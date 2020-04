Bình Phước: Bắt khẩn cấp nghịch tử hành hung mẹ đến tử vong

Ngày 6/4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng tại xã An Phú (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), báo Thanh Niên đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, Điểu Đôn (28 tuổi) sống cùng mẹ là bà Thị S. (70 tuổi) tại xã An Phú. Giữa 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã do bà S. không chia đất cho Dôn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh: báo Thanh Niên).

Rạng sáng ngày 6/4, bà S. dọn quần áo định bỏ đi thì bị Đôn phát hiện, 2 người lời qua tiếng lại dẫn tới cãi nhau căng thẳng. Trong lúc bực tức, Đôn đã lấy đoạn cây tầm vông dài khoảng 1 mét đánh liên tiếp hàng chục cái vào đầu mẹ dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, Đôn kéo thi thể nạn nhân ra mương nước rồi quay vào nhà ngủ tiếp.

Sáng sớm cùng ngày, Đôn chạy sang nhà ông Điếu Ghé (52 tuổi, anh rể của Điểu Đôn), cách nhà bà S. khoảng 20m, rồi dùng 1 đoạn cây đập vỡ toàn bộ kính cửa sổ, cửa chính, tivi và loa đài của nhà ông Ghé.

Theo Vietnamnet, ông Ghé vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy khỏi căn nhà và báo tin, nhờ công an địa phương tới can thiệp. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì phát hiện bà S. đã tử vong. Đối tượng Điểu Đôn đang cầm tuýp sắt cố thủ trong nhà, bị công an ập vào khống chế, bắt giữ.

Công an tỉnh Bình Phước sau đó phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Thời điểm gây án, đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo, nghi đã sử dụng ma túy trước đó.