Ba đặc điểm của “khuôn mặt phúc khí”: Chỉ cần có một thôi đã rất đáng quý - bạn có bao nhiêu?

Người xưa nói "tướng do tâm sinh, người có phúc tự mang tướng lành". Trong cuộc sống, nhiều người luôn cảm thấy mình không may mắn, thường ngưỡng mộ người khác có "khuôn mặt phúc khí". Nhưng thật ra, tướng mạo không chỉ đến từ di truyền, mà còn phản chiếu nội tâm và khí chất của một người. Phúc khí của một người, phần lớn đều được viết sẵn trên chính khuôn mặt họ.

Vậy, một "khuôn mặt phúc khí" thường có những đặc điểm nào?

Dưới đây là ba dấu hiệu tiêu biểu, chỉ cần có một thôi đã rất đáng trân trọng.

01. Lông mày hiền hòa, ánh mắt thiện lương

Người có phúc thường mang tướng hiền hòa, bởi tâm thiện thì tướng tự sáng. Một người có lòng nhân hậu, vẻ ngoài của họ tự nhiên cũng trở nên dễ mến. Người càng có phúc thì thần thái càng an tĩnh, lông mày mềm mại, ánh mắt ôn hòa.

Có câu: "Mệnh do mình tạo, tướng theo tâm sinh; cảnh tùy tâm chuyển, lòng rộng thì phúc sâu".

Tướng mạo có thể thay đổi theo thiện niệm hay ác niệm trong lòng mỗi người. Nhiều người cầu thần khấn Phật chỉ mong được trời đất che chở, nhưng muốn được trời giúp trước hết phải tự giúp mình: lấy tu dưỡng, tu tâm, tu đức để trở thành người có phúc, khi đó tự nhiên được trời đất ưu ái.

02. Nụ cười lạc quan, gương mặt tràn đầy năng lượng

Người đời thường nói: "Người hay cười, vận khí không bao giờ tệ". Muốn có phúc, hãy bắt đầu từ một nụ cười.

Trên một con phố có hai quán bánh bao. Một quán lúc nào cũng đông khách phải xếp hàng, còn quán kia thì vắng hoe. Hóa ra, ngoài việc bánh ngon và đa dạng, chủ quán đông khách lúc nào cũng niềm nở, luôn đón khách bằng nụ cười. Ngược lại, chủ quán vắng khách thì mặt lúc nào cũng cau có, giọng điệu không mấy thân thiện. Thế nên dù bánh có ngon, người ta cũng ngại bước vào.

Một nét cười không chỉ làm dịu lòng người khác, mà còn làm sáng cả vận khí của chính mình. Người mang nụ cười trên mặt thường có tinh thần lạc quan, năng lượng dồi dào, làm gì cũng thuận. Người giữ được nụ cười, chính là người biết đối mặt nhẹ nhàng với mọi điều trong cuộc sống, từ đó phúc khí tự nhiên kéo đến.

03. Tấm lòng rộng rãi, khí chất khoáng đạt

Người lòng rộng tự nhiên sinh phúc.

Người quá tính toán, soi mói từng chút một, không chỉ làm bản thân mệt mỏi mà còn dễ chiêu oán trách, phiền não. Ngược lại, người thật sự có trí tuệ thường mang trong mình sự khoáng đạt và bao dung.

Người có "đại khí" là người: nói năng không hoảng hốt, bình tĩnh trong mọi tình huống; tính tình không kiêu ngạo cũng chẳng nóng nảy; hành xử không phô trương nhưng đủ mạnh mẽ; lúc tĩnh thì nhã nhặn, lúc động thì tự nhiên; đi đứng thoải mái, sống phong khoáng. Họ không so đo những được mất nhỏ nhoi, cũng không vì tiền bạc hay danh lợi mà tự làm khổ mình. Người như vậy dễ thu hút quý nhân, dễ gặp may mắn, tài vận cũng vì thế mà hanh thông.

Làm việc gì họ cũng chuyên tâm, tận lực hoàn thành phần việc của mình, không tranh giành, không bon chen. Luôn giữ một tấm lòng bình thản đối đãi với đời, đối tốt với người khác, thì phúc đức tự nhiên ngày càng dày thêm.

Phúc hay họa đều bắt nguồn từ chính tâm mình. Người có phúc, đi đến đâu cũng được kính nể, yêu mến. Nếu muốn sở hữu một "khuôn mặt phúc khí", hãy bắt đầu vun bồi từ ba phương diện này. Khi tâm tốt, tướng tự hiền; khi khí chất sáng, vận may tự đến.

Và khi nói đến "tướng do tâm sinh", cha mẹ cũng thường tự hỏi: làm sao để con mình lớn lên mang nét hiền hòa, khí chất phúc hậu?

Thật ra, câu trả lời chưa bao giờ nằm ở ngoại hình mà ở cách nuôi dưỡng nội tâm trẻ.

Trẻ sống trong sự yêu thương thì ánh mắt tự nhiên sáng trong. Trẻ được đối xử bằng sự tôn trọng thì gương mặt tự nhiên tự tin, yên ổn. Trẻ được dạy biết chia sẻ, biết cảm thông thì lông mày, khóe miệng, thần thái cũng dần mang nét hiền hòa của một người "có phúc".

Muốn con có "tướng phúc khí", cha mẹ không cần tìm thầy nhân tướng, mà chỉ cần gieo cho con ba hạt giống: tâm thiện, lòng biết ơn và sự bao dung.

Khi tâm trẻ đẹp, tướng trẻ tự hiền. Khi khí chất sáng, tương lai tự rộng mở. Con càng lớn, cha mẹ càng thấy: phúc khí lớn nhất mà con sở hữu, thật ra được vun bồi mỗi ngày ngay trong chính ngôi nhà này.