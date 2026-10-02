Bộ GD&ĐT: Không xây dựng lại sách giáo khoa từ đầu

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng về rà soát Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ không xây dựng lại Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa từ đầu, mà tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung những nội dung cần thiết, khắc phục bất cập trên cơ sở chương trình và bộ sách đang được triển khai.

Trước đó, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp liên quan đến cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và một số vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục.

Bộ GD&ĐT khẳng định việc hoàn thiện sách giáo khoa là quá trình kế thừa, rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung hiện hành, dự kiến áp dụng từ năm học 2028-2029.

Theo thông báo, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng. Chương trình phải bảo đảm học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Đồng thời, cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu rà soát, bổ sung nội dung về nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Những vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa cũng phải được xem xét.

Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn; kịp thời điều chỉnh những bất cập theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Kế thừa và điều chỉnh những nội dung bất cập

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua, cơ quan này tổ chức rà soát Chương trình giáo dục phổ thông, thành lập các nhóm nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên và các đối tượng liên quan.

Bộ đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Sau khi chương trình được rà soát, cập nhật, Bộ sẽ tổ chức hoàn thiện sách giáo khoa tương ứng. Việc này được thực hiện trên cơ sở bộ sách được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm tính kế thừa và ổn định.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đây không phải là việc xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà là quá trình kế thừa những nội dung đang thực hiện, đồng thời rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cách làm này nhằm bảo đảm yêu cầu đổi mới nhưng không gây xáo trộn lớn trong hoạt động dạy và học, hạn chế tác động đến nhà trường, giáo viên, học sinh và gia đình.

Bổ sung nội dung lịch sử, văn hóa, giảm tải kiến thức

Về nội dung điều chỉnh, sách giáo khoa sau hoàn thiện sẽ cập nhật các yêu cầu mới của Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, nhân vật lịch sử và tiền bối cách mạng cũng sẽ được rà soát, bổ sung phù hợp với yêu cầu của chương trình và lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế ở các vùng, miền.

Những nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông sẽ được xem xét điều chỉnh.

Quá trình hoàn thiện cũng bao gồm việc rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa. Bộ cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ nhà giáo trực tiếp giảng dạy.

Ngoài ra, các yêu cầu mới về phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học kỹ thuật và giáo dục STEM cũng đang được ngành Giáo dục triển khai trong trường phổ thông. Giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, trong đó có giáo dục nghệ thuật, tiếp tục được chú trọng.

Song song với việc rà soát nội dung, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai các nhiệm vụ đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa.

Theo Thông báo số 494/TB-VPCP, bản quyền sách giáo khoa phải được xác định là tài sản của Nhà nước. Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình quy định.

Bộ cũng được giao rà soát, đổi mới phương thức phát hành, cung ứng sách giáo khoa theo hướng cắt giảm các khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa các kênh cung ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó, ngành Giáo dục sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định chính xác nhu cầu sách giáo khoa theo cấp học, lớp học và từng cơ sở giáo dục. Qua đó, nâng cao chất lượng dự báo, điều phối và phân phối sách.

Theo lộ trình được Bộ GD&ĐT thông tin, sách giáo khoa sau rà soát, cập nhật và hoàn thiện dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học 2028-2029.