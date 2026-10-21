Hướng di chuyển sắp tới của siêu bão Champi - xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm 2026 xét về tốc độ gió - đóng vai trò rất quan trọng, quyết định mức độ ảnh hưởng của nó đối với các khu vực. Cựu Cục trưởng Cục Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) Trịnh Minh Điển chỉ ra rằng, rìa của khối gió bắc tăng cường đã xuất hiện. Đây là thời điểm then chốt tác động đến cơn bão; sự tương tác giữa hệ thống thời tiết phía bắc và bão chính là biến số quan trọng nhất quyết định hướng đi cuối cùng của nó.

Ông Trịnh Minh Điển đã đăng tải ảnh vệ tinh lúc 8:20 sáng nay lên Facebook và cho biết, đợt này tình hình vô cùng cực đoan khi chỉ dẫn dự báo khách quan truyền thống và trí tuệ nhân tạo (AI) lại cho ra kết quả hoàn toàn trái ngược nhau ở hai phía, tức hai phương pháp dự báo khách quan mang bản chất hoàn toàn khác biệt.

Ảnh vệ tinh lúc 8:20 sáng nay do ông Trịnh Minh Điển đăng tải, kèm chia sẻ: Khối gió bắc tăng cường đã xuất hiện ở phần rìa! Thời điểm then chốt ảnh hưởng đến cơn bão / Nguồn: Facebook

Ông Trịnh Minh Điển chia sẻ thêm, các cơ quan khí tượng quốc tế hiện cũng chia thành ba nhóm: một nhóm nghiêng về AI, một nhóm nghiêng về mô hình truyền thống, và nhóm còn lại chọn giải pháp dung hòa.

Trả lời phỏng vấn của ETtoday News Cloud, dự báo viên Trịnh Kiệt Nhân thuộc Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, sớm nhất từ đêm nay đến rạng sáng thứ Năm (22/10) sẽ phát cảnh báo bão trên biển. Nếu theo đúng đường đi dự báo hiện tại, cảnh báo trên đất liền cũng sẽ được đưa ra, dự kiến vào khoảng từ đêm thứ Năm đến rạng sáng thứ Sáu.

Ông Trịnh Kiệt Nhân lưu ý rằng, thời điểm bão tiến gần nhất là từ thứ Sáu đến nửa đầu ngày thứ Bảy. Do ảnh hưởng của bão hoặc hoàn lưu bên ngoài, diện mưa trong ngày thứ Sáu sẽ rộng nhất: phía Bắc, Nghi Lạn (Yilan) và Hoa Liên (Hualien) có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ hoặc mưa rất lớn; khu vực Trung - Nam và Đài Đông (Taitung) cũng có xác suất có mưa. Đến thứ Bảy, phía Bắc vẫn có mưa lớn đến rất lớn cục bộ, khu vực phía Đông và vùng núi miền Trung có mưa rào ngắn hạn. Nửa sau ngày thứ Bảy bão sẽ từ từ di chuyển ra xa và sẽ cách xa hoàn toàn vào Chủ Nhật.

Nguồn: ETtoday