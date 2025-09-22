Biểu dương 'người hùng nhí' trong vụ thảm án tại Đắk Lắk

Ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk trao Thư, Giấy khen của Giám đốc Sở cho em Thạch Chí Khang. (Ảnh: TT)

Buổi lễ biểu dương, khen thưởng được tổ chức tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn - phường Thành Nhất, nơi em Thạch Chí Khang đang theo học tại lớp 5A3.

Tham dự có ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất; lãnh đạo nhà trường cùng các đơn vị đồng hành.

Em Thạch Chí Khang cùng các bạn học trong buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai ngày 22/9. (Ảnh: TT)

Biểu dương tinh thần dũng cảm

Trong thư biểu dương, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk - TS Lê Thị Thanh Xuân viết: "Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi biết tin em - một học sinh mới 11 tuổi - đã thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc bạn khi gặp hoạn nạn; không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu, kịp thời thông tin đến các lực lượng chức năng hỗ trợ cứu sống bạn trong tình trạng nguy cấp.

Hành động của em không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, cứu bạn thoát khỏi sự hiểm nguy, giành lại sự sống, mà còn là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái. Đây là những phẩm chất quý báu mà mỗi học sinh, sinh viên chúng ta cần gìn giữ, vun đắp và phát huy, góp phần làm rạng ngời truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, tôi nhiệt liệt khen ngợi và biểu dương hành động dũng cảm của em Thạch Chí Khang. Tôi tin tưởng rằng, những tấm gương người tốt, việc tốt như em sẽ được lan tỏa rộng khắp, trở thành bài học quý giá để các bạn học sinh cùng học tập, noi theo.

Xin gửi đến em cùng gia đình và nhà trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc em đạt được thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện".

Ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất trao thưởng cho em Thạch Chí Khang. (Ảnh: TT)

Gia cảnh éo le

Thạch Chí Khang là người Ê đê, có hoàn cảnh vô cùng éo le khi em mới 3 tháng tuổi, mẹ đã rời bỏ đi tìm hạnh phúc mới. "Nghe mọi người kể lại, mẹ đã sinh 2 em, giờ đang ở buôn bên cạnh, nhưng chưa bao giờ qua hỏi thăm em", Khang buồn rầu nói.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (thứ 2 từ phải qua) đến thăm, động viên bà cháu Thạch Chí Khang. (Ảnh: TT)

Đáng thương hơn, người cha cũng rời bỏ chị em Khang đi tìm niềm vui mới. Do đó, Khang và chị gái - H' Như Ayũn (13 tuổi) ở cùng bà nội đã hơn 70 tuổi và sự hỗ trợ vật chất từ cô ruột. Hiện bà bị tai biến nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác hỗ trợ.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, 2 chị em luôn chăm ngoan, riêng Khang mơ ước: "Sau này em sẽ đi học nghề sửa ô tô kiếm tiền lo cho chị và bà".

Theo lời bà Nguyễn Thị Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Khang là học sinh lớp 5A3; em được nhận xét là học sinh ngoan hiền. Do hoàn cảnh đặc biệt nên em được nhà trường, thầy cô thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.

Ông Trần Xuân Kỳ - Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho em Thạch Chí Khang. (Ảnh: TT)

"Đầu năm học mới, tất cả thầy cô giáo trong trường góp được hơn 2 triệu đồng để hỗ trợ Khang, một số người còn tặng quần áo mới và dép cho em", bà Giang nói.

Trong khi đó, bà Thạch Thị Thanh Thúy (SN 1977 - cô ruột của Khang) cho biết, nhà ở sát cạnh nhà Khang, nhưng hai vợ chồng lại thường xuyên đi làm rẫy cách nhà 65km nên việc nuôi dạy các cháu cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, bà sẽ cố gắng tìm mọi phương án để lo cho hai cháu.

Công đoàn cơ sở VietinBank Đắk Lắk hỗ trợ em Thạch Chí Khang. (Ảnh: TT)

Dũng cảm, nhanh trí cứu bạn

Rạng sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người may mắn thoát chết dù bị thương nặng.

Nạn nhân sống sót là em Trần Tấn P. (12 tuổi), con riêng của chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992). Hung thủ trong vụ án được xác định là Nguyễn Đại Nam Thuận (chồng chị H.). Ngoài chị H., 2 nạn nhân còn lại cũng tử vong là mẹ và em ruột chị H.

Hiện trường, nơi Khang dũng cảm cứu bạn thoát khỏi sự truy sát của hung thủ. (Ảnh: TT)

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong vụ thảm án này, nhờ dũng cảm, mưu trí mà Thạch Chí Khang đã cứu được em Trần Tấn P. khỏi sự truy sát của hung thủ (Thuận được xác định dùng ma túy đá trước khi gây án).

Theo lời Khang, khoảng hơn 1h sáng 13/9, khi đang ngủ thì giật mình vì nghe tiếng la hét từ nhà hàng xóm. Một lúc sau, em nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng kêu cứu từ phía sau nhà.

Ra mở cửa, Khang phát hiện bên ngoài là Trần Tấn P. (nạn nhân) chảy máu rất nhiều. Thấy vậy, Khang đưa P. vào nhà rồi khóa chặt cửa lại.

"Lúc đưa bạn vào nhà, em rất run và sợ vì thấy người bạn đầy máu, có cả vết cắt lòi xương, bên ngoài là tiếng la thét của chú Thuận. Em chỉ biết khóa chặt cửa chứ không cầm máu cho bạn được. Một lúc sau, P. nói khát nước, em lấy nước cho bạn uống, rồi cho P. lên nằm chỗ giường của anh hai (con chị Thúy) để chờ công an đến cứu bạn. Khoảng 3h sáng, khi thấy có đông công an đến, em mới yên tâm mở cửa để mọi người đưa bạn đi viện", Khang run run nhớ lại.

Theo ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, từ hiện trường cho thấy, hành động của em Thạch Chí Khang hết sức mưu trí, dũng cảm mới có thể cứu sống bạn. Do đó, ngoài việc biểu dương, khen thưởng, đơn vị có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với em Khang.

Ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cũng biểu dương, khen ngợi và đề nghị các nhà trường biểu dương, phát động học sinh noi gương dũng cảm, mưu trí của em Thạch Chí Khang.

Em H' Như (chị gái của Khang) được đi học với sự hỗ trợ từ thầy cô, ngành chức năng. (Trong hình, em H' Như nhận sách, vở do đại diện Báo GD&ĐT tại Đắk Lắk gửi tặng)