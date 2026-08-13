Điều chỉnh mức trần học phí chương trình đào tạo CĐ, trung cấp, trung học nghề đạt mức kiểm định chất lượng.

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 13 nội dung và bãi bỏ 1 khoản tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, nội dung cơ bản gồm có:

Thứ nhất, cập nhật các căn cứ pháp lý quy định tại Luật số 123/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Luật Giáo dục Đại học số 125/2025/QH15, Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15.

Thứ hai, bổ sung thêm đối tượng miễn, giảm, hỗ trợ học phí mới theo Luật số 123/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Luật Giáo dục Đại học số 125/2025/QH15, Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 gồm có người học các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể thao, người học chương trình giáo dục trung học nghề,...

Thứ ba, rà soát, tinh giản thủ tục hành chính, giấy tờ cho người học thông qua áp dụng môi trường điện tử đối các quy trình, giấy tờ thực hiện qua VNeID và việc sử dụng giấy tờ điện tử qua VNeID (giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Thứ tư, điều chỉnh, bổ sung làm rõ hơn trách nhiệm chi trả phần chênh lệch học phí giữa mức nhà nước hỗ trợ và phần người học phải chi trả nếu mức học phí vượt mức nhà nước hỗ trợ và điều chỉnh kỹ thuật để làm rõ hơn các quy định miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho các đối tượng được thụ hưởng để tránh cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

Dự thảo không thay đổi về lộ trình học phí, mức trần học phí. Theo dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định, qua khảo sát và báo cáo của các địa phương, lộ trình, mức trần học phí hằng năm đã quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP vẫn phù hợp với thực tiễn và khả năng chi trả của người học.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau để phù hợp với các quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, Luật Giáo dục Đại học năm 2025 và một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sắp ban hành như sau:

Một là, hợp nhất mức trần học phí của cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên, mức trần không quá 2,5 lần so với cơ sở giáo dục tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian đang trình Chính phủ ban hành.

Hai là, bổ sung quy định mức học phí của chương trình giáo dục trung học nghề tại các cơ sở giáo dục công lập theo nguyên tắc tỷ lệ giữa học văn hóa (bằng 40% mức học phí THPT) và học nghề (60%) tương ứng với từng nhóm, ngành nghề đào tạo do Cục GDNN-GDTX dự kiến.

Ba là, điều chỉnh mức trần học phí đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề đạt mức kiểm định chất lượng chương trình trong nước, quốc tế hoặc tương đương do các đơn vị tự xác định trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật đảm bảo tương đồng với trình độ đại học do Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã bãi bỏ quy định về học phí đối với chương trình giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao do cơ sở giáo dục tự xác định.

Bốn là, điều chỉnh mức trần học phí của các cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên tối đa bằng 2,5 lần so với cơ sở giáo dục tự đảm bảo một phần chi thường xuyên để phù hợp với thực tiễn và tương đồng với các cơ sở giáo dục đại học do Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã bãi bỏ quy định cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư tự xác định mức thu học phí.

Xem toàn văn dự thảo Nghị định TẠI ĐÂY.