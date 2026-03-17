Ngày 17/3, BS Trịnh Đình Hiếu - Đơn vị Can thiệp Mạch, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận điều trị thành công cho người bệnh bị mất máu, nguy kịch tính mạng do u xơ tử cung gây rong kinh.

Bệnh nhân là chị N.T.M. (45 tuổi) nhập viện trong tình trạng kiệt sức, da xanh xao và đau tức bụng kéo dài do rong kinh liên tục suốt một tháng. Chị M. cho biết tình trạng chảy máu kéo dài khiến cơ thể suy nhược nhanh chóng, sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn.

Qua kết quả xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận, người bệnh bị thiếu máu rất nặng. Thăm khám và siêu âm xác định nguyên nhân là do khối u xơ tử cung kích thước khoảng 9 cm gây tổn thương cơ tử cung, dẫn đến tình trạng rong kinh kéo dài.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Xuyên Á can thiệp cho người bệnh

Sau khi được truyền máu cấp cứu để ổn định thể trạng, bệnh nhân được tư vấn các phương án điều trị. Các lựa chọn bao gồm phẫu thuật cắt tử cung, bóc tách u xơ hoặc can thiệp nội mạch. Trước nguy cơ phải trải qua phẫu thuật lớn và mong muốn bảo tồn tử cung, bệnh nhân đã quyết định lựa chọn can thiệp nút mạch, một phương pháp điều trị ít xâm lấn.

BS Hiếu cho biết, trong khoảng 1 giờ can thiệp với sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch máu xóa nền, thông qua một vết chọc nhỏ ở vùng bẹn, ê kíp đã đưa ống thông siêu nhỏ vào động mạch tử cung hai bên. Vật liệu gây tắc được bơm vào và chặn thành công dòng máu nuôi khối u. Ngay sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát hiệu quả, bệnh nhân giảm đau bụng. Chỉ sau hai ngày, người bệnh đã có thể đi lại nhẹ nhàng và dần trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo BS Hiếu, khi nguồn cung cấp máu bị cắt, khối u sẽ dần hoại tử và teo nhỏ, từ đó chấm dứt tình trạng rong kinh. Đây là phương pháp không cần phẫu thuật mở, không gây mất máu và hạn chế tối đa biến chứng. Người bệnh không phải gây mê toàn thân, không để lại sẹo lớn và có thể hồi phục nhanh sau can thiệp. Việc áp dụng bảo hiểm y tế cũng góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ khi có các dấu hiệu bất thường như rong kinh kéo dài, đau vùng chậu, bụng to nhanh hoặc mệt mỏi do thiếu máu cần thăm khám sớm để phát hiện bệnh kịp thời và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.