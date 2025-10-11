Vào năm 2021, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa bắt được một đối tượng lừa đảo khiến dư luận xôn xao bàn tán. Theo đó, vào tháng 1/2021, một người đàn ông họ Điền đã đến cảnh sát trình báo về việc mình bị bạn gái quen trên mạng lừa tiền một cách trắng trợn.

Theo Tri thức trẻ, anh Điền với bạn gái online của mình đã yêu đương được 7 năm trời. Hai người quen biết qua một game online vào năm 2014. Ngày nào anh Điền và người yêu cũng trò chuyện, chơi game cùng nhau và giữ liên lạc.

Bạn gái anh tự xưng tên là Diệp Mộng Tuyết, đang du học tại nước ngoài. Cô thường xuyên than thở mình một mình ở nước ngoài khó khăn, thiếu tiền học, tiền nhà. Thương bạn gái, anh Điền cũng hào phóng chu cấp cho cô hàng tháng. Trong 7 năm, anh đã chuyển khoản cho người yêu số tiền lên tới hơn 1,3 triệu tệ (khoảng 4,8 tỷ đồng).

Bỏ hàng tỷ đồng "nuôi" bạn gái suốt 7 năm, chàng trai ngã quỵ khi phát hiện người yêu là đàn ông.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua càng dài anh Điền càng sinh nghi vì bạn gái không bao giờ đồng ý cho gọi video call. Lúc này, anh Điền bắt đầu nghi ngờ mình đang bị lừa đảo và báo cảnh sát.

Kết quả điều tra khiến anh Điền hoàn toàn suy sụp: Diệp Mộng Tuyết mà anh yêu thương suốt 7 năm thực chất là một người đàn ông họ Dịch. Hình ảnh cô gái xinh đẹp mà anh mê mẩn chính là ảnh vợ của tên lừa đảo. Cặp đôi này sống cùng thành phố Thượng Hải với anh Điền và đã có con. Hiện chưa rõ vợ của đối tượng Dịch có biết về hành vi của chồng hay không.

Trước cơ quan điều tra, Dịch khai nhận hành vi lừa đảo này là do áp lực phải trả món nợ cờ bạc khổng lồ.

Một trường hợp tương tự cũng diễn ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nhưng với thủ đoạn tinh vi hơn.

Theo đó, vào năm 2022 Tòa án địa phương ở tỉnh Giang Tô đã tuyên phạt người đàn ông họ Cao 2 năm tù treo, 2,5 năm thử thách và phạt tiền 25.000 nhân dân tệ (hơn 92 triệu đồng) vì nhiều tội danh khác nhau.

Được biết, người đàn ông họ Cao đã đóng giả gái, lân la vào các trang web hẹn hò và kết nối được với anh Trương, một người đàn ông độc thân. Cả hai nhanh chóng phát triển tình cảm qua mạng bằng việc nhắn tin trên WeChat mỗi ngày.

Cả hai bắt đầu xây dựng tình cảm bằng việc hẹn hò trên mạng. Họ dùng WeChat để nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Suốt quãng thời gian này, Cao nói dối bạn trai cần nhiều tiền để trả thế chấp, bảo hiểm xã hội, trả viện phí cho bà. Với nhiều lý do, Cao thuyết phục Trương cho vay 58.400 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng), theo báo Dân trí.

Trong 6 tháng "yêu đương", nam thanh niên không hề phát hiện ra "bạn gái" của mình thực ra là đàn ông. Ảnh minh họa.

Trong 6 tháng "yêu đương", cả hai gặp nhau trực tiếp 2 lần. Ở lần gặp đầu tiên, Trương nhận thấy "bạn gái" kỳ lạ và hỏi tại sao lại có yết hầu. Cao nói dối từng phẫu thuật khi còn trẻ nên Trương không nghi ngờ nữa.

Tới lần gặp thứ 2, Trương muốn mời Cao tới nhà, giới thiệu với cha mẹ. Cao trưng diện, hóa trang khéo tới mức không ai nhận ra đó là "trai giả gái". Trương không hay biết đã bị lừa cho tới khi chờ mãi không thấy "bạn gái" hoàn trả số tiền vay nợ. Họ chia tay vào tháng 1/2021 khi món nợ vẫn chưa được trả.

Khi đâm đơn kiện Cao ra tòa, Trương vẫn không hay biết đã yêu nhầm đàn ông. Tới khi truy xuất thông tin của Cao để nộp đơn kiện, Trương mới "ngã ngửa" phát hiện thông tin của "bạn gái cũ" được hệ thống ghi lại là "nam giới".

Sau khi phát hiện hành vi lừa dối, Trương trình báo công an. Cao bị bắt vào cuối năm 2021. Vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận, gây xôn xao trên nhiều diễn đàn tại Trung Quốc. Nhiều người thấy sốc vì không hiểu Cao đã hóa trang tinh vi tới đâu lại có thể "che mắt" nhiều người đến vậy.