Từ ngày 1/9/2025, Thông tư số 14/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ kiến thức pháp luật giao thông đường bộ. Thông tư này đồng thời bãi bỏ Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT.

Thông tư mới áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô và điều khiển xe máy chuyên dùng. Tuy nhiên, không áp dụng với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Người học lái xe mô tô (A1, A, B1) hoặc ô tô (từ B đến DE) được lựa chọn hình thức học lý thuyết: tự học, học từ xa có hướng dẫn, hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo.

Đối với phần thực hành lái xe vẫn bắt buộc học tập trung. Số học viên mỗi xe giới hạn: tối đa 5 người/xe hạng B, 8 người/xe hạng C1. Trong đó, quãng đường tập lái xe được tính cho từng học viên và thời gian tập lái xe trên sân tập lái được tính cho nhóm học viên trên xe tập lái.

Kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo

Kiểm tra nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe, để được xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm: Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết và mô phỏng các tình huống giao thông do Bộ Công an ban hành; kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo thực hành lái xe gồm các bài liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường; người học lái xe được kiểm tra kết thúc nội dung đào tạo khi tham dự tối thiểu 70% thời gian học nội dung đào tạo lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường.

Điểm đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên: đối với nội dung kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường được đánh giá theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; đối với bài kiểm tra tiến lùi chữ chi theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10) do cơ sở đào tạo xây dựng, có tính đến hàng thập phân 1 con số.

Xét hoàn thành khóa đào tạo đối với người học lái xe có điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; bài kiểm tra tiến lùi chữ chi đạt từ 5,0 trở lên.

Quy định chuyển tiếp

Các khóa đã khai giảng nhưng chưa kiểm tra kết thúc trước ngày 1/9/2025 thì cơ sở đào tạo được chủ động lựa chọn quy trình đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên để xét hoàn thành khóa đào tạo theo quy định tại Thông tư này hoặc theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT.

Đối với các khóa đào tạo đã thực hiện việc kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc xác nhận hoàn thành khóa đào tạo theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT.

Đối với các giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn có giá trị sử dụng theo quy định.