Tường thành nhan sắc cũng "can thiệp"

Mới đây, Lee Young Ae vừa xuất hiện tại show “Gongbuwang Jjinjinjae Hong Jin Kyung” trên kênh Youtube. Đây là lần hiếm hoi mỹ nhân "Dae Jang Geum" làm khách mời cho một chương trình phát sóng trên Youtube.

Giống như mọi khi, trong lần xuất hiện này, Lee Young Ae trông cũng rất giản dị. Không lên đồ sang chảnh cũng chẳng trang điểm nổi bật nhưng tường thành nhan sắc xứ Hàn vẫn khiến công chúng mê mẩn.

Lee Young Ae vừa qua lần đầu thừa nhận việc bản thân có sử dụng công nghệ HIFU để nâng cơ, trẻ hóa da

Trong video, MC kiếm diễn viên hài Hong Jin Kyung hỏi: “Hãy nói thật đi, chị đã từng tiêm Botox hay Filler gì chưa?”.

Lee Young Ae đáp: “Tôi dùng công nghệ HIFU (nâng cơ bằng sóng cao tần). Ít đau hơn Ultherapy mà hiệu quả cũng tốt. Làm nhẹ nhàng thì có khi đến ba lần. Tôi không làm mạnh vì dù hiệu quả có thể thấy rõ ngay, nhưng tôi thích kiểu cải thiện từ từ, không gây kích ứng".

Nghe vậy, Hong Jin Kyung trầm trồ: “Tôi đã phát hiện ra tài năng của chị ấy. Chị ấy có năng khiếu bán hàng trực tuyến đấy. Thuyết phục lắm!”.

Gương mặt ở tuổi 54 của Lee Young Ae tuy để lộ dấu hiệu lão hóa nhưng vẫn được khen nhờ nước da trắng hồng tự nhiên

Chia sẻ bất ngờ của Lee Young Ae nhanh chóng gây bão mạng xã hội và trở thành chủ đề được netizen thảo luận sôi nổi. Bởi trước đây ai cũng nghĩ rằng, Lee Young Ae không sử dụng bất cứ phương pháp làm đẹp nào mà chỉ chăm sóc da bằng các mỹ phẩm tới từ thiên nhiên.

Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự động tình trước việc Lee Young Ae sử dụng phương pháp thẩm mỹ để trẻ hóa làn da: "Điều này cũng bình thường thôi, ai chẳng có quyền làm đẹp", "nhìn gần cũng khó nhận ra Lee Young Ae có sử dụng phương pháp trẻ hóa", "đường nét Lee Young Ae gần như không thay đổi", "ở tuổi này thì Lee Young Ae sử dụng phương pháp này cũng hợp lý". ..

Công nghệ HIFU là gì?

Công nghệ HIFU mà Lee Young Ae lựa chọn là phương pháp sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, đi sâu vào lớp trung bì và các cấu trúc bên dưới tạo ra hiệu ứng nhiệt giúp kích thích tăng sinh collagen và elastin. Từ đó loại bỏ nếp nhăn và làm săn chắc da.

HIFU hoạt động dựa trên cơ chế sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tác động lên lớp trung bì và hạ bì. Lớp này nằm ở độ sâu 1.5, 3.0 và 4.5mm dưới da, sóng siêu âm phát tán năng lượng và đi sâu vào tận cùng của lớp hạ bì. Với các vùng mô dày hơn như bụng, đùi, bắp tay, HIFU sẽ có các đầu típ đi sâu hơn.

Nhiệt độ của bước sóng dao động từ 60 – 70 độ C làm nóng vùng mô cần tác động. Mức nhiệt này giúp trẻ hóa da hiệu quả và an toàn, vùng da chảy xệ, lỏng lẻo trở nên săn chắc hơn. Ngoài ra, HIFU còn nâng cơ xóa nọng cằm, giảm nếp nhăn và làm thon gọn gương mặt. Đây là công nghệ không xâm lấn, thực hiện trong thời gian ngắn và ít gây đau.

Công nghệ HIFU mà Lee Young Ae lựa chọn sử dụng để trẻ hóa làn da

Một số ưu điểm của công nghệ HIFU có thể kể đến như: Trẻ hoá da khi các bước sóng hội tụ có khả năng sinh nhiệt cao, tác động sâu đến lớp hạ bì, kích thích tăng sinh collagen, làm giảm nếp nhăn và trẻ hóa da. Làm căng da khi lượng collagen được tạo ra giúp da căng mịn, cải thiện độ đàn hồi, ngăn da chảy xệ. HIFU có thể tác động lên lớp cân cơ nông giúp nâng cơ mặt, giảm mỡ nọng cằm, gương mặt thon gọn và thanh thoát hơn.

Hiệu quả nâng cơ xóa nọng cằm thấy rõ ngay sau khi kết thúc liệu trình, duy trì hiệu quả khoảng 6 tháng – 1 năm . Công nghệ HIFU hầu như không gây kích ứng, bỏng rát hay tấy đỏ, chỉ có cảm giác hơi đau kéo dài vài ngày sau khi thực hiện xong liệu trình. Công nghệ này được áp dụng để nâng cơ da mặt và cơ thể, giảm nếp nhăn, trẻ hóa da, giúp da tươi trẻ hơn.

Chi phí làm HIFU thường dao động từ 20 - 40 triệu đồng , có thể cao hơn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tình trạng lão hóa da. Nếu da ít chảy xệ và lão hóa, liệu trình thực hiện sẽ ngắn và đơn giản hơn. Do đó chi phí làm HIFU cũng thấp hơn so với trường hợp da lão hóa nhiều, cần can thiệp nhiều máy móc.