Một người chuyên tìm kiếm những món đồ trong các cửa hàng đồ cũ ở Thái Lan vừa gặp may khi phát hiện một món đồ đặc biệt. Đó là chiếc xe đạp tí hon màu vàng, có hai bánh được làm từ ngọc bích, được mua với giá chỉ 20 baht (khoảng 15.000 đồng).

Theo Khaosod, ngày 20/11, người dùng TikTok Udomphan, chủ một cửa hàng thu mua vàng tại khu vực Sanam Luang 2 đã đăng tải đoạn video ghi lại quá trình kiểm tra món đồ trên.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Khaosod

Trong video, một vị khách đã mang chiếc xe đạp nhỏ xíu đến cửa hàng để kiểm tra. Theo chia sẻ, người này thường xuyên tìm mua đồ cũ rồi mang đến kiểm tra xem có món nào thực sự giá trị hay không.

Người này đã chú ý đến chiếc xe đạp bởi trên thân nó có khắc ký hiệu "18K". Tuy nhiên, ban đầu nhân viên cửa hàng cũng chưa thể chắc chắn món đồ có phải vàng thật hay không.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Khaosod

Để xác định chất liệu, họ sử dụng thiết bị kiểm tra và dùng dũa làm lộ phần bề mặt bên trong. Kết quả khiến mọi người có mặt bất ngờ: chiếc xe đạp thực sự được làm bằng vàng.

Sau khi tháo phần ngọc bích ở bánh xe để cân, món đồ có trọng lượng 7,20 gram. Cửa hàng tiếp tục đem vàng đi nấu chảy để xác định hàm lượng thực tế. Kết quả cho thấy tỉ lệ vàng đạt 72,65%.

Cuối cùng, chiếc xe đạp tí hon được định giá và bán với số tiền 22.021 baht (khoảng 16 triệu đồng).

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chỉ với số tiền nhỏ, người đàn ông đã tình cờ tìm được một món đồ có giá trị cao gấp nhiều lần số tiền bỏ ra ban đầu.