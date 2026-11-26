Hơn nửa thế kỷ gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), NSƯT Kim Cúc - người đọc bản tin chiến thắng trưa 30/4/1975 - được nhiều thế hệ thính giả nhớ đến qua chất giọng trầm ấm, truyền cảm, đặc biệt là trong chương trình Đọc truyện đêm khuya. Còn trong ký ức của những đồng nghiệp từng làm việc cùng, bà là người tận tụy, khiêm tốn, luôn sẵn lòng học hỏi và truyền nghề cho hậu bối.

Người phụ nữ khiêm nhường với giọng đọc truyền cảm

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News về nữ phát thanh viên hết mình với công việc, đầy trách nhiệm và sở hữu giọng đọc được cả thính giả lẫn đồng nghiệp tin yêu, NSƯT Việt Hùng cho biết, cùng thời với NSƯT Kim Cúc còn có những giọng đọc nữ tiêu biểu như NSƯT Hoàng Yến, Minh Khuê. Mỗi người có một phong cách riêng nhưng đều để lại dấu ấn trong những năm tháng phát thanh phục vụ kháng chiến.

Từ trái qua là các NSƯT: Hoàng Yến, Phi Điểu, Kim Cúc và Việt Hùng. (Ảnh tư liệu)

Điều khiến NSƯT Việt Hùng nể phục ở NSƯT Kim Cúc là tinh thần ham học hỏi. Bà thường tìm đến các thế hệ đi trước như Việt Khoa, Tuyết Mai, Kim Túy, Kim Ngôn để học cách phát âm, thể hiện từng câu thoại, từng từ ngữ.

“Có những khi chỉ một câu thoại hay một từ phát âm, chị Cúc cũng chịu khó học hỏi. Nói thật là tôi cũng phải học tập chị ấy. Người làm nghề phát thanh viên phải biết học hỏi các bậc tiền bối, chứ không thể tự cho mình là giỏi” , Việt Hùng chia sẻ.

Ông còn ấn tượng với sự khiêm tốn của nữ nghệ sĩ. Dù là giọng đọc có uy tín, được nhiều thính giả yêu mến, bà không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Nhận xét về phong cách thể hiện của NSƯT Kim Cúc, Việt Hùng cho rằng giọng đọc của bà trầm ấm, gần gũi và giàu tính truyền cảm. Với những chương trình như Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ, bà không cần cường điệu cảm xúc mà vẫn khiến người nghe cảm nhận được tâm trạng, tính cách nhân vật và tinh thần tác phẩm.

“Giọng đọc chị Kim Cúc trầm ấm gần gũi. Những lời thoại chị Cúc thể hiện khiến thính giả có cảm giác như đang nghe người trong cuộc kể lại câu chuyện ”, ông nhận xét.

Ký ức xúc động về bản tin chiến thắng trưa 30/4

Không chỉ nhớ về phong cách làm nghề, NSƯT Việt Hùng còn có ký ức đặc biệt với NSƯT Kim Cúc trong ngày đất nước thống nhất.

Trưa 30/4/1975, ông có mặt tại phòng Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam ở số 39 Bà Triệu, Hà Nội. Do nhà xa, các phát thanh viên thường ở lại Đài ăn trưa để tiếp tục công việc buổi chiều. Khi tin chiến thắng từ miền Nam được chuyển về, mọi người tập trung lắng nghe.

NSƯT Việt Hùng vẫn nhớ rõ mình xúc động thế nào khi nghe những dòng tin báo miền Nam được giải phóng. Trong bối cảnh truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khi ấy còn hạn chế, tiếng nói phát thanh có vai trò đặc biệt quan trọng. Bản tin chiến thắng trở thành nguồn động viên, cổ vũ tinh thần, đem lại niềm tự hào và hạnh phúc cho hàng triệu người dân Việt Nam.

NSƯT Kim Cúc đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975.

“ Nghe tin giải phóng miền Nam trong thời khắc ấy, chúng tôi vui sướng và xúc động vô cùng. Dù không trực tiếp đọc bản tin, nhưng được nghe giọng chị Cúc, được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy và làm việc bên cạnh những đồng nghiệp ghi dấu ấn cho Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi cũng thấy rất tự hào” , NSƯT Việt Hùng hồi tưởng.

NSƯT Kim Cúc đã có vinh dự góp tiếng nói vào một dấu mốc lịch sử của dân tộc, đưa niềm vui thống nhất đến với đồng bào trong thời khắc đặc biệt.

Người thầy kiên nhẫn dạy học trò từ cách lấy hơi

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, phát thanh viên Minh Phượng cho biết NSƯT Kim Cúc là một trong bốn người thầy dìu dắt, giúp bà trưởng thành trong nghề phát thanh.

Trong ký ức của bà, NSƯT Kim Cúc không chỉ là người đồng nghiệp đi trước mà còn giống như một người mẹ. Những ngày đầu mới vào nghề, Minh Phượng còn trẻ, vóc dáng nhỏ bé. Mỗi lần bước vào phòng thu, nhìn thấy đèn đỏ báo hiệu bắt đầu phát sóng, bà lại run đến mức không kiểm soát được con chữ, khả năng biểu cảm cũng còn hạn chế.

phatthanhvien.png Cách làm việc của cô Kim Cúc dần hình thành trong tôi một phong cách làm nghề. Phát thanh viên Minh Phượng

Thấy vậy, NSƯT Kim Cúc kiên nhẫn hướng dẫn học trò từ những kỹ năng cơ bản nhất: Cách giữ ấm cơ thể, bảo vệ dây thanh, luyện hơi và sử dụng cột hơi chính xác.

Mỗi sáng, trước giờ lên sóng khoảng 10 phút, bà Kim Cúc thường đưa phát thanh viên Minh Phượng ra hành lang phía sau phòng thu để tập thở. Bà trực tiếp kiểm tra tư thế, đặt tay lên bụng, nắn lại vai và lắng nghe từng nhịp thở của cô học trò nhỏ.

“Ôi, sao chỉ thở thôi mà khó đến vậy”, Minh Phượng nhớ lại. Qua những bài học ấy, bà mới hiểu nhịp thở và cột hơi chính là tài sản quý giá của người phát thanh viên, quyết định sức bền và chất lượng giọng nói.

Không chỉ dạy lý thuyết, NSƯT Kim Cúc còn hướng dẫn học trò thực hành trực tiếp trên từng tác phẩm. Bà có những nguyên tắc làm nghề rất nghiêm túc. Mỗi lần vào phòng thu lạnh, bà luôn mang theo một chiếc khăn nhỏ để giữ ấm cổ, một chén trà loãng để nhấm cho mềm giọng và cây bút để chỉnh sửa từng con chữ, ngữ điệu sao cho phù hợp với cảm xúc của văn bản.

Phát thanh viên Minh Phượng nhớ nhất hình ảnh người nghệ sĩ mỗi lần ngồi trước bản thảo lại như hóa thân vào một thế giới khác. Giọng đọc của NSƯT Kim Cúc có tiết tấu linh hoạt, lúc lắng đọng, lúc bay bổng, giàu sắc thái và cảm xúc. “Cách làm việc của cô dần hình thành trong tôi một phong cách làm nghề” , Minh Phượng chia sẻ.

Theo bà, NSƯT Kim Cúc có tâm hồn lãng mạn, bay bổng; khi đọc văn nghệ thì như thổi hồn vào từng câu chữ, biến tác phẩm trở nên lung linh, giàu chất thơ, khơi gợi trí tưởng tượng của người nghe. Ngay cả khi đọc thời sự, chất giọng của bà vẫn khiến thông tin trở nên sinh động, gần gũi.

Người chồng cùng nghề và mối duyên từ nơi sơ tán

NSƯT Kim Cúc nên duyên với đồng nghiệp là phát thanh viên Đức Ân. NSƯT Việt Hùng cho biết hai người quen nhau trong thời gian cùng đi sơ tán tại Côn Minh (Trung Quốc), nơi Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát sóng ngắn, chuyển thông tin về trong nước, phục vụ đồng bào và chiến trường.

Ông Đức Ân cũng làm việc tại VOV, làm công việc phát thanh viên kiêm biên tập viên. Nghệ sĩ Việt Hùng nhớ rằng ông kém tuổi NSƯT Kim Cúc, có ngoại hình sáng và giỏi giang. Những năm tháng cùng làm việc, sinh hoạt tại nơi sơ tán đã đưa hai người đến gần nhau rồi nên duyên vợ chồng.

NSƯT Kim Cúc nên duyên với người chồng cùng nghề.

“Đài đã xe duyên để anh Ân và chị Cúc đến với nhau. Đó là một cặp đôi rất đẹp”, NSƯT Việt Hùng hồi tưởng. Hai người kết hôn sau ngày đất nước thống nhất, cùng xây dựng tổ ấm và tiếp tục gắn bó với Đài.

Nhắc đến người đồng nghiệp đã khuất, Việt Hùng không giấu được nỗi buồn. Ông cho biết trước đây, khi NSƯT Kim Cúc còn sống tại khu tập thể của VOV, thỉnh thoảng mọi người vẫn có thể đến thăm hỏi, trò chuyện. Những năm gần đây, khi bà chuyển đi, những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần.

“Nghe tin chị ấy ra đi, tôi rất buồn. Trước đây, khi chị còn ở đây, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có thể đến chơi, trò chuyện, nhớ lại những kỷ niệm làm nghề. Nhưng sau này, những lần gặp gỡ thưa dần, giờ thì không còn cơ hội gặp lại chị nữa” , NSƯT Việt Hùng bùi ngùi chia sẻ.