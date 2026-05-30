Bộ GD-ĐT lên tiếng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cầm rìu đánh bạn ngay trong tiết học

Theo Bộ GD-ĐT, thời gian gần đây, tại một số địa phương xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh, gây lo lắng trong dư luận xã hội.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trường học và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách trong dịp nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các Sở GD-ĐT tổ chức rà soát toàn diện việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và công tác phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trường học; phân công rõ trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn - Đội và các bộ phận liên quan trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

Các trường học phải công khai số điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lý học đường tại vị trí dễ quan sát. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý, lực lượng Đoàn - Đội trong việc nắm bắt sớm mâu thuẫn của học sinh, kể cả trên môi trường mạng.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc các ứng dụng bảo mật để học sinh thuận tiện phản ánh hành vi bắt nạt, bạo lực học đường và được bảo vệ khi tố giác.

Bộ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh; hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật và tuyệt đối không quay phim, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.

Các Sở GD-ĐT phải thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm; đồng thời công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường hoạt động 24/7.

Trong công văn, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương báo cáo kết quả triển khai trước ngày 5-9-2026 và thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng, chống bạo lực học đường vào tuần cuối của từng quý.

Bên cạnh đó, các nhà trường phải duy trì kênh liên lạc thường xuyên với phụ huynh để quản lý học sinh ngoài giờ học; đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng công an địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường.

Các vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận phẫn nộ. Giữa tháng 5, cơ quan công an xác định một nam sinh sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên bị 3 học sinh khác nhiều lần đánh hội đồng, bị ép buộc nộp tiền "bảo kê" mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng, dẫn đến treo cổ tại nhà riêng sau buổi kiểm tra cuối học kỳ

Cùng thời gian, một nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi và lau chân cho bạn. Tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 cũng bị hành hung trong nhà vệ sinh dẫn tới thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội; 2 nữ sinh lớp 10 đã bị khởi tố trong vụ việc này.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Gia Lai, trong khi giáo viên chuẩn bị giảng dạy thì học sinh ngồi phía đưới đã lấy rìu trong cặp sách đánh vào đầu khiến bạn cùng lớp thương tích nặng.