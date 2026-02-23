Bố bị con trai 10 tuổi kiện ra tòa vì tự ý dùng 300 triệu tiền lì xì để cưới vợ mới

Theo VnExpress, Tiểu Huy (10 tuổi) ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), sống với bố từ khi cha mẹ ly hôn hai năm trước. Bố mở cho Huy một tài khoản ngân hàng riêng để gửi hơn 80.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng) tiền mừng tuổi tích cóp nhiều năm qua.

Sau khi bố tái hôn, Huy được chuyển giao cho mẹ chăm sóc. Mẹ Huy phát hiện chồng cũ đã rút toàn bộ tiền gốc và lãi trong tài khoản riêng của con trai mà không có sự đồng ý, dùng để chi trả cho đám cưới với vợ mới.

Huy đòi bố trả tiền nhưng bị từ chối với lý do tiền lì xì là quà tặng năm mới từ họ hàng và bạn bè của bố, đôi bên từng giao hẹn trả lại sau khi Huy trưởng thành.

Huy đệ đơn kiện bố. Bố Huy cho rằng việc con trai khởi kiện là do vợ cũ xúi giục.

Sau khi xét xử, tòa án phán quyết rằng tiền mừng tuổi là tài sản cá nhân của Huy. Là người giám hộ, bố Huy đã vi phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của con khi tự ý rút và chiếm dụng số tiền đó. Tòa ra lệnh cho người bố phải trả lại cả gốc và lãi của số tiền mừng tuổi cho Huy, tổng cộng là 82.750 nhân dân tệ.

Ảnh minh hoạ.

Đây không phải là lần đầu tiên một đứa trẻ kiện cha mẹ vì tiền lì xì.

Vào năm 2019, một ông bố giấu tên, có họ là Su, đã lấy số tiền lì xì của con trai để gửi tiết kiệm trong ngân hàng nhằm lấy lãi suất thì con trai ông đã kiện ông ra tòa.

Vụ án đã được xét xử tại Tòa án quận Bạch Vân, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc và đã lệnh cho ông Su phải trả lại tiền lì xì cùng tiền lãi cho con trai mình.

Theo một bản tóm tắt về vụ kiện được tòa án đăng trên Weibo, ông Su đã gửi 3.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 10 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của trẻ em trong khoảng thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 3/2015. Đó đều là số tiền lì xì cậu con trai của ông nhận được.

Vào tháng 3/2016, ông Su đã rút toàn bộ số tiền, cùng với tiền lãi là 45 Nhân dân tệ mà không có sự cho phép của con trai.

Theo tòa án, cậu bé sống với ông Su cho đến khi mẹ cậu, tên là Huang, nộp đơn xin quyền nuôi con vào tháng 12/2015 và được cấp vào tháng 4 năm sau, theo báo Dân trí.

Theo tờ South China Morning Post, thẩm phán đã phán quyết đứa trẻ có quyền đối với khoản tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của chính mình và lệnh cho người cha phải trả lại toàn bộ số tiền 3.045 Nhân dân tệ cho con trai mình.

Hay vào hồi tháng 7/2014, một cậu bé 11 tuổi đã kiện bà ngoại 78 tuổi của mình vì đã lấy đi 45.000 Nhân dân tệ tiền lì xì sau khi cậu bé chuyển đến sống với mẹ mình khi cha mẹ ly hôn, theo Tòa án Nhân dân Tế Nam.

Ngoài ra, vào năm 2012, một người mẹ sống tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang thuộc miền đông Trung Quốc đã lấy đi 560.000 Nhân dân tệ tiền lì xì của 3 đứa con của mình và đã bị chồng và các con kiện ra tòa sau khi yêu cầu ly hôn, tòa án tỉnh này cho biết.