Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến tự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Học viên thực hành mô phỏng đường trường trên máy tính tại Trung tâm sát hạch lái xe. (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, khoản 2 Điều 8 Dự thảo Thông tư Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 12/2025 như sau:

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình và không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình sẽ không được sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm. Nếu thí sinh muốn sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch trước hoặc có một trong ba điều kiện sau: có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe; cung cấp hồ sơ hợp lệ; có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Theo quy định hiện hành, thí sinh phải hoàn thành các nội dung: sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Ngoài đề xuất bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe, nội dung dự thảo còn có đề xuất thi theo thứ tự bắt buộc: Từ lý thuyết đến thi sa hình, sau đó đến phần thi đường trường.

Đồng thời, người thi không đạt lý thuyết thì không thi sa hình; không đạt sa hình thì không được thi đường trường.

Nếu dự thảo được thông qua thì những thí sinh trước đây đã qua các phần thi lý thuyết, sa hình và đường trường nhưng trượt mô phỏng sẽ được công nhận và cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp trượt hoặc vắng thi các nội dung thì sẽ phải thi lại theo Thông tư 12/2025.

Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 12, thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin vào phòng sát hạch lý thuyết, trên xe sát hạch hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ, hủy bỏ kết quả sát hạch.