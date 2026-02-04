Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà nói rằng, cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ không khác so với năm 2025. Các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ nguyên như năm ngoái nên Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa như những năm trước đó.

Do đó, học sinh, thầy cô giáo và các nhà trường tiếp tục căn cứ đề minh họa của năm ngoái để ôn tập cho học sinh.

GS Hà cũng cho biết thêm, đề thi năm nay vẫn theo hướng chú trọng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, câu hỏi tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng lưu ý quá trình học tập, ôn luyện, học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, đồng thời chú ý vận dụng kiến thức vào thực tế để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Trước đây, hằng năm, Bộ GD&ĐT đều ban hành cấu trúc, định dạng, đề minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm giúp học sinh quen với cấu trúc đề thi. Từ đó, giáo viên các trường có định hướng để xây dựng đề kiểm tra đánh giá cho học sinh làm quen, luyện tập các đề thi.

Năm 2025 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT đổi mới phương án thi Tốt nghiệp THPT. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ chỉ phải thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn. Khác với những năm trước, kỳ thi đã giảm số môn thi, buổi thi và đề thi cũng có định dạng, cấu trúc khác biệt.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Viết. Các môn trắc nghiệm gồm 3 phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn; trắc nghiệm đúng sai và trắc nghiệm trả lời ngắn. Trong đó, điểm mới đáng lưu ý là đề thi các môn được tăng cường các câu hỏi đánh giá năng lực, có tính liên hệ thực tiễn cao.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, Bộ GD&ĐT cũng công bố sớm đề thi minh họa và đáp án để học sinh làm quen. Cùng với đó, đề thi được thử nghiệm diện rộng ở các trường THPT để đánh giá khả năng đáp ứng của học sinh.

Giữ ổn định kỳ thi năm 2026

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 11-12/6 tới, sớm hơn mọi năm.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm 2025 và dự kiến có một vài điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi. Các điều chỉnh dự kiến không ảnh hưởng tới thí sinh.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp.

Bên cạnh đó, sẽ điều chỉnh lại một số quy định, quy trình tổ chức thi; giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng.

Về lộ trình thí điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, Bộ GD&ĐT hiện đang tập trung triển khai. Trong đó có việc, xây dựng đề án thi trên máy tính; tập huấn và nâng cao năng lực đội ngũ khảo thí và ra đề cả nước; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi được chuẩn hoá, đủ số lượng; chuẩn bị hạ tầng và hệ thống phần mềm phục vụ thi; thử nghiệm, thí điểm và địa phương đáp ứng điều kiện thi trên máy tính; an ninh, an toàn tất cả các khâu…