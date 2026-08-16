Bố đập máy tính để con bỏ thói quen thức khuya, cậu bé chọn cách tuyệt thực suốt 2 ngày

Một phụ huynh ở Chiết Giang, Trung Quốc mới đây chia sẻ chuyện gia đình trên mạng xã hội. Câu chuyện này đã nhanh chóng gây tranh luận khi phụ huynh này cho biết mình đã đập hỏng máy tính của con trai vì cậu bé thường xuyên thức khuya trong kỳ nghỉ hè.

Theo chia sẻ của người bố trong câu chuyện, trong kỳ nghỉ hè, con trai anh có lịch sinh hoạt đảo lộn, thường xuyên thức khuya và không thể duy trì thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm. Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng không có kết quả, người cha đã không kiềm chế được cảm xúc và đập hỏng chiếc máy tính của con. Hành động này khiến cậu con trai vô cùng tức giận và quyết định tuyệt thực để phản đối. Tại thời điểm người cha đăng bài, cậu bé đã không ăn gì trong 2 ngày.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng có thể thông cảm với phụ huynh, bởi việc trẻ thường xuyên thức khuya trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến nhịp sinh hoạt và việc học tập bị xáo trộn. Việc người cha lựa chọn cách xử lý cứng rắn có thể xuất phát từ áp lực trong việc nuôi dạy con, dù cách làm có phần cực đoan.

Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng không có kết quả, người cha đã không kiềm chế được cảm xúc và đập hỏng chiếc máy tính của con (Ảnh minh họa: Sernando)

Tuy nhiên, những người này cũng cho rằng việc cậu bé dùng tuyệt thực để phản đối cha mẹ là một phản ứng cảm tính và không phải cách giải quyết vấn đề. Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh vẫn cần kiên nhẫn trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn con thay vì chỉ vì con phản kháng mà lập tức nhượng bộ.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến chỉ trích cách xử lý của người cha là quá nóng nảy. Theo họ, việc trực tiếp đập hỏng máy tính không thể giải quyết tận gốc thói quen thức khuya của trẻ, thậm chí còn dễ khiến mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái trở nên gay gắt hơn, đồng thời làm gia tăng tâm lý chống đối ở trẻ.

Bên cạnh những tranh luận nghiêm túc, câu chuyện cũng xuất hiện không ít bình luận hài hước. Một số người đùa rằng thời điểm người cha đập máy tính "quá đúng lúc", bởi đây lại là giai đoạn giá máy tính khá cao, khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là "cái cớ" để đổi máy mới hay không.

Sự việc một lần nữa cho thấy những mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ trong gia đình, chẳng hạn chuyện giờ giấc sinh hoạt của con trong kỳ nghỉ hè, cũng có thể trở nên căng thẳng nếu cha mẹ và con cái không tìm được cách trao đổi phù hợp. Thay vì chỉ tập trung vào việc ép con thay đổi, phụ huynh có thể thử nhìn lại cách mình đang đồng hành với trẻ.

Đặt ra nguyên tắc nhưng cần giải thích rõ lý do

Thay vì đơn thuần yêu cầu con phải đi ngủ đúng giờ, cha mẹ có thể cùng con thống nhất thời gian sinh hoạt phù hợp, đồng thời giải thích việc thức khuya kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng và khả năng học tập như thế nào.

Không nên dùng những hình thức trừng phạt khi đang nóng giận

Việc đập phá đồ dùng của con có thể khiến trẻ cảm thấy bị xúc phạm hoặc mất quyền kiểm soát, từ đó phản ứng mạnh hơn thay vì thực sự thay đổi hành vi. Nếu đang tức giận, phụ huynh nên cho cả hai bên thời gian bình tĩnh trước khi tiếp tục nói chuyện.

Tìm nguyên nhân thay vì chỉ xử lý biểu hiện

Việc trẻ thường xuyên thức khuya có thể xuất phát từ nhiều lý do, chẳng hạn sử dụng thiết bị điện tử, áp lực học tập, thói quen sinh hoạt hoặc đơn giản là muốn tận hưởng kỳ nghỉ. Hiểu được nguyên nhân sẽ giúp cha mẹ tìm ra cách điều chỉnh phù hợp hơn.

Kỷ luật cần đi cùng với sự tôn trọng và kết nối

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là khiến trẻ nghe lời trong một thời điểm, mà là giúp con dần hình thành khả năng tự quản lý thời gian và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, việc thay đổi thói quen cũng có nhiều khả năng trở nên tự nguyện và bền vững hơn.

Theo QQ