Tuyệt đối không dạy trước chương trình

Điểm đáng chú ý của dự thảo là làm rõ hai nhóm hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học.

Trong đó quy định, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm củng cố, mở rộng kiến thức, kĩ năng, phát triển phẩm chất, năng lực cho người học, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình nhưng không thuộc nội dung chương trình bắt buộc; được tổ chức trong khung thời gian hoạt động giáo dục của nhà trường.

Việc học câu lạc bộ, ngoại ngữ nâng cao phải dựa trên nhu cầu của người học.

Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường được quy định trong dự thảo gồm ba nhóm: giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống lịch sử, pháp luật, quốc phòng - an ninh; giáo dục thể chất, thẩm mĩ, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính, kĩ năng mềm, kĩ năng sinh tồn, phòng chống thiên tai, xâm hại trẻ em; phát triển năng lực số, kiến thức trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn không gian mạng, giáo dục STEM/STEAM, khoa học, công nghệ, tin học và ngoại ngữ.

Cũng theo dự thảo, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động do sở giáo dục và đào tạo tổ chức, quản lí trên cơ sở tự nguyện đăng kí của học sinh và cha mẹ học sinh, nhằm phát triển năng khiếu, sở thích cá nhân, rèn kĩ năng sống ngoài nội dung bắt buộc và được thực hiện ngoài thời gian chính khoá.

Nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tập trung vào bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; các chương trình ngoại ngữ nâng cao; câu lạc bộ sở thích, dự án học tập, giao lưu văn hóa, trải nghiệm sáng tạo; các hoạt động kĩ năng bổ trợ theo nguyện vọng cá nhân. Việc tham gia hoàn toàn dựa trên nhu cầu, sở thích, năng khiếu, định hướng nghề nghiệp và sự tự nguyện của học sinh.

Dự thảo thông tư quy định, tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hay nhồi nhét kiến thức các môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông những nội dung vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm.

Cấm sử dụng tài liệu chưa thẩm định

Dự thảo Thông tư quy định người trực tiếp giảng dạy phải có trình độ chuẩn phù hợp vị trí việc làm, phẩm chất đạo đức tốt.

Đối với nhân sự không phải nhà giáo cơ hữu, dự thảo yêu cầu phải có hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng năng lực chuyên môn được cơ sở giáo dục thẩm định, có lí lịch tư pháp rõ ràng hoặc bản cam kết không vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em và được tập huấn về quy tắc ứng xử trước khi tham gia.

Về học liệu, tài liệu, dự thảo Thông tư phân định rõ thẩm quyền thẩm định theo ba cấp độ.

Cơ sở giáo dục tự thẩm định, phê duyệt tài liệu tự biên soạn hoặc khai thác từ nguồn học liệu mở hợp pháp và phải báo cáo danh mục hằng năm.

Sở GD&ĐT thẩm định tài liệu do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp đồng thời chịu trách nhiệm thẩm định các tài liệu liên kết phát hành quy mô toàn tỉnh hoặc có yếu tố nước ngoài. Thông tư nghiêm cấm việc sử dụng tài liệu chưa được thẩm định, phê duyệt.

Dự thảo cho phép tổ chức hoạt động tại các địa điểm ngoài nhà trường có tính chất đặc thù như doanh nghiệp, làng nghề, nông trại, không gian trải nghiệm.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải trực tiếp đánh giá điều kiện an toàn thực tế và báo cáo cơ quan quản lí giáo dục phê duyệt trong kế hoạch hoạt động trước khi triển khai.