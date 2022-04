Biết nhà trai đến xin dâu, bố vợ lếch thếch đi ra, điều ông thông báo sau đó khiến tôi kéo cả họ ra về

Tôi là người đã từng trải qua một đời vợ. Sau khi ly hôn, tôi nhận nuôi con trai. Cảnh gà trống nuôi con thật không đơn giản. Thế nhưng đổi lại, con tôi rất ngoan ngoãn.



Tôi quen My hơn một năm trước. Biết hoàn cảnh của tôi, My vẫn đồng ý tìm hiểu. Sau một thời gian, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Thật lòng mà nói, trước khi cưới My, tôi cũng nghe mọi người đồn rằng bố cô ấy bị nghiện rượu. Nhưng nghĩ hoàn cảnh của mình cũng éo le, tôi đã bỏ qua chuyện này.

Tôi và My đã đăng ký kết hôn trên giấy tờ. Đáng lẽ tôi sẽ chỉ làm vài bữa cơm mời người thân. Có điều nghĩ đến My, tôi quyết định vẫn tổ chức một đám cưới để cô ấy không bị thiệt thòi. Thế nhưng một sự cố trong đám cưới đã khiến tôi phải dẫn cả họ ra về.

Hôm ấy đến rước dâu, bố vợ tôi bước ra với bộ dạng lếch thếch. Tôi đoán ông đã uống quá nhiều nên không còn tỉnh táo nữa. Thấy tôi chuẩn bị bước vào phòng xin dâu, ông kéo lại rồi hỏi:

"Có chuyện này tôi chưa bảo với anh nhỉ? Đứa con riêng của anh ấy, trả nó về cho mẹ nó đi. Tôi không chấp nhận để con gái nuôi con người khác, làm mẹ kế khi nó còn trẻ thế đâu".

Con trai tôi cũng trong đoàn rước dâu. Lúc ấy, thằng bé rơm rớm nước mắt nhìn lên khiến tôi không đủ bình tĩnh nữa. Nếu buộc phải lựa chọn như vậy, tôi thà bỏ vợ lần nữa chứ không bỏ con.

Thế rồi tôi dắt tay con ra xe, cả nhà tôi đều quay về và tất nhiên, tôi vẫn chưa kịp xin dâu. Chuyện xảy ra 3 ngày rồi, tôi và My thì vẫn mâu thuẫn. My bắt tôi sang xin lỗi bố cô ấy. Nếu ông chấp nhận lời xin lỗi thì cô ấy sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và thương con tôi như con ruột. Còn tôi thì thấy mình chẳng có gì sai. Nếu My cứ bênh vực bố như vậy, tôi cũng không có gì phải hối tiếc. Mọi người thấy tôi nghĩ vậy có đúng không?

(thanhdat...@gmail.com)

https://afamily.vn/biet-nha-trai-den-xin-dau-bo-vo-lech-thech-di-ra-dieu-ong-thong-bao-sau-do-khien-toi-keo-ca-ho-ra-ve-202203281914198.chn