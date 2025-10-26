Bố cử nhân, mẹ thạc sĩ nuôi con thuận tự nhiên như người rừng: Không quần áo, đi bằng bốn chân và nhặt thức ăn

Mới đây, hình ảnh cậu bé 3 tuổi ở Tứ Xuyên sống như "người rừng" đang khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Sự việc bắt nguồn từ một video hôm 15/10, quay tại khu dịch vụ cao tốc ở tỉnh ở huyện Thạch Miễn, thành phố Nhã An.

Nhiều người chứng kiến cho biết, cậu bé da đen nhẻm, tóc bết bẩn và hoàn toàn không mặc quần áo. Điều gây sốc nhất là cậu bé di chuyển bằng cả tay và chân như động vật. Em dùng miệng nhặt thức ăn rơi vãi trên mặt đất, cẩn thận ngửi rồi mới ăn. Thậm chí, cậu bé còn giành giật một quả táo với con chó của gia đình đang ở gần đó.

Cách đó không xa là cha mẹ cậu bé và một bé gái khoảng một tuổi. Đáng nói, cả ba người đều mặc quần áo đầy đủ, sạch sẽ. Người cha thậm chí còn đang kiên nhẫn dạy con gái tập đi bằng hai chân.

Trước những hình ảnh kỳ dị trên, đoạn video nhanh chóng thu hút lượng quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Một số gọi em là “người rừng nhỏ”, trong khi những người khác tỏ ra phẫn nộ, lo ngại cậu bé bị ngược đãi hoặc bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, chính quyền huyện Nam Giản (tỉnh Vân Nam), nơi đăng ký hộ khẩu của người cha vào cuộc điều tra, xác định bé trai là con của một cặp vợ chồng đang sinh sống kiểu du mục bằng xe dã ngoại (RV).

Gia đình sống hoang dã

Theo thông tin từ Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản, cảnh sát và nhân viên các cơ quan như hội phụ nữ, phòng dân chính địa phương đã nhiều lần tiếp cận, thăm hỏi và khuyên can, nhưng đều bị từ chối hợp tác. Cha mẹ cậu bé, cùng ông bà khẳng định đang áp dụng phương pháp "nuôi con thuận tự nhiên".

“Đây là lối sống của gia đình tôi, người khác không có quyền can thiệp”. Sau đó, ông tắt máy và ngừng liên lạc với chính quyền.

Qua xác minh, gia đình này không hề gặp khó khăn về tài chính. Họ sở hữu một căn nhà trong làng nhưng lại chọn lối sống du mục, khi thì ở trong lều dựng tạm, khi thì trên chiếc xe RV. Điều đáng nói là người cha, ngoài 30 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học ở Vũ Hán. Người mẹ, khoảng 40 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Bắc Kinh và sở hữu bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên, cả hai không đăng ký kết hôn và đều không có việc làm chính thức. Do đó, hai em bé chưa được đăng ký hộ khẩu.

Theo chính quyền địa phương, đứa lớn được sinh ở nơi khác, đứa nhỏ được sinh tại nhà nên khó xác định chính xác tuổi thật của các em.

Hàng xóm cho biết, tình trạng của cậu bé đã kéo dài một thời gian. Em thường xuyên trong tình trạng không quần áo, mình mẩy lấm lem, ngay cả trong những ngày mùa đông giá rét. "Mùa đông năm ngoái, tôi thấy người cha mặc áo phao dày sụ, còn cậu bé vẫn trần truồng bò trên đất lạnh, co rúm người lại", một người dân địa phương kể. Nhiều người còn nghe thấy cậu bé lè lưỡi và phát ra những tiếng kêu giống loài chó.

Người dân trong làng từng nhiều lần báo cảnh sát hoặc ngỏ ý muốn giúp đỡ, cho thức ăn, quần áo, nhưng cha mẹ cậu bé đều từ chối. Một chủ nhà hàng kể lại trải nghiệm khó quên khi muốn cho gia đình suất cơm nóng. Người cha đã yêu cầu ông đặt hộp cơm xuống đất để con trai mình giành ăn với con chó.

Cách nuôi dạy của cặp đôi được cho là tuân theo quy tắc "bốn không": không buộc tóc, không gội đầu, không mặc quần áo và không cho con chơi với người khác. Đặc biệt, sự đối lập trong cách đối xử giữa cậu con trai và cô con gái (luôn được mặc ấm, chăm sóc và dạy đi bằng hai chân) càng khiến nhiều người khó hiểu và bức xúc.

Cậu bé không mặc quần áo, trong khi người cha vẫn như người bình thường

Ngày 18/10, chính quyền huyện Nam Giản lập tổ công tác “10·16” để điều tra toàn diện vụ việc. Cảnh sát khẳng định không có dấu hiệu buôn bán trẻ em, song sẽ tiếp tục xác minh các vấn đề liên quan đến sức khỏe, giám hộ và quyền trẻ em.

Địa phương cũng đã cử cán bộ đến nơi ở của gia đình – hiện ở ngoài tỉnh để làm việc, đồng thời phối hợp với cảnh sát Tứ Xuyên nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu bé. Các cơ quan công an, dân chính, hội phụ nữ và nhân viên xã hội cùng tham gia thẩm định điều kiện sống của hai đứa trẻ.

Một lãnh đạo Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản nói: “Chúng tôi đang nghiên cứu phương án xử lý, đồng thời đánh giá thể chất và tâm lý của các cháu. Sức khỏe, quyền được chăm sóc và giáo dục của trẻ là ưu tiên hàng đầu”.

Trước sự thuyết phục và yêu cầu nghiêm khắc từ chính quyền, lần này, cha mẹ cậu bé đã đồng ý hợp tác. Họ cam kết sẽ mặc quần áo đầy đủ cho con, dạy con đi bằng hai chân, không để con bò trên đất nơi công cộng nữa. Gia đình cũng cho biết dự định sẽ sớm đưa con về Bắc Kinh để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc chia rẽ dư luận. Một số người cho rằng cha mẹ có quyền lựa chọn lối sống riêng, miễn không gây hại cho người khác. Nhưng phần lớn lại phản đối kịch liệt, cho rằng đây là hành vi bỏ mặc và xâm hại quyền trẻ em.

Nhiều chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo: “Nuôi con thuận tự nhiên” không thể đồng nghĩa với việc phủ nhận nhu cầu cơ bản của trẻ như quần áo, y tế, học hành và sự an toàn.

Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn: ranh giới nào giữa quyền tự do của cha mẹ và trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ trẻ em? Trong khi cha mẹ tuyên bố “đây là cách sống riêng”, thì xã hội lại nhìn thấy ở đó một dấu hiệu của sự lệch chuẩn và nguy cơ tổn thương tâm lý đối với đứa trẻ.

Hiện tổ công tác vẫn đang tiếp tục điều tra, đánh giá điều kiện sống của hai bé. Kết quả kiểm tra y tế và tâm lý dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Được biết, Luật Hôn nhân và Gia đình của Trung Quốc, có từ năm 1987, cho phép tòa án tước quyền giám hộ của cha mẹ nếu họ có hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi thể chất và tinh thần của con cái.

Tuy nhiên, điều luật này hiếm khi được áp dụng trên thực tế do quan niệm truyền thống về quyền tự quyết của gia đình. Phải đến năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc mới ban hành hướng dẫn chi tiết hơn về quy trình xử lý các vụ việc liên quan đến việc tước quyền giám hộ, mở đường cho sự can thiệp mạnh mẽ hơn của nhà nước trong các trường hợp cần thiết.