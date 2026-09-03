Biệt thự của Triệu Lệ Dĩnh giữa khu nhà giàu Bắc Kinh

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Từ một diễn viên trẻ không có nhiều lợi thế ban đầu, cô từng bước khẳng định vị trí bằng hàng loạt tác phẩm ăn khách và khả năng diễn xuất ngày càng được đánh giá cao. Cùng với sự nghiệp phát triển, cuộc sống riêng tư và những bất động sản mà cô sở hữu cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Một trong những bất động sản được nhắc đến nhiều nhất của Triệu Lệ Dĩnh là căn biệt thự nằm tại Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc cho biết căn nhà có diện tích khoảng 500m², giá trị ước tính lên tới 140 triệu tệ (khoảng 546 tỷ đồng). Khu dân cư nơi biệt thự tọa lạc cũng được biết đến là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Na Anh và Vương Khải.

Không gian sống của Triệu Lệ Dĩnh được mô tả theo hướng kết hợp giữa sự sang trọng và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Bên ngoài căn biệt thự là những khoảng không gian xanh được chăm chút, tạo sự riêng tư cho gia chủ. Khuôn viên có khu vườn riêng và hồ bơi, mang đến một không gian thư giãn ngay tại nhà sau những ngày làm việc bận rộn.

Cận cảnh căn nhà của Triệu Lệ Dĩnh.

Về kiến trúc, căn biệt thự mang phong cách pha trộn giữa nét hiện đại và những chi tiết cổ điển. Thiết kế này không quá thiên về sự phô trương mà chú trọng vào cảm giác rộng rãi, thoải mái và tính riêng tư của một căn nhà dành cho gia đình.

Bên trong, không gian được hoàn thiện với những vật liệu cao cấp. Sàn đá cẩm thạch tạo cảm giác sáng và thoáng đãng, trong khi những chiếc đèn chùm pha lê trở thành điểm nhấn cho các khu vực sinh hoạt. Ánh sáng được kết hợp với màu sắc nội thất theo hướng trang nhã, giúp căn nhà giữ được vẻ sang trọng nhưng không quá lạnh lẽo.

Các phòng trong biệt thự cũng được bố trí theo từng nhu cầu sử dụng. Phòng ngủ có diện tích rộng, ưu tiên sự thoải mái và yên tĩnh, nội thất được lựa chọn theo hướng vừa phục vụ sinh hoạt vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Đây được xem là không gian để nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt nghỉ ngơi sau những lịch trình làm việc dày đặc.

Bên cạnh phòng ngủ, căn nhà còn có một phòng làm việc riêng. Không gian này được thiết kế thiên về sự yên tĩnh, với hệ thống giá sách và nội thất tạo cảm giác giống một thư phòng. Với đặc thù công việc thường xuyên phải đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật và chuẩn bị cho các dự án mới của Triệu Lệ Dĩnh, đây cũng là khu vực có tính thực dụng cao trong căn biệt thự.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống tiện ích hiện đại được bố trí trong nhà. Các thiết bị phục vụ an ninh và sinh hoạt được tích hợp nhằm tăng sự thuận tiện cũng như đảm bảo tính riêng tư. Với một ngôi sao có mức độ nổi tiếng lớn như Triệu Lệ Dĩnh, việc sở hữu một không gian sống tách biệt với bên ngoài cũng đặc biệt quan trọng.

Không gian ngoài trời tiếp tục được đầu tư với khu vườn và hồ bơi riêng. Đây có thể là nơi ngôi sao 8x nghỉ ngơi, thư giãn hoặc dành thời gian bên gia đình. Việc có một khu vực sinh hoạt ngoài trời ngay trong khuôn viên cũng giúp căn biệt thự mang màu sắc của một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa thành phố.

Không chỉ có giá trị lớn, căn biệt thự còn mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh một không gian sống đủ riêng tư giữa nhịp sống sôi động của Bắc Kinh. Từ khu vườn, hồ bơi đến những tiện ích bên trong, mọi thứ đều hướng đến sự thoải mái và thư giãn. Sau những ngày bận rộn với phim trường và các hoạt động nghệ thuật, đây được xem là nơi cô có thể trở về, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bên ngoài ánh đèn sân khấu.