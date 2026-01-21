Bộ đôi nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc cùng bắt tay ra mắt MV

Sau thời gian chuẩn bị, hai anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc chính thức giới thiệu đến công chúng dự án Music Video Yêu một chút cũng đâu có sao một tác phẩm âm nhạc được đầu tư công phu, kết tinh từ sự gặp gỡ giữa thi ca, giai điệu và tinh thần trình diễn live chuẩn mực.

Không chạy theo trào lưu giải trí ngắn hạn, dự án hướng đến giá trị nghệ thuật bền vững, với mong muốn mang lại cho khán giả một không gian thưởng thức âm nhạc tinh tế, giàu cảm xúc. MV quy tụ nhiều nghệ sĩ uy tín của làng nhạc Việt, đồng thời có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế đang hoạt động tại TP.HCM, cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng nghe – nhìn theo chuẩn mực quốc tế.

Nhạc sĩ Hoài An

“Yêu một chút cũng đâu có sao” được phổ nhạc từ những vần thơ giàu chất tự sự của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca từ mang vẻ đẹp cổ điển, tinh tế, gợi lên những hình ảnh giàu liên tưởng như “mắt biếc”, “môi đỏ”, “miền cổ tích”. Chính chất thơ dung dị nhưng sâu lắng ấy đã khơi gợi cảm hứng mạnh mẽ nơi nhạc sĩ Hoài An, để từ đó hình thành một bản tình ca có tiết tấu rộn ràng, sôi động nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc và sự chừng mực trong thông điệp.

Nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc

Tác phẩm gửi gắm một lời thủ thỉ nhẹ nhàng về tình yêu: không cần ồn ào hay chiếm hữu, đôi khi chỉ một chút rung động, một khoảnh khắc tựa vai hay ánh nhìn sẻ chia cũng đủ mang lại sự ấm áp cho tâm hồn con người. Thông điệp ấy được truyền tải tự nhiên, không lên gân, phù hợp với tinh thần mà ê-kíp theo đuổi xuyên suốt dự án.

MV gây chú ý khi kết hợp ba giọng ca nữ giàu cá tính gồm Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể âm nhạc dày dặn, bay bổng, đồng thời làm nổi bật tinh thần đối thoại giữa các lớp cảm xúc. Sự phối hợp này được điều phối chặt chẽ bởi Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc, góp phần giữ nhịp cảm xúc thống nhất cho toàn bộ tác phẩm.

Một điểm nhấn đáng chú ý của dự án là việc lựa chọn hình thức thu và trình diễn âm nhạc theo tinh thần “live” đúng nghĩa. Dàn nhạc quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi trong nước như Minh Nhiên (Keyboard), Minh Hiển (Bass), Bảo Hiếu (Drum), Hoài An (Guitar) và Duy Lương (Piano/Arranger). Bên cạnh đó, sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế gồm Keith Beber (Percussion), Juan Anthony Reyes (Trumpet), Pierre Renaud (Saxophone) và Misha Krasnopolsky (Trombone) đã mang đến màu sắc Jazz/Pop hiện đại, tạo chiều sâu và sự mới mẻ cho bản phối.

MV được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Lương Phan Hoàng, theo đuổi lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo. Thay vào đó, hình ảnh tập trung tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cảm xúc thăng hoa của nghệ sĩ và tinh thần “thanh tao” xuyên suốt tác phẩm. Cách tiếp cận này giúp khán giả dễ dàng bước vào không gian giao thoa giữa âm nhạc và thi ca – một “miền cổ tích” nhẹ nhàng nhưng giàu rung cảm.

Chia sẻ về dự án, nhạc sĩ Hoài An cho biết anh cảm nhận được một tinh thần tình yêu rất văn minh và bao dung từ thơ Lâm Xuân Thi, và mong muốn âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên nhất. Trong khi đó, Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc nhấn mạnh ê-kíp không chạy theo xu hướng “mì ăn liền” mà tập trung vào giá trị nguyên bản của âm nhạc, coi việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc.

MV Yêu một chút cũng đâu có sao

Với sự đầu tư bài bản từ nội dung, âm nhạc đến hình ảnh, “Yêu một chút cũng đâu có sao” được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một lựa chọn thưởng thức âm nhạc tươi mới, tinh tế, nơi câu chuyện tình yêu được kể bằng sự chừng mực nhưng vẫn đầy rung động.