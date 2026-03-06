Vừa qua, sự xuất hiện của Binz tại sự kiện ra mắt MV đầu tay của Châu Bùi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nam rapper đến ủng hộ bạn gái và không ngại thể hiện nhiều cử chỉ thân mật trên thảm đỏ, từ ôm nhau, trò chuyện cho đến những khoảnh khắc tương tác khá tình tứ trước ống kính. Tuy nhiên, ngay sau đó, mạng xã hội bất ngờ réo tên cặp đôi khi một khoảnh khắc ngắn trong lúc chụp ảnh bị cư dân mạng mang ra bàn tán.

Cụ thể, trong lúc tạo dáng trước ống kính, Châu Bùi đã đưa tay đặt ra sau gáy Binz và kéo anh lại gần. Cả hai dán sát vào nhau như đang trao đổi điều gì đó. Chỉ vài giây sau, Binz có biểu cảm hơi nhăn mặt trước khi tiếp tục trò chuyện với bạn gái. Không lâu sau đó, nam rapper nở nụ cười, kết thúc phần chụp ảnh và cùng Châu Bùi di chuyển vào khu vực diễn ra sự kiện.

Binz và Châu Bùi tình tứ giữa loạt ống kính

Khoảnh khắc này nhanh chóng bị cắt ra và lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Châu Bùi có phần chủ động tạo tương tác thân mật trước ống kính, trong khi Binz lại trông hơi gượng gạo. Từ đó, một số người bắt đầu suy đoán rằng mối quan hệ của cặp đôi có thể không còn thoải mái như trước.

Tuy nhiên, không ít khán giả lập tức lên tiếng phản bác. Nhiều ý kiến cho rằng Binz vốn là người khá kín tiếng, thậm chí có phần ngại trước đám đông nên biểu cảm thoáng qua như vậy là điều dễ hiểu. Một số netizen cũng nhận định việc phân tích thái độ của người khác chỉ từ vài giây video là suy đoán thiếu cơ sở.

Khoảnh khắc dấy lên tranh luận về mối quan hệ giữa cả hai

Cư dân mạng đưa ra loạt ý kiến trái chiều về hành động của Binz và Châu Bùi ở sự kiện

Thực tế tại sự kiện, ngoài khoảnh khắc trên thảm đỏ, Binz và Châu Bùi vẫn khá thoải mái khi vào bên trong khu vực chương trình. Cả hai trò chuyện tự nhiên, cùng theo dõi các hoạt động và không có dấu hiệu căng thẳng.

Trước đó, trong phần giao lưu tại sự kiện, Châu Bùi còn khiến khán phòng bật cười khi kéo dài giọng gọi "chồng" để trêu Binz. Ngay sau đó, nam rapper cũng phản ứng khá nhanh và đứng dậy di chuyển lên phía trước theo lời gọi của bạn gái, cho thấy sự ăn ý giữa cả hai.

Một số cư dân mạng cho rằng chuyện tình cảm của Binz và Châu Bùi vốn luôn nhận được sự quan tâm lớn nên chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ cũng dễ trở thành đề tài bàn tán. Dù vậy, nhiều người cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ của người trong cuộc khó có thể đánh giá chỉ qua vài giây hình ảnh trên mạng xã hội.

Châu Bùi gọi Binz là chồng ngay giữa sự kiện

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Cách đây không lâu, cả hai bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt. Nguồn cơn tin đồn Binz - Châu Bùi rạn nứt xuất phát từ bài hát có ca từ cực suy của nam rapper được phát hành vào ngày 9/2. Mọi chuyện trở nên bùng nổ hơn khi sáng 14/2, trên trang cá nhân, nữ fashionista đình đám chia sẻ dòng trạng thái: "2 cuộc đời trong ngày hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine". Bên dưới phần bình luận, Châu Bùi còn tự nhận mình thuộc "team 27 Tết", khiến nhiều người hiểu rằng cô không quá bận tâm đến không khí Lễ Tình nhân.

Giữa làn sóng bàn tán về chuyện tình cảm, tối muộn 14/2, Binz bất ngờ đăng tải hình ảnh đèo Châu Bùi trên xe đạp trong một khoảnh khắc đời thường. Cả hai diện trang phục giản dị nhưng cực ngọt ngào. Bức ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội, và không lâu sau đó, Châu Bùi cũng đã chia sẻ lại bài hát của Valentine của Binz, qua đó chính thức dập tắt hoàn toàn tin đồn chia tay khiến dân mạng xôn xao.