Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không huy động tiền phụ huynh, học sinh tổ chức 20/11

Trong công văn gửi các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, ý nghĩa; không phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Đặc biệt, Bộ yêu cầu tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/11.

Bộ GD&ĐT lưu ý tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, phụ huynh để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/11. (Ảnh minh họa)

Bộ khuyến khích các trường tổ chức hoạt động ngay tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường. Việc tổ chức không được làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập.

Bên cạnh yêu cầu về tổ chức kỷ niệm, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở, trường quan tâm thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ giáo viên.

Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được rà soát, giải quyết kịp thời. Với các vấn đề vượt thẩm quyền, cơ sở giáo dục cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu biểu dương, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, cần chú trọng ghi nhận những nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Các cơ sở giáo dục đồng thời phải chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm.