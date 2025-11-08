Bỏ hơn 1,5 tỷ đồng để “chạy” suất vào đại học cho con trai, sau 2 năm học, người đàn ông được giảng viên khuyên: “Hãy báo cảnh sát”

Chi tiền khủng để con vào đại học

Theo Sohu, con trai ông Đằng tại Côn Sơn, Giang Tô, tham gia kỳ thi tuyển sinh năm 2024 nhưng không đủ điểm vào trường đại học. Qua sự giới thiệu của em trai, ông Đằng quen biết bà Hà – chủ cho thuê nhà xưởng – người khẳng định có thể hỗ trợ con trai ông trúng tuyển vào một trường đại học chính quy.

Qua trao đổi, người phụ nữ này hứa sẽ giới thiệu con trai ông Đằng vào học tại một trường đại học ở Thượng Hải với “chỉ tiêu nội bộ” từ hình thức hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Để thực hiện được điều đó, ông Đằng chỉ cần nộp 460.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng). Trong đó 360.000 NDT chuyển khoản vào tài khoản do bà Hà cung cấp. 100.000 NDT tiền mặt còn lại sẽ được nộp cho “lãnh đạo” nơi con trai ông Đằng sẽ nhập học.

Người phụ nữ này cũng dặn gia đình ông Đằng không đăng ký nguyện vọng và chờ thông báo nhập học. Tin tưởng người này, ông Đằng chấp nhận thực hiện những điều kiện trên và hồi hộp chờ đợi tin vui.

Khi nhận được giấy báo nhập học, con trai ông Đằng phát hiện tên trường đúng như cam kết, nhưng chương trình mà cậu sẽ học lại thuộc Viện giáo dục thường xuyên. Dù được bà Hà giải thích đây chỉ là bước tạm thời, 3 tháng sau con trai ông Đằng sẽ được chuyển hồ sơ sang hệ chính quy, song việc chuyển đổi liên tục bị trì hoãn từ học kỳ này đến học kỳ khác.

Kết quả sau 2 năm học, con trai ông Đằng vẫn chưa được chuyển lên hệ đại học chính quy. Lý do mà phía đối phương đưa ra luôn là “chính sách thay đổi”. Lần gần đây nhất, họ nói rằng con trai ông Đằng cần phải học trước 2 năm hệ giáo dục dành cho người lớn, sau đó tham gia 1 kỳ kiểm tra nội bộ. Nếu vượt qua, cậu mới được học tiếp 2 năm chương trình đại học và cuối cùng sẽ nhận bằng đại học chính quy.

Dẫu vậy trong suốt quá trình học, gia đình ông Đằng bắt đầu nhận ra nhiều điểm bất thường. Theo đó, hồ sơ học tập của con trai họ vẫn nằm nguyên tại nhà, chưa từng được nhà trường tiếp nhận. Những cam kết của những bên liên quan chỉ nói bằng miệng, hoàn toàn không có bất kỳ giấy tờ hay chứng cứ pháp lý nào để đảm bảo.

Thêm vào đó, chi phí của chương trình mà con ông Đằng theo học chỉ hơn 30.000 NDT (hơn 110 triệu đồng), tương đương 1/15 số tiền mà ông đã chi. Khi được hỏi, các bên liên quan liên tục né tránh, thay đổi lời giải thích và đổ trách nhiệm cho những lý do mơ hồ.

Sự thật tàn nhẫn

Theo thông tin tuyển sinh công khai của Viện giáo dục thường xuyên, đây là chương trình đào tạo đại học hệ giáo dục dành cho người lớn, hoàn toàn không liên quan đến bằng đại học chính quy.

Khi vụ việc vỡ lở, bà Hà nhận mình chỉ “kết nối giúp đỡ” và đổ trách nhiệm lên bà Tần - đối tượng trực tiếp tiếp nhận và thực hiện vụ xin suất học đại học cho con trai ông Đằng. Người này phủ nhận từng cam kết sau khi học, con trai ông Đằng sẽ nhận được bằng chính quy. Đồng thời bà khẳng định chỉ hỗ trợ giới thiệu đi học, còn “lúc đầu không nói nhiều như vậy”.

Nghe ông Đằng thuật lại sự việc, giảng viên chuyên môn khẳng định: hệ đào tạo dành cho người lớn và hệ đại học chính quy là 2 hệ thống hoàn toàn độc lập, không thể chuyển đổi mã số sinh viên từ hệ này sang hệ kia. Họ cũng khuyên ông nên báo cảnh sát:

“Ai hiểu giáo dục cũng biết điều này hoàn toàn không thể. Trường không có chỉ tiêu ngầm, tuyển sinh luôn công khai minh bạch.”

Nhận thấy con trai đã lãng phí 2 năm tuổi trẻ, ông Đằng quyết định cho con ngường học từ tháng 9/2025 và trình báo vụ việc cho cảnh sát. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Côn Sơn thụ lý.

Ông Đằng cay đắng nói: “Tiền còn có thể kiếm lại, nhưng 2 năm học của con thì mất rồi. Giờ cháu phải chờ đến 2026 mới có thể thi lại đại học.”

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho nhiều phụ huynh khi nôn nóng muốn con cái phải được học tại các trường đại học chính quy bằng mọi giá. Khi niềm tin đặt nhầm chỗ, những đối tượng nắm bắt được kẽ hở tâm lý sẽ dễ dàng lợi dụng, biến ước mơ của gia đình thành bi kịch.

Thực tế, trong quy trình tuyển sinh đại học ở Trung Quốc, mọi chỉ tiêu đều được công bố công khai, minh bạch. Không có chuyện “suất ngầm”, “chạy chỉ tiêu” hay dựa vào các mối quan hệ nội bộ để đổi lấy một suất học chính quy. Bởi vậy, phụ huynh cần tỉnh táo và dựa trên thông tin chính thống từ nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục. Mọi giao dịch cần có hợp đồng rõ ràng, chứng từ hợp pháp.

Kỳ vọng dành cho con cái là điều dễ hiểu, nhưng khi niềm tin của phụ huynh đi kèm với sự nhẹ dạ cả tin, cái giá phải trả có thể là tiền bạc, thời gian và cả tương lai của con trẻ.

Ánh Lê (Theo Sohu)