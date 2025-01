Bộ ảnh cưới gây sốt của diva 8x và nam thần Địa Ngục Độc Thân: Visual mãn nhãn, khung hình như phim chiếm spotlight

Chiều 29/1, tờ Soompi đưa tin, "Beyoncé xứ Hàn" Ailee đã chiếm sóng mạng xã hội xứ củ sâm khi đăng lên trang Instagram cá nhân bộ ảnh cưới lung linh bên hôn phu Choi Si Hoon (Địa Ngục Độc Thân). Được biết, nữ diva xứ Hàn sẽ tổ chức hôn lễ cùng vị hôn phu kém 3 tuổi vào tháng 4 tới đây.

Trong bộ ảnh gây bão mới đây, Ailee và chồng sắp cưới nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ visual cuốn hút, trẻ trung hack tuổi. Bên cạnh đó, loạt tương tác ngọt ngào của cặp đôi đã khiến netizen không khỏi thích thú xen lẫn ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ hàng đầu xứ Hàn "dội bom" Instagram bằng bộ ảnh cưới lung linh bên vị hôn phu Choi Si Hoon. Bộ ảnh đã nhanh chóng hút về ngay gần 200 ngàn lượt like chỉ sau vài giờ được đăng tải

Trước ống kính, cặp vợ chồng sắp cưới khiến netizen mê mẩn với visual mãn nhãn, cuốn hút. Đặc biệt, nam thần Địa Ngục Độc Thân đã bước sang ngưỡng U35 nhưng anh được nhận xét là trẻ trung không thua kém các chàng trai trong độ tuổi 25

Nhiếp ảnh gia đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của Ailee và vị hôn phu họ Choi trong buổi chụp hình

Bên cạnh visual lung linh, màn tương tác ngọt ngào của Ailee và vị hôn phu kém tuổi cũng khiến khán giả không khỏi xuýt xoa, thích thú

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 diện đầm hồng lộng lẫy, khoe trọn vai trần quyến rũ. Chú rể diện suit màu nâu ấm áp

Cặp đôi không chọn concept cầu kỳ mà ngược lại, vô cùng giản dị, tự nhiên

Bộ ảnh cưới được thực hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau

Chiêm ngưỡng những khoảnh khắc "ngọt như đường" của Ailee - Choi Si Hoon, người hâm mộ hy vọng sớm được chứng kiến ngày cặp đôi tổ chức hôn lễ

Nữ diva 8X cũng vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm bên hôn phu kém tuổi trong hậu trường chụp ảnh cưới. Bất chấp khoảng cách 3 tuổi, Ailee và nam thần Địa Ngục Độc Thân vẫn được nhận xét là vô cùng đẹp đôi

Ailee và Choi Si Hoon xác nhận chuyện tình cảm hồi tháng 3 năm ngoái trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Cùng thời điểm, nữ ca sĩ hạng A tuyên bố luôn kế hoạch kết hôn với vị hôn phu sinh năm 1992. Được biết, Ailee - Choi Si Hoon quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè chung.

Ailee là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 2012 khi vừa tròn 23 tuổi. Nữ diva sở hữu giọng hát nội lực, tư duy âm nhạc thông minh và được khán giả xứ kim chi trìu mến gọi là "Beyoncé xứ Hàn". Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á với loạt hit như Heaven, I Will Go To You Like The First Snow (nhạc phim Goblin), Goodbye My Love, Don't Touch Me, U&I...

Trong khi đó, Choi Si Hoon từng làm diễn viên, người mẫu trực thuộc công ty Polaris Entertainment. Anh xuất hiện trước công chúng lần đầu vào năm 2017 tại chương trình Sexy Oppe và hoạt động với vai trò diễn viên từ năm 2019. Sau đó 3 năm, tên tuổi Choi Si Hoon mới dần được công chúng chú ý khi tham gia show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân. Hiện tại, Choi Si Hoon làm quản lý nhà hàng tại Seoul.