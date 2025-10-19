Blue Diamond - Giải pháp an toàn giữa “ma trận” chảo chống dính chứa PFAS

Nỗi lo PFAS trong chảo chống dính thông thường

PFAS là viết tắt của poly-fluoro-alkyl substances - nhóm hơn 4.000 hợp chất hóa học được sử dụng rộng rãi để tạo lớp phủ chống nước, chống dầu mỡ và chống bám bẩn trên nhiều sản phẩm gia dụng, phổ biến như chảo chống dính vì giá thành rẻ. Tuy nhiên, đằng sau lớp phủ chống dính đó, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe người dùng.

Khi nấu nướng ở nhiệt độ trên 260 độ C, lớp phủ chống dính chứa PFAS có thể bị phá vỡ, giải phóng vi nhựa và khói độc (PFOA) vào thực phẩm cũng như không khí. Nếu người dùng vô tình nuốt phải hay hít phải, các chất này sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Ông Martin Scheringer - Đại học ETH Zurich, Thụy Sĩ cho biết: "PFAS gây hại cho gan, phổi và về lâu dài có thể gây bệnh ung thư. Chúng có thể có tác động xấu tới tuyến giáp, có thể khiến trẻ nhỏ bị thấp còi. Chúng có hại cho quá trình trao đổi chất và tiêu thụ calo, gây rối loạn nội tiết tố và tác động tới hệ nội tiết, thậm chí có thể làm suy giảm miễn dịch".

Trước những lo ngại về tác động của PFAS, nhiều quốc gia đã và đang đưa ra những quy định để loại bỏ nhóm hóa chất này khỏi lớp phủ chống dính, đặc biệt là ở các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như chảo nấu ăn. Liên minh châu Âu (EU) đã cấm hoàn toàn PFOA từ năm 2019 và đang triển khai lộ trình loại bỏ PFAS khỏi các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm dụng cụ nhà bếp.

Tại Mỹ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) công bố PFAS Strategic Roadmap từ năm 2021, đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ và tiến tới xóa bỏ PFAS khỏi đời sống hàng ngày. Các quốc gia như Canada, Úc và Nhật Bản cũng đã siết quy định, yêu cầu minh bạch hóa và từng bước loại bỏ nhóm hóa chất này khỏi các sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm.

Giải pháp nào cho người tiêu dùng tại Việt Nam?

Đứng trước những lo ngại về sức khỏe từ PFAS, người dùng Việt Nam cần "tỉnh táo" khi lựa chọn các sản phẩm chảo chống dính. Nên lựa chọn những thương hiệu có gắn nhãn không PFAS/FPOA để chủ động bảo vệ sức khỏe gia đình.

Blue Diamond là một trong số những thương hiệu nổi bật về các dòng chảo chống dính thế hệ mới - lớp chống dính ceramic phủ kim cương cải tiến - nói không với PFAS, an toàn cho sức khỏe và bền bỉ cho người dùng. Blue Diamond là thương hiệu chảo chống dính ceramic thuộc The Cookware Company Bỉ – tập đoàn gia dụng hàng đầu thế giới với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất dụng cụ nấu nướng an toàn.

Các sản phẩm của Blue Diamond nổi bật với lớp phủ ceramic (gốm) phủ kim cương xanh độc quyền, cứng hơn gấp 5 lần, bền hơn gấp 10 lần so với chống dính thông thường. Chống dính của chảo Blue Diamond hoàn toàn không chứa PFAS, PFOA, PTFE, chì hay cadmium. Đồng thời, lớp phủ này có khả năng chịu nhiệt lên đến 450°C - vượt trội so với chảo chống dính thông thường, giúp người dùng an tâm nấu nướng ở mọi mức nhiệt mà vẫn giữ trọn hương vị và độ an toàn của món ăn.

Chảo Blue Diamond cũng đạt chuẩn an toàn tại Mỹ, châu Âu như US FDA (Mỹ) và các tiêu chuẩn an toàn của Đức - những thị trường vốn nổi tiếng với quy chuẩn khắt khe cho sản phẩm gia dụng. Điều đó đồng nghĩa, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, độ bền và sự an toàn lâu dài khi lựa chọn nấu nướng với chảo Blue Diamond.

Ưu điểm nổi bật khác của chảo chống dính Blue Diamond:

Cấu tạo từ thép không gỉ 3 lớp, thành chảo dày đem đến sự sang trọng và độ bền cao khi sử dụng.

Khả năng dẫn nhiệt nhanh, đều, giúp người dùng tiết kiệm nhiên liệu khi nấu nướng.

Lớp chống dính cứng, bền, chịu nhiệt cao ngay cả với lò nướng, sử dụng an toàn với dụng cụ nấu thông thường.

Vệ sinh dễ dàng với máy rửa bát mà không ảnh hưởng đến độ bền của chảo.

Nhờ những ưu điểm vượt trội, chảo Blue Diamond luôn nằm trong nhóm chảo chống dính bán chạy hàng đầu tại Mỹ, được hàng triệu gia đình tin dùng. Tại Việt Nam, chảo chống dính Blue Diamond được phân phối chính hãng bởi Hateco Logistics. Khách hàng có thể dễ dàng tìm mua các dòng chảo chống dính Blue Diamond phù hợp với nhu cầu tại Hateco Trading Mall, các sàn thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng gia dụng trên toàn quốc.