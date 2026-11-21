Vụ án bé gái 3 tuổi tên Đồng Đồng ở thành phố Thường Thục, Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc bị bạn gái sống chung của cha ruột là Khâu bịt mũi miệng dẫn đến tử vong đã được Tòa án Nhân dân thành phố Thường Thục tuyên án sơ thẩm tại phòng xử án số 9 vào sáng ngày 18/11. Bị cáo Khâu mỗ bị tuyên phạt tù chung thân.

Theo truyền thông đưa tin trước đó, cha ruột của Đồng Đồng là anh Doãn biết được từ phía cảnh sát rằng Khâu thừa nhận chính tay mình đã bịt mũi miệng làm bé gái tử vong, động cơ gây án là do ghen tị việc anh Doãn yêu thương con gái.

Bé gái 3 tuổi qua đời thương tâm

Mẹ ruột của bé gái là chị Đào bày tỏ sự bất mãn đối với bản án, tiết lộ sẽ chuẩn bị nộp đơn xin kháng nghị và hạn chế giảm án; mặt khác, cha ruột của bé gái là anh Doãn bị đông đảo cư dân mạng nghi ngờ là "máu lạnh" do giữ vẻ mặt bình tĩnh và không rơi nước mắt khi trả lời phỏng vấn, anh phản hồi rằng mình từng khóc nức nở trước mặt cảnh sát hình sự, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi không tỏ ra thảm hại để các người thương hại tôi".

Bé gái ngừng vùng vẫy vẫn tiếp tục bị dùng túi bịt mũi miệng suốt một phút

Theo tờ Đại Hà Báo đưa tin, anh Doãn là người Túc Châu, An Huy, sau khi ly hôn đã đưa con gái chuyển đến sống chung tại nhà chị họ của người bạn gái chưa đăng ký kết hôn là Khâu ở thành phố Thường Thục. Từ tháng 9/2023, Khâu nghỉ việc để chăm sóc Đồng Đồng, đồng thời giao đứa con ruột 6-7 tuổi của mình cho mẹ đẻ nuôi dưỡng hộ.

Tuy nhiên, trong gần hai năm qua, trên người Đồng Đồng thường xuyên xuất hiện các vết bỏng, gãy xương và nhiều vết thương khác, vài ngày trước khi qua đời bé còn từng bị ngã thương ở mắt do đi lại không vững vì chấn thương ở chân, Khâu đều biện minh là do đứa trẻ bất cẩn gây ra.

Vào lúc 5 giờ 34 phút sáng ngày xảy ra vụ án 23/8/2025, trước khi anh Doãn ra khỏi nhà đi làm, con gái vẫn bình an và anh đã hôn con một cái; tuy nhiên camera giám sát cho thấy khoảng một tiếng sau khi anh rời đi, vào khoảng 6 giờ sáng, bé gái đã bị ra tay sát hại, Khâu vì chê Đồng Đồng quấy khóc và nảy sinh tâm lý chán ghét nên đã nhẫn tâm xuống tay với cô bé còn nhỏ tuổi. Điều tra của cảnh sát cũng chỉ ra rằng hai ngày trước khi gây án, Khâu mỗ vừa phát hiện mình mang thai, do ghen tị việc bạn trai yêu thương con gái nên đã nảy sinh sát tâm.

Mẹ ruột của bé gái bị hại là chị Đào cùng luật sư đại diện trước đó khi kể lại chi tiết phiên tòa với truyền thông đã tiết lộ, bị cáo Khâu khai nhận trước tòa rằng lúc xảy ra sự việc, cô ta đã lần lượt dùng tay và túi bịt chặt mũi miệng của Đồng Đồng, trong lúc đó Đồng Đồng từng vùng vẫy dữ dội. Cho đến khi Đồng Đồng ngừng vùng vẫy, trông có vẻ không còn động tĩnh gì, qua một khoảng thời gian, Khâu lại nghe thấy đứa trẻ phát ra âm thanh yếu ớt, bèn tiếp tục cầm túi bịt chết mũi miệng Đồng Đồng kéo dài suốt một phút, cuối cùng dẫn đến việc bé gái ngạt thở tử vong.

Mẹ ruột bất mãn với án chung thân, dự định xin kháng nghị và hạn chế giảm án

Kể từ khi vụ án được phơi bày đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội, mẹ ruột là chị Đào luôn chạy đôn chạy đáo để đòi lại công bằng cho con gái, đồng thời trước khi mở phiên tòa đã nhiều lần công khai bày tỏ hy vọng tòa án có thể tuyên án tử hình đối với hung thủ, nhằm an ủi linh hồn con gái nơi chín suối.

Khoảng 11 giờ sáng ngày 18/11, phòng xử án số 9 Tòa án Nhân dân thành phố Thường Thục đã chính thức đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với vụ án này, tuyên bị cáo Khâu có tội, xử phạt tù chung thân.

Sau khi biết được kết quả bản án, chị Đào chia sẻ với truyền thông rằng chị không thể chấp nhận mức án này, tiếp theo sẽ chuẩn bị nộp đơn xin kháng nghị, đồng thời đệ đơn lên tòa án yêu cầu áp dụng biện pháp "hạn chế giảm án" đối với bị cáo, quyết tâm khiến hung thủ phải trả cái giá thích đáng.

Cha ruột bị cư dân mạng nghi ngờ "máu lạnh", lên tiếng khẳng định sẽ không khóc trước công chúng

Ngoài thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ khiến người ta phẫn nộ, thái độ của cha ruột bé gái là anh Doãn trong sự việc cũng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Chủ đề liên quan thậm chí có lúc lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo. Nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng anh Doãn tỏ ra bình tĩnh một cách bất thường khi trả lời phỏng vấn trước ống kính truyền thông, suốt quá trình không hề thấy một giọt nước mắt nào, nghi ngờ anh thờ ơ trước cái chết thảm của con gái ruột và quá đỗi "máu lạnh".

Bố của nạn nhân nhận về ý kiến trái chiều

Đối mặt với sự nghi ngờ của dư luận, anh Doãn đã thẳng thắn lên tiếng phản hồi khi nhận lời phỏng vấn của tờ Cực Mục Tân Văn. Anh bộc bạch rằng mình không phải không đau buồn, chỉ là không muốn phơi bày mặt yếu đuối trước mặt người khác: "Lần tôi khóc thảm thiết nhất chính là khóc ở chỗ cảnh sát hình sự, tại sao tôi nhận phỏng vấn lại không khóc, con người tôi vốn dĩ là như vậy, tôi sẽ không khóc trước mặt công chúng".

Anh cũng nhấn mạnh mục đích duy nhất khi đứng ra lên tiếng ở giai đoạn hiện tại là để đòi lại công bằng cho con gái, chứ không phải để tranh thủ sự thương hại từ bên ngoài: "Tôi đứng ra là để đòi lại công bằng cho con gái tôi, tôi không đi bán thảm để các người thương hại tôi".

Nguồn: HK01