đó tham khảo điểm chuẩn các trường THPT qua các năm, năng lực học sinh và khoảng cách địa lý.

Con học tốt và cha mẹ muốn cho thi vào trường top đầu nhưng đi lại quá xa trong suốt 3 năm học cũng có thể ảnh hưởng sức khoẻ.

Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tới kỳ thi, bà Hương Mai mong học sinh lớp 9 “dốc hết sức” cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Cha mẹ đồng hành cả việc chọn trường lớp lẫn động viên, quan tâm các con trong giai đoạn thi cử khó khăn.

Hiệu trưởng một trường THCS khác cho biết, trong việc đặt NV, điều quan trọng là cha mẹ phải nắm được năng lực của con để chọn trường vừa sức. Những năm trước, vẫn có tình trạng cha mẹ kỳ vọng quá cao nên kết quả các em trượt vì thiếu 0,25-1 điểm rất đáng tiếc. Cũng có trường hợp, học sinh năng lực tốt nhưng tâm lý phòng thi không tốt dẫn đến kết quả không như kỳ vọng.