Binz đến tổ ấm mới của Châu Bùi

Binz và Châu Bùi đã có nhiều năm đồng hành, từ mối quan hệ kín tiếng đến khi công khai yêu đương đều được công chúng ủng hộ. Cho đến gần đây, nhiều thông tin liên quan đến cặp đôi này khiến netizen xôn xao. Trong đó, việc Châu Bùi quyết định chọn một không gian sớm mới cũng gây tò mò, nhiều người còn lo lắng cô đang muốn "tách" hỏi Binz. Bởi lẽ trước đó cả hai nhiều lần công khai sinh hoạt chung trong một ngôi nhà.

Cho đến mới đây, Châu Bùi đã tung vlog hé lộ không gian phòng khách. Cô cho biết tự tay chọn lựa từng món nội thất, trang trí nhà theo phong cách nhẹ nhàng, ấm cúng. Châu Bùi cho biết cô đang rất tâm đắc về mọi thứ mà mình đã lựa chọn cho tổ ấm mới này. Đáng nói trong clip này, netizen cũng đã có câu trả lời về việc Binz và Châu Bùi có sống cùng nhau không.

Theo đó, "thánh soi" phát hiện có một chiếc đàn piano đặt giữa phòng khách, góc này y hệt với clip Binz từng đăng trước đó. Binz cũng từng xuất hiện lấp ló trong buổi Châu Bùi đi lựa nội thất cho nhà mới. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng Châu Bùi đang âm thầm phát "tín hiệu" vẫn viên mãn, hạnh phúc bên Binz.

Châu Bùi khoe không gian nhà mới

Trước đó ít hôm, Binz từng đăng clip trong một căn chung cư mới

Netizen phát hiện góc chụp của Binz và phòng khách của Châu Bùi y hệt nhau

Trong phòng khách nhà mới của Châu Bùi cũng xuất hiện chiếc đàn piano giống với Binz sử dụng

Tình hình Binz và Châu Bùi

Thời gian qua, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước loạt động thái của Binz và Châu Bùi. Cư dân mạng liên tục đặt dấu hỏi khi Châu Bùi nhiều lần xuất hiện trong những chuyến đi riêng, vắng mặt tại fan meeting của SpaceSpeakers, chuyển sang không gian sống mới và hạn chế nhắc đến Binz trên mạng xã hội. Trong khi đó, nam rapper dường như tập trung nhiều hơn cho công việc. Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, Binz trở lại với lịch trình quảng bá album mới.

Trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, cả Binz và Châu Bùi đều không có động thái lên tiếng đính chính. Thay vào đó, cả hai tiếp tục tập trung cho công việc và cuộc sống riêng. Lần gần nhất, cặp đôi cùng được bắt gặp lộ diện trong khoảng thời gian gần nhau nhưng lại xuất hiện hoàn toàn riêng lẻ. Châu Bùi dành thời gian làm việc, chăm chút cho không gian sống mới, trong khi Binz thường xuyên xuất hiện một mình tại căn nhà tích hợp quán cà phê - nơi nam rapper từng sinh sống trước khi dọn về ở chung với bạn gái.

Clip: Binz vẫn làm việc tại căn nhà cũ, Châu Bùi tập trung cho công việc

Về cuộc sống tại nhà, Châu Bùi từng tiết lộ cô là người khá kỹ tính trong việc lựa chọn nội thất. Nữ fashionista có thể dành hàng giờ chỉ để thử một chiếc sofa, lựa màu vải hay cân nhắc từng món đồ trang trí, bởi cô muốn mọi chi tiết trong không gian sống đều phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Trước đây, khi còn sống cùng Binz, Châu Bùi từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của cả hai. Nam rapper được cho là rất yêu thương, chăm sóc bạn gái và hai chú cún, thậm chí thường mang đồ ăn đến tận nơi cho cô. Tuy nhiên, mỗi khi Binz đi diễn xa, cuộc sống của Châu Bùi cũng có phần xáo trộn.

Châu Bùi từng thoải mái công khai sống chung, nấu ăn cho Binz

Giữa lúc chuyện tình cảm trở thành tâm điểm bàn luận, những chia sẻ trước đây của Binz về Châu Bùi và kế hoạch kết hôn cũng bất ngờ được đào lại. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào cuối năm 2024, nam rapper từng cho biết bản thân nhiều lần khẳng định không tin vào hôn nhân. Điều này từng khiến gia đình Châu Bùi không khỏi lo lắng. Binz khi đó chia sẻ: "Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi. Tôi biết việc nhiều lần mình lặp lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Sau khi nhận ra điều đó, tôi thay đổi. Hiện tại, tôi không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với người con gái, đó là điều rất thiêng liêng nên tôi nghiêm túc hơn nhiều".

Những phát ngôn này từng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một cái kết đẹp cho chuyện tình của Binz và Châu Bùi. Vì vậy, trước loạt thay đổi trong cuộc sống hiện tại của cả hai, mọi động thái của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Binz nhiều lần úp mở về việc kết hôn với Châu Bùi

Ảnh: FBNV